Stavitel Fiala? Právník Kolman se podíval, jak je to s novými dálnicemi

SPOLU se v kampani mj. chlubí, že za naprosto skvělé vlády Petra Fialy bylo otevřeno 222 km dálnic.
To zní pro laika určitě super a cool (jak říkají mladí lidé). Problém je, že většina z nich byla zahájena či připravena už za premiéra Andreje Babiše. Z pohledu dnešní čtyřkoalice (určitě ne pětikoalice, nezapomínejme, Piráti ve vládě nikdy nebyli a za nic nemohou) největšího zloducha od výstřelu z Aurory.
Jak by řekla moje milovaná babička, kdyby ještě žila: současný kabinet sklízí cizí práci a chlubí se cizím peřím, Petříku. A měla by ta dobrá žena pravdu.
Prostě nových úspěšných projektů má Fialův kabinet opravdu minimum.
Když se vláda Petra Fialy (ODS) blíží ke konci svého mandátu, je namístě podívat se, jak si vedla v oblasti výstavby dálniční sítě – jednoho z klíčových infrastrukturních témat.
Podle oficiálních údajů bylo mezi roky 2021 a 2025 v Česku otevřeno pouhých 222 kilometrů nových dálnic. Na první pohled to může znít jako slušné číslo, ale při bližším pohledu se ukazuje, že drtivá většina této práce nebyla výsledkem aktivity současné vlády.
Z celkových 222 kilometrů bylo totiž 169 kilometrů reálně zahájeno už za předchozího premiéra Andreje Babiše (ANO). To znamená, že Fialova vláda pouze dokončila projekty, na kterých se začalo pracovat dříve – a připsala si je na vlastní konto. Navíc dalších 101 kilometrů bylo v době nástupu Fialova kabinetu již připraveno do posledního detailu: se stavebním povolením, vybraným zhotovitelem a často i s vyřešenými pozemky.
Pokud tedy sečteme zahájené a připravené projekty z éry Andreje Babiše, dostáváme se na zhruba 270 kilometrů. To je víc, než kolik současná vláda vůbec stihla za celé své působení otevřít. Tento fakt zpochybňuje rétoriku kabinetu, který se rád chlubí „rekordní“ výstavbou. Ano, kilometrů je možná rekordně otevřeno – ale zásluhou někoho jiného.
Fialův dluh do budoucna
Výstavba dálnic je samozřejmě proces, který trvá roky. Každá vláda těží z příprav, které proběhly za té předchozí. Rozdíl je v tom, zda dokáže sama připravit nové projekty pro budoucnost. A právě tady má Fialova vláda velký dluh. Počet skutečně nově zahájených staveb pod jejím vedením je nízký, a ještě nižší je počet projektů dotažených do fáze stavebního povolení. Bez připravených záměrů nebudou mít budoucí vlády co stavět.
Dálnice přitom nejsou jen politická vizitka, ale i otázka ekonomiky a bezpečnosti. Každý chybějící úsek znamená delší dojezdové časy, přetížené silnice první třídy a vyšší nehodovost. Regiony bez dobrého dálničního napojení zůstávají de facto mimo investiční mapu.
Když se tedy dnes vláda chlubí otevřenými kilometry, je dobré si připomenout, že to byla hlavně sklizeň polí osetých už před ní. Skutečná pracovitost a efektivita se projeví až tehdy, když další vlády budou moci otevírat nové úseky z její vlastní přípravy.
A tady má kabinet prof. Petra Fialy k rekordům opravdu daleko.
Sečteno, bez cenzury: dálnice jsou jako štafetový běh. Fialova vláda sice doběhla do cíle s páskou na hrudi a chlubivou písní na rtech, ale většinu tratě za ni odmakal někdo jiný.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Petr Kolman