„Nebudeme přihlížet, jak vláda ničí naši zemi!“ Rajchl zásadně vystoupil. A bude demonstrace!

reklama

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7728 lidí



„Vláda České republiky s podporou většiny v Poslanecké sněmovně a s podporou Senátu, a samozřejmě v současné době i s podporou nově nastupujícího prezidenta, se těchto hodnot vzdala a prokázala a nadále prokazuje, že není schopna řešit naše problémy a spravovat majetek, který jsme společně vytvořili,“ kritizoval. Vláda podle něj místo toho „investuje do vlastního marketingu“, „snaží se udržet naši zemi rozdělenou a snaží se udržovat lidi v pocitu strachu“.



„Vytváří v nás pocit, že jsme ve válce, že nás ohrožují jakési tajemné dezinformační síly, že je správné předat suverenitu českých občanů do rukou orgánů Evropské unie a že je načase zavést princip jakési jediné pravdy, jediné ideologie. Bez ohledu na to, jakou cenu za to všichni budeme platit,“ míní Nielsen. Velký podíl mají mít na jím popisované situaci též podle jeho názoru i média včetně veřejnoprávní televize a podle toho, „na jaké straně virtuální barikády kdo stojí“, se podle Nielsena navíc rozhodují i soudy.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7728 lidí



Strana PRO je podle Nielsena přesvědčená, že je třeba zastavit směr, kterým nás podle něj „vláda ve spolupráci s byrokraty Evropské unie vede“. „Abychom zastavili snahu o úplnou likvidaci rodinných hodnot, snahu o odosobnění člověka, o zavedení jakéhosi kolektivního myšlení, a to dnes už i na úrovni škol,“ jmenoval.



PRO dnes podle něj vyzvalo premiéra Fialu, aby jeho vláda učinila kroky ve třech oblastech. První z nich má být svoboda slova. „Vnímáme ji za nejzásadnější hodnotu demokratického prvního státu, kterou současná vláda dokázala zpochybnit snad ještě více, než to dokázal komunistický režim před rokem 1989,“ řekl Nielsen, jenž v devadesátých letech vedl pražskou organizaci mladých komunistů.



Druhou oblastí pak má být zahraniční a bezpečnostní politika. „Vláda ji založila na naprosto nekritické adoraci ukrajinského režimu v jednom z největších konfliktů posledního desetiletí. Vláda ji řeší bez jakékoli koncepce a strategie,“ vyčítal kabinetu.



Za třetí pak jmenoval oblast energetiky. Ta se podle něj naší vládě „zcela vymkla z kontroly“. „Je původcem historicky asi nejhorší inflační situace, inflační krize, kterou naše vláda řeší tím, že plundruje naše peníze ze státního rozpočtu,“ myslí si Nielsen. Nelze podle něj přihlížet tomu, jak má vláda „zadlužovat naše děti a jejich děti jenom proto, aby si zaplatila oblibu u médií a vyhověla zájmům Evropské unie a dalších skupin“.

Fotogalerie: - Manifestace PRO

V oblasti svobody slova tak PRO představilo požadavky pro vládu zahrnující zavedení kroků k zákonné povinnosti provozovatelů online sociálních sítí, aby „neomezovali svobodu projevu“, a „právo na vyhledávání informací tam zveřejněných, nesměřuje-li takové omezení k ochraně člověka na soukromí“, požadavek na zavedení zákonné povinnosti pro média „poskytovat objektivní a vyvážené informace“. Porušení těchto dvou povinností by pak podle strany mělo být přestupkem.



Nielsen jmenoval rovněž požadavek na úpravu pravomocí Rady ČT a Rady ČRo, aby mohly sankcionovat vedení obou veřejnoprávních médií při porušení jejich zákonných povinností či kodexu. Zajištěna by měla být podle něj rovněž nezávislost složení těchto rad bez ohledu na aktuální politickou reprezentaci.



