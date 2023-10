„Ne každý SSák byl zlý.“ Starce z Kanady hájí na elitním místě

reklama

Jak jsme již v neděli 24. 9. informovali, kanadský parlament, jeho nyní již bývalý předseda Anthony Rota a premiér Trudeau si utržili pořádnou ostudu, když tleskali veteránovi Waffen SS Jaroslavu Hunkovi. Skandál obletěl celý svět a Polsko se nyní zajímá o možnost, zda by jim Kanada 98letého veterána vydala, zřejmě k vyšetřování případných válečných zločinů. Vzhledem k tomu, že Hunkovi tleskal i prezident Zelenskyj, tak se z pochopitelných důvodů tento incident hodí i Rusům, kteří Ukrajince obviňují ze sympatií k nacismu.

Právě kvůli tomu zřejmě Keir Giles, britský spisovatel a komentátor sepsal komentář o tom, že „boj proti Sovětskému svazu nutně nedělá z člověka nacistu“. Keir Giles je autorem knih jako Ruská válka proti všem: A co to pro vás znamená nebo Vládne Moskva: Co žene Rusko ke konfrontaci se Západem či Nové ruské nástroje pro konfrontaci se Západem: Kontinuita a inovace v držení moci z Moskvy.

Konstatuje, že v případě Hunky vyplývá pobouření z toho, že byl ve Waffen SS a bojoval se Sověty na německé východní frontě. „Je to ukázka, jak když je historie komplikovaná, tak to může být dárek pro propagandisty, kteří zneužívají jednoduchosti,“ říká.

„Historie je komplikovaná, protože bojovat proti SSSR v té době neznamenalo nutně, že jste byli nacista, jenom někdo, kdo měl tu krutou volbu, kterému z těchto hrůzných režimů vzdorovat. Nicméně myšlenka, že zahraniční dobrovolníci byli zařazeni do SS raději než do Wehrmachtu z důvodů administrativních spíše než ideologických, je těžká na přijetí pro publikum, které bylo naučeno, že primárním účelem SS byla genocida,“ píše a dodává: „Jednoduché narativy jako: ‚Každý člen SS je vinen válečnými zločiny‘ se snadněji šíří, protože jsou snadnější k pochopení.“

Dodává, že se těchto jednoduchých narativů chytili „nepřátelé Kanady“ a také znepokojení občané. A že „přešlap“ s Hunkou využívají Rusko a jeho příznivci pro útoky na Ukrajinu, Kanadu a jejich vztah. Ruský velvyslanec v Kanadě uvedl, že 14. granátnická divize SS „Halič“ se dopustila mnoha válečných zločinů včetně masových vražd proti etnickým Rusům a ruskému lidu. „To je dokázané,“ řekl velvyslanec.

„Kdykoliv ruský činitel něco prohlašuje, mělo by to rozeznít varovné signály,“ tvrdí Giles a dodává, že i tady byly „prokázané fakty“ vymyšleny. „Opakovaná a důkladná vyšetřování – včetně Norimberského tribunálu, ale i britských, kanadských i sovětských vlád – vedly k závěru, že se tato jednotka žádných válečných zločinů ani zvěrstev nedopustila,“ tvrdí Giles a odkazuje na publikaci „Váleční zločinci v Kanadě?“ Dodává, že se jedná o součást dlouhodobé ruské kampaně, která obvinění z nacismu používala pro politické účely.

Vzhledem k historii agrese a válečných zločinů je prý ruské obvinění zvláště cynické. „Rusko si pohodlně vykřikuje ‚Náckové!‘, ať už jsou skuteční nebo vymyšlení, na Ukrajině nebo jinde, protože narozdíl od nacistického Německa vojáci a velitelé Sovětského svazu nikdy za své válečné zločiny souzeni nebyli,“ stěžuje si Giles. Rusko se prý upíná k Norimberskému tribunálu, protože ho legitimizuje jako vítěznou mocnost. „Ale před i po jejich společných snahách si rozdělit východní Evropu si byli Sověti a nacisté tak podobní, že srovnávat je je v Rusku zakázané,“ míní Giles.

Ale nejsou to prý jen nepřátelé demokracie, kdo se incidentu chytá. Jde i o židovské organizace. Zde autor tvrdí, že riskují, že budou ovlivněny omyly a domněnkami, než skutečnou historií a důkazy. Centrum přátel Simona Wiesenthala se ozvalo, že „zločiny proti lidskosti během holokaustu jsou dobře zdokumentované“. „Toto prohlášení nemá o moc větší opodstatnění než obvinění od Ruska,“ tvrdí Giles.

„Ve skutečnosti se během vyšetřování této skupiny kanadskou vyšetřovací komisí ukázalo, že sám Simon Wiesenthal dělal široká obvinění, která se ukázala jako ‚skoro úplně zbytečná‘ a ‚vytvořila pro kanadskou vládu spoustu zbytečné práce‘,“ neváhal Giles vytáhnout ani proti lovci nacistů. Výsledkem prý je, že se lidé snaží vyhrát v závodě o nejtvrdší odsouzení, ovšem bez důkazů. Naráží například na konzervativní poslankyni, která Hunku nazvala „monstrem“ nebo právě polskou snahu Hunku dostat do Polska ještě předtím, než se zjistí, zda se nějakých zločinů dopustil. I členové Hunkovi rodiny jsou prý ostrakizováni.

V Hunkově případě podle Gilese vyrovnané komentáře se znalostí historie existují, ale jsou vzácné a „z nutnosti“ dlouhé. Narozdíl od „propagandy Rusů a jejich agentů“. „Kanadský premiér Justin Trudeau se nyní sám omluvil za potlesk Hunkovi. Nicméně, jakákoliv další diskuse o této chybě musí být vedena opatrně, protože jakýkoliv náznak, že Kanada má špatné svědomí za ‚poctu nacistovi‘, by znamenalo potvrzení ruského přepisování historie a potvrzení Hunkovi viny, o které nejsou žádné důkazy,“ tvrdí autor.

„Je pravda, že Hunka nikdy neměl být pozván do kanadského parlamentu. Ale to není proto, že by osobně byl pachatelem nějakých zločinů. Ať už je to dobře či špatně, u tak toxického tématu bylo nevyhnutelné, že to bude zlatý důl pro ruskou propagandu,“ shrnul Keir Giles.

