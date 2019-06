„Nějaká postižená puberťačka“. Klaus ml. rozjel stranu zostra. Mnohé naštve

10. 6. 2019 15:20

Je to tady. Poslanec Václav Klaus mladší představil svou novou poltickou stranu. Když žádal občany, aby mu navrhli nějaké poutavé jméno, putovaly k němu návrhy jako „Klaus, Klaus Klan“ nebo „Ego“ nebo „SSSR“. Dnes nezařazený poslanec se však nedal odradit a stranu tzv. na zelené louce opravdu vystavěl. Bude to prý strana konzervativní, která položí důraz na rodinu. Tím to však neskončí. Podívejte se sami, co všechno Klaus o své nové straně prozradil.