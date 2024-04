„Nechce to někdo zažalovat?“ Vztek kvůli studně. Úředník si řekne 10 000 Kč

S tím, jak se blíží začátek platnosti nového stavebního zákona, začínají majitelé rodinných domů či zahrádkáři trnout při pohledu na novou výši správních poplatků. Některé totiž zdražily i o tisíce procent. „K navýšení přispěla i inflace,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková zdražení správního poplatku za povolení na studnu „přes noc“ o 3233 %. „Razítko“ na studnu nově vyjde na 10 000 korun. A cenovce se nestačí divit rovněž někteří koaliční politici. „Nechce to někdo šikovnej žalovat?“ zhrozil se 1. místopředseda Mladých lidovců nad tím, co prošlo Sněmovnou, poté, co se rozhodl hloubit studnu.

Zatímco dosud majitelé pozemku zaplatili kvůli povolení studny na úřadě správní poplatek ve výši 300 korun, nově je čeká platba ve výši 10.000 korun.



Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková pro server Blesk.cz uvedla, že ke zdražení správního poplatku z 300 korun na 10.000 korun, ke kterému dojde v noci z 30. června na 1. července, „přispěla i inflace“. „Ke zvýšení správních poplatků se přistoupilo hlavně z důvodu, že jejich výše zůstávala dlouhou řadu let stejná, zatímco významně stoupla administrativní náročnost prováděných úkonů. K navýšení přispěla i inflace,“ vysvětlila.

Dodala, že výše správních poplatků „je odstupňovaná podle složitosti povolované stavby“ a poplatek za povolení studny se takto navýšil kvůli jejich zařazení do kategorie ostatních staveb, v níž jde o plošnou sumu pro všechny tyto stavby.



Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) tvrdí, že zařazení staveb a studní do kategorie, která vyžaduje složitější povolování, jde za minulou vládou a dle televize CNN Prima News řekl, že jej vyjednala exministryně Klára Dostálová (za ANO) „ještě s požadavkem ministerstva zemědělství“.



Dostálová naopak ukazuje na současnou vládu. „Je to nepochopitelný nárůst. Já jsem nezaznamenala, že by někdy správní poplatky vzrostly o takovou částku v procentech. My jsme správní poplatky neměnili, to se stalo až s novelou z dílny pana ministra Bartoše,“ sdělila podle televize.

Zdražení „razítka“ na studnu zhrozilo i 1. místopředsedu Mladých lidovců Jiřího Baňku, jenž se po zjištění výše poplatku za žádost o novou studnu, kterou se chystá vrtat, tázal, zdali takto vysoký nárůst poplatku za „štempl od úředníků“ nechce „někdo šikovnej žalovat“. „Nárůst 3200 % za štempl od úředníků vám přijde v pohodě? V demokratické zemi?“ nakladl otázku.

Nechce někdo šikovnej to žalovat? Nárůst 3200 % za štempl od úředníků vám přijde v pohodě? V demokratické zemi? — Jiří Baňka (@jiri_banka) April 11, 2024

Nemile ho také překvapilo zjištění, že vyřídit povolení na studnu může trvat i několik měsíců. „Jak má v tomhle státě vypadat příprava velkých projektů, když pitomá studna je na 6–10 měsíců!“ neskrývá mladý lidovec rozhořčení.

jako ochranu vodních zdrojů atp. chápu, ale proboha... to řízení je totální bizár... jak má v tomhle státě vypadat příprava velkých projektů, když pitoná studna je na 6–10 měsíců! — Jiří Baňka (@jiri_banka) April 11, 2024

