„Nějaký pan Fiala je nemůže pokazit.“ Babiš si na Slovensku pustil pusu na špacír. O vztazích

Zásah premiéra Petra Fialy (ODS) do česko-slovenských vztahů souvisí se slovenskými prezidentskými volbami. Společně s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) a prezidentem Petrem Pavlem dělají aktivistickou politiku. Vše by mělo skončit spolu s koncem slovenských prezidentských voleb, řekl expremiér a šéf parlamentního opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro soukromou slovenskou televizi TA3 na téma současných česko-slovenských vztahů. Vzpomněl, jak prezidentka Čaputová místo něj jako premiéra navštěvovala raději pražskou kavárnu.

„Česko-slovenské vztahy jsou fantastické, skvělé. Jsem důkazem toho, že ty vztahy mezi lidmi fungují dobře. A nějaký pan Fiala je nemůže pokazit,“ komentoval někdejší předseda české vlády Andrej Babiš krizi mezi Prahou a Bratislavou. Česká vláda přerušila se slovenskou vládou mezivládní konzultace, protože se země liší v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata.

Jedním dechem dodal, že v krocích vlády vidí politiku. „27. února bylo v Praze konečně střetnutí V4, pan Fiala, český premiér, ji rozbil. Byl tam pan Orbán i Fico, shodli se, že Putin je agresor, že Ukrajině je třeba pomoct, jen je to pomoc jiná. Osm dní nato pan Fiala oznámil přerušení konzultací. Vidím v tom jen ten kontext prezidentské volby na Slovensku,“ dodal Babiš v rozhovoru pro televizi TA3.

„Současná politická garnitura dělá aktivistickou zahraniční politiku. V podstatě nepochopila, jak důležitou úlohu hrála V4,“ pokračoval Babiš, kterému se po chvíli pletla slovenština, kterou se snažil hovořit. „Omlouvám se, v Česku mi vyčítají, že neumím česky... Musíte mi pomáhat,“ smál se na moderátorku. Evropa musí v evropských volbách vyhnat tu bruselskou chobotnici, ty zelené fanatiky a migrantské vítače, dodal Andrej Babiš.

Na dotaz, zda Petr Fiala nemluví za všechny Čechy, Babiš jasně uvedl: „Samozřejmě že nemůžu mluvit za všechny a ani náš prezident Petr Pavel nemůže. Oni dělají aktivistickou politiku. Zásah premiéra Petra Fialy do česko-slovenských vztahů souvisí se slovenskými prezidentskými volbami. Pan Šimečka navštívil Prahu a přijali ho všichni lídři. Jsou to všechno probruselští politici, jsou to eurohujeři, STAN by odevzdali řízení České republiky do Bruselu, chtějí zrušit právo veta,“ vysvětloval Andrej Babiš, jak moc se současná česká vládní garnitura liší od té slovenské.

Je přesvědčen, že tyto spory skončí spolu se slovenskými volbami. Pak je otázka, kdo bude příští slovenský prezident: „Pokud bude prezident pan Korčok, tak současná česká vládní garnitura se bude strašně kamarádit, jako to dělala prezidentka Čaputová. Ta si za celou dobu mé kariéry coby premiéra nenašla čas, aby mě navštívila, mě to mrzelo, chodila k pražské kavárně, pětikoalici. Pokud bude premiér pan Pellegrini... Slováci si musejí vyhodnotit, co je dobré pro ně. Československé vztahy budou fungovat i tak,“ dodal předseda hnutí ANO.

Zmínil také, že nevěří, že by Pellegrini byl „podržtaška“ Roberta Fica. „Pellegrini bude nadstranický a může poukázat, že není nominant vlády, jako je náš prezident, který nechal naše důchodce okrást, jako to udělala vláda Petra Fialy. Pokud se Petr Pellegrini stane prezidentem, bude dobře reprezentovat a nebude vládu poslouchat na povel,“ míní Babiš.

Vyjádřil také názor, že o dalším vývoji rusko-ukrajinského konfliktu rozhodnou americké volby a významnou roli může sehrát i turecký prezident. Zopakoval také, že válka je velký byznys výrobců zbraní.

V samém závěru Babiš prohlásil, že je pyšný, že vybudoval hnutí ANO, kde je mnoho šikovných lidí. „Já nebudu věčně v politice, hnutí bude fungovat i beze mě. Teď jsou důležité evropské volby, dál se uvidí. Přece jen jsem starší, člověk s věkem zjišťuje, že jsou důležitější věci, než jsou peníze a politika. Kdybych to býval věděl, nikdy bych do politiky nešel, co jsem zažil, je něco neuvěřitelného a nenapadlo by mě, že se to může stát,“ dodal Babiš, že důležité je se z chyb umět poučit.