Vyloučeny by z veřejnoprávních médií měly podle něj být i „názorové pořady, jejichž cílem je propagace konkrétního myšlení v oblasti politiky i vědy“, a zrušena pozice vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. Rovněž by podle něj měla vláda informovat EU, že v Česku ukončuje veškeré své aktivity v souvislosti se „šířením takzvaných dezinformací“.



U energetiky předseda strany Jindřich Rajchl označil coby nezbytné odkoupení akcií energetické společnosti ČEZ od minoritních vlastníků. To by podle něj umožnilo „regulovat cenu elektřiny bez rizika žalob minoritních akcionářů“.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě

Česko by se podle Rajchla mělo „vyvázat z určení ceny kontraktů pro vnitrostátní dodávky elektřiny z cenové hladiny určované energetickou burzou v Lipsku“ a okamžitě odstoupit ze systému obchodování emisních povolenek ETS či uzavřít „dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu obdobný maďarskému, německému či srbskému kontraktu“. Stejně jako u plynu by chtěl odstoupit z burzovního systému i v rámci plynu a regulovat by se měla cena obou komodit.



Jmenoval též požadavek na odstoupení od závazku cenového stropu na ruskou ropu, na kterém se shodly země EU a největší ekonomiky světa G7.



Podle Rajchla má za čtrnáct dnů od doručení výzvy jeho strany PRO vláda informovat, že dané požadavky přijímá a zahajuje práci na jejich realizaci.



Místopředseda Petr Vacek pak ještě doplnil požadavky směrem k zahraniční politice. Vláda má podle něj deklarovat, že Česká republika usiluje „o nalezení mírového řešení válečného konfliktu na Ukrajině“. „Požadujeme zahájení konzultací se státy V4, Evropské unie a na půdě OSN o možnostech uspořádání mírové konference za účasti zástupců Ruské federace, Ukrajiny a Spojených států amerických, kdy hostitelskou zemí by mohla být Česká republika,“ pokračoval.



Požadavkem strany má být také závazek, že nedojde k vyslání vojenských jednotek bez „výslovného mandátu Rady bezpečnosti OSN“ s výjimkou plnění článku 5 NATO či revize „materiální pomoci Ukrajině“ a „ukončení dodávek vojenského materiálu“ pro napadenou zemi.

Fotogalerie: - PRO Senát

„Válka na Ukrajině není naší válkou. S Ukrajinou nemáme jedinou smlouvu o společné obraně a Ukrajina není členem NATO. Z právního pohledu tedy k Ukrajině nemáme žádné mezinárodněprávní závazky. Vláda České republiky se přesto rozhodla podporovat ukrajinský režim za každou cenu,“ uvedl pak další místopředseda strany, Ondřej Svoboda, s dotazem, kde je prý jistota, že by se Ukrajina v případě pomoci nám zachovala stejně v podobné situaci. „To mi jasné není,“ řekl. Rozhodování politiků v otázce obrany je podle něj zřejmě „ovlivněno prozápadním populismem a propagandou“.



Rajchl závěrem tiskové konference vyzval, aby se občané spojili proti „rozšiřování bídy v České republice“, a informoval, že PRO svolává všechny občany na setkání „Česko proti bídě“ na 11. března letošního roku na Václavské náměstí. „Nemůžeme a nebudeme přihlížet tomu, jak vláda ničí naši zemi. Jak nás zbavuje suverenity, svobodného myšlení a svobody jako takové,“ pravil Rajchl.



Celou tiskovou konferenci strany PRO můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: A my se tváříme, jak jsme Rusku ublížili... Hloupá Evropa celému světu zaplatí mejdan, ukazuje Rajchl „Jsme ve válce.“ Jak to Fiala myslel? Oficiální odpověď. Překvapivá Pavel: „Češi nejsou připraveni na referendum.“ A přišel výbuch Neodpouštím Babišovi, ale zvolím ho. Rajchl vysypal důvody

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.