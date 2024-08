„Nejodpornější zločin pod Vítem Rakušanem“ rozvedl Robert Šlachta

Velký skandál musí řešit Česká pošta. Jde o zpronevěru milionů korun, určených na výplatu poštovních poukázek a důchodů. Dopustit se jí měla firma, která pro státní firmu provozovala celkem sedmnáct pošt v rámci projektu Pošta Partner.

Jak informovalo vedení Pošty, podnik se společností po zjištění o manipulacích okamžitě vypověděl všechny smlouvy a podal na ni trestní oznámení.

Všech sedmnáct poboček tak bylo na konci minulého týdne uzavřeno. Lidé si budou moct na poštu zajít do jiné pobočky a ve střednědobém horizontu bude Česká pošta hledat jiného partnera.

Deset uzavřených poboček se nachází v Jihomoravském kraji, tři na Vysočině a v Královéhradeckém a jedna ve Středočeském.

„Česká pošta na finanční machinace provozovatele přišla díky svému systému kontroly. Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli,“ ujišťuje Česká pošta.

Projekt Pošta Partner se rozjel za ministra vnitra Ivana Langera v roce 2009. Projekt inspirovaný zahraničím měl vyřešit chronické finanční potíže státního doručovacího kolosu. Počítalo se s tím, že partnerem, který provoz pošty převezme, se stane třeba vesnická trafika, obchod nebo papírnictví.

První pošta v projektu Partner se otevřela v Informačním centru Městského úřadu na Božím daru. Cílem bylo, aby do roku 2025 z asi tří tisíc dvou set poboček Česká pošta sama provozovala jen necelých 700.

Od této „revoluce“ došlo na poště k zásadní změně až za ministra Rakušana, který v roce 2023 oznámil zrušení více než tří stovek poboček. Jako důvod řezu ministr Rakušan uváděl, že minulé vlády podnik zanedbávaly.

Rakušanův projekt pojmenovaný jako Ambice počítal se zajištěním výnosů ve výši asi dvanáct a půl miliardy, které mělo zajistit to, že by pošta převzala agendy jiných úřadů. Nebylo přitom úplně jasné, jak to má proběhnout v praxi.

„Ambiciózní plán šéfa rezortu vnitra Víta Rakušana (STAN) a vedení pošty, který využívá různých moderních manažerských pojmů a filozoficky laděných statí o roli České pošty ve společnosti, zatím existuje primárně na papíře,“ psali komentátoři Seznam Zpráv vloni v červenci.

Ministr Vít Rakušan hovořil o tom, že pošta nabídne „digitální dotyk těm, kteří chtějí být offline“. „Každému, kdo nebude schopen, nebo ochoten přejít na digitální komunikaci. Česká pošta má zajistit přístup obyvatel k fyzickým službám státu,“ avizoval.

Pobočky se podle něj měly kromě státu otevřít i komerčním službám, a z těchto peněz měla Pošta platit své aktivity.

Představy o spolupráci pošty s komerčním sektorem ale podle mnohých skrývají rizika, která odhalil právě případ společnosti, která zdefraudovala miliony veřejných prostředků.

„Česká pošta by měla své služby provozovat sama a být garantem jistoty a kvality. Pokud dokáže fungovat ziskově Pošta Partner, pak to musí zvládnout také Česká pošta spadající pod Ministerstvo vnitra,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz poslankyně SPD Karla Maříková.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zpronevěřit peníze na důchody je podle ní naprosté morální dno.

Bývalý kriminalista a dnes senátní kandidát Robert Šlachta, kandidující právě v Jihomoravském kraji, který je uzavřením poboček postižený nejvíce, považuje situaci v České poště za dlouhodobě špatnou celkově.

Jde podle něj například i o platy pošťáků a pošťaček, které jsou naprosto nedůstojné.

„Základní dostupnost poštovních služeb po celém území totiž považuji za jeden z úkolů státu, ale pod vedením ministra Rakušana se situace jen zhoršuje,“ říká lídr strany Přísaha. Management pošty podle něj jednoznačně nemá situaci pod kontrolou.

Je to jen další střípek do mozaiky dění v podniku. „Drastické rušení poboček jsem kritizoval už v minulosti, pak se dozvíme o prodeji Balíkovny a teď je tu tato kauza. Je vidět, že situace je kritická a problém je v celkovém řízení pošty, není to o jednotlivém případu,“ domnívá se Šlachta.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Projekt Pošta Partner podle něj v principu není špatný a může fungovat. Ale za předpokladu, že na straně Pošty je partnerem někdo schopný a na druhé straně si dovede vybrat k provozu poboček důvěryhodné protistrany. Což se v tomto případě zjevně nestalo.

„Je skandální, že se rozkrádají peníze lidí na důchody, to mi přijde jako nejodpornější zločin,“ říká Šlachta, který doufá, že se policii podaří všechny odcizené prostředky zajistit.

„Je to plná zodpovědnost managementu a přeneseně i Víta Rakušana, nejhoršího ministra vnitra v historii České republiky,“ dodává Šlachta.

Odpovědnost ministra vnitra cítí i poslanec a komunální politik Radek Rozvoral. A nejen ministra vnitra, ale celé vlády. „Tu ale problémy českých občanů nezajímají a všemi svými kroky jim spíše život ztěžuje,“ dodává.

Podle předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné je to další kamínek do mozaiky, kam vede privatizace a „outsourceování“ státních služeb.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pošta ruší pobočky, prodává svou historickou budovu v centru Prahy, chystá se zbavit Balíkovny - naprosto absurdně, protože to je zrovna výdělečná část tohoto státního podniku,“ připomíná.

Podle Konečné jde o typickou cestu pravicových liberálů, která se ukazuje jako neblahá. „Kamarádíčkům pod cenou prodat to, co nese peníze. Naopak co je ve ztrátě, ponechat státu. Ztráty zaplatí daňoví poplatníci, tedy občané. Těmto praktikám i těm, kdo je provozují, je třeba co nejdříve říct STAČILO!,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Pošťák-cizinec řval a odmítal vydat balík. Česká pošta vysvětluje Propouštíme zaměstnance, hlásá Česká pošta. A sype miliony za nábor nových Špička? Leda tak v prů****. Okamura kvůli Fialovi zostřil slovník Od listopadu čeká na dávky, žije u rodičů. Podle ministerstva systém funguje