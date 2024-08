„Nebudeme o tom mluvit nahlas, ale všichni víme.“ V Havlově knihovně se řešil Azov

„Na Ukrajině máme takový vtip. Jak zjistíte, že Rus lže? Stačí, když otevře pusu,“ sdělil Maxim Vichron z Centra pro strategickou komunikaci a informační bezpečnost Ukrajiny. Jméno jsme opsali foneticky, protože mezi hosty konference uvedeno není a na stránkách zmíněné organizace jej dohledat nelze. Vtipkoval tak v online přenosu na mezinárodní konferenci Minové pole informační války v Knihovně Václava Havla. V sále však bylo slyšet hlavně ukrajinštinu.

Nacisté z Azovu?

Druhý debatní panel konference se jmenoval Jak odhalit fake news a informační hygiena v médiích. A právě v něm bylo výše jmenovaného třeba vyzpovídat co nejdříve, protože prý kvůli ostřelování infrastruktury na Ukrajině bývá Kyjev často i půl dne bez elektřiny. „Kdybych měl být vážný, tak zjistit, jestli je, nebo není nějaká informace fake, je docela snadné. Stačí si začít ověřovat zdroje každé zprávy a porovnávat s jinými zdroji. Problém je v tom, že ne všichni na to mají čas. Většina lidí to nedělá, protože každý den dostáváme tisíce a tisíce nových zpráv. Proto by to mělo být institucionalizováno,“ dodal s tím, že právě instituce musejí lidem pomoci s ověřováním skutečností.

Analytik a bloger Andrej Poleščuk řekl, že záleží na tom, o jaký typ fake se jedná, jestli jde o textový, vizuální či jiný. U textového si je třeba dohledat primární zdroj informace, u obrazového pomůže třeba vyhledávač Google. Jako příklad toho druhého uvedl obrázek „nacisté z Azovu“, kde ukrajinští vojáci údajně drží nacistickou vlajku, kdežto ve vyhledávači každý zjistí, že mají jen amatérsky pozměněnou vlajku NATO.

Horší případy jsou podle něj ty textové, kde je část pravdy zaobalená do lží. Takovou variantou byly prý nepravdy šířené českými komunisty o bojovnících třetí útočné brigády, kteří nedávno debatovali v Praze. „Nebudeme o tom mluvit nahlas, ale všichni víme, kdo je pan Bileckyj z třetí útočné brigády. S ním bychom si povídat asi nešli. Jinak je ale třetí útočná brigáda dneska nastavená tak, že nemá nic společného s původním Azovem z roku 2014. Naši komunisté se s tím ale povozili,“ zmínil s tím, že tam „nácků“ může být určité promile, ale otázkou je, kolik jich je v Česku.

Toxické téma pro politiky

„Občanská společnost je v Česku celkem silná a ta se dezinformacím věnuje celkem dost. Také tradiční média a stát v rámci svých možností… Zejména pro politiky je to toxické téma. Když řeknete, že tohle je ruská propaganda a lež, tak vás hned ti takzvaní čeští občané, takzvaní vlastenci začnou napadat, že jste cenzor a zabraňujete svobodě projevu… Pro politickou reprezentaci je to toxické téma a od toho se odvíjí i činnost úředníků. I když se tomu věnují, tak pracují do šuplíku, protože jejich adresáty jsou politici,“ řekl bezpečnostní analytik Roman Máca.

Trikolora, SPD a STAČILO! jsou síly zcela loajální Rusku, což říká ruský politolog Vadim Truchačev. Podle Mácy například předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová používá občas pojem „ukrajinská válka“, což je, jako bychom se přenesli do 20. září 1939, kdy Luftwaffe bombardovala Varšavu a z východu obsazovala Polsko Rudá armáda, a říkalo by se tomu „polská válka“. Nejlepší podle něj je, když má člověk s dezinformacemi vlastní zkušenosti.

Největší ruské dezinformace současnosti

A jaké jsou největší ruské dezinformace současnosti na Ukrajině a v Česku? „Rusko nyní vede vůči Ukrajincům několik agresivních propagandistických kampaní, ale i psychologických operací. První se týká nucení Ukrajinců ke kapitulaci. Jde o to, že Rusko říká, že je připraveno k mírovým rozhovorům, že Putin je tady kvůli nim, ale prezident Ukrajiny Zelenskyj podporován Amerikou je proti. Další kampaň je zaměřená na destabilizaci Ukrajiny v sociální oblasti…,“ podotkl Vichron s tím, že se mnoho Ukrajinců dozvídá o fake informacích až poté, co je jeho centrum pro strategickou komunikaci vyvrací.

Jak prohlásil Tomáš Dvořák z webu Dnes na Ukrajině.cz, ruská propaganda často nepřichází jen s novými věcmi, ale funguje v periodických vlnách. Oblíbená je falešná zpráva, která se objevuje jednou za tři měsíce, o tom, že si Zelenskyj koupil drahou vilu ve Španělsku, Itálii či někde jinde, která je provázená fotkami z nějakých realitních katalogů a podobně. Ryze český fake prý rozšířil předseda SPD Tomio Okamura. „Vystoupil s jakýmsi člověkem a začal šířit nenávist vůči ukrajinským uprchlíkům ve smyslu, že Ukrajinci někde pytlačí ryby. Ono se to zdá trochu bizarní… Okamura s tím nepřišel náhodně, ale v době, kdy už ten fake začal žít svým životem… Propaganda může pracovat i takto nenápadně…,“ vysvětlil.

Následně se hovořilo o koncepci exportu chaosu. Zájemci si pak v Havlově knihovně mohli vzít kartičku s ukrajinskými internetovými adresami a QR kódy, kde lze publikovaným informacím věřit. Jsou tam třeba odkazy na administraci prezidenta, ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, již zmíněné centrum strategických informací a další. Prostě ukrajinské oficiální kanály.