„Nejsem orgán.“ Fiala musel odpovídat na dotazy o Foltýnovi

Foltýn nejprve na šířící se výtky, že zavedení jeho funkce může znamenat nástup cenzury, na červnovém sněmovním semináři reagoval s odmítnutím, že by dělal jakékoli cenzurní zásahy a kritikům vzkázal, že pokud něco takového tvrdí, tak už jen tím „prosazují ruský narativ“. „Žádnou cenzuru dělat nebudu. Pakliže někdo tvrdí, že ano, tak tímto říkám, že prosazuje ruský narativ, jedná proti zájmům vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky,“ zaznělo tehdy ve sněmovně od vládního koordinátora strategické komunikace a bývalého náčelníka Vojenské policie Foltýna.



Ještě více pozornosti se následně dostalo jeho výrokům na adresu části českých občanů podporujících režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Foltýn o těchto lidech v srpnu na festivalu ve Slavonicích hovořil jakožto o „sviních“. „Proč vůbec někdo může obdivovat, omlouvat nebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je třeba současný Putinův. Velmi často to jsou lidi, kteří jsou nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo mají prostě jenom životní smůlu… anebo to jsou prostě jenom svině,“ vyjádřil se.

Senátorka Zwyrtek Hamplová tato slova následně označila za nepřijatelná. „Žádný starosta si nedovolí nazvat občany sviněmi. Nevím, proč by to mělo projít zástupci vlády,“ komentovala Foltýnova vyjádření a vyzvala premiéra Petra Fialu dopisem k okamžitému personálnímu řešení pozice koordinátora strategické komunikace.



V dopise ministerskému předsedovi Zwyrtek Hamplová podotkla, že „je více než pravděpodobné“, že výroky Foltýna „došlo ke spáchání tohoto trestného činu, když skupinu obyvatel označil za ‚zombíky‘, ‚svině‘, ‚nepřátele státu‘, a že je třeba ve vztahu k nim ‚hloubit příkop‘ a je nutná vůči nim ‚karanténa‘, tedy jejich uzavření a separace, protože by mohli nakazit své okolí“. „Projevy tohoto typu, plné nenávisti, založené pouze na osobním názoru a fanatismu, nemají daleko k projevům diktátorským. A zdůrazňuji, že zde je společenská nebezpečnost násobena tím, že tyto projevy pronáší oficiální zástupce a zaměstnanec české vlády na oficiální akci,“ napsala.



Požádala současně o všechny listiny a informace, vztahující se k výkonu dané funkce, a uvedla, že nejlépe by bylo tuto pozici jako nadbytečnou zrušit.

Premiér Fiala měl následně během posledního dne lhůty poslat svou odpověď v rozsahu 11 řádků, které však dle názoru senátorky příliš informací nepřinesly. „Odpovědím se samozřejmě vyhnul obloukem,“ ohodnotila senátorka.



V Úřadu vlády měli popsat Foltýna jako odborníka na slovo vzatého. „Plukovník Otakar Foltýn je uznávaným odborníkem v oblasti strategické komunikace a bezpečnosti, s rozsáhlými zkušenostmi získanými během svého působení v Armádě ČR. Ve své současné roli hlavního koordinátora strategické komunikace se intenzivně věnuje především hrozbě šíření dezinformací, které představují vážné riziko pro naši společnost a demokratické zřízení,“ stálo v dopise.



Za hlavní zjištění vyplývajícího z komunikace pak senátorka označila zjištění, že Foltýn „není vůči vládě v žádném pracovněprávním vztahu“.

Právě proto posléze premiéru Fialovi zaslala další dopis, kde se mimo jiné doptávala právě na Foltýnovu pozici v Úřadu vlády – konkrétně kdo pozici vypsal, jaké bylo výběrové řízení a kolik dostává Foltýn za svoji činnost zaplaceno.



„K pozici pana Otakara Foltýna bez pracovněprávního vztahu a jakéhokoli výběrového řízení jsem zformulovala komplex otázek. Přiznám, že jsou psány poněkud ‚jednoduše‘, tzv. polopatě, ale to proto, aby se na ně tentokrát snadno odpovídalo, když obsáhlejší text dělá panu premiérovi, resp. jeho týmu evidentně docela problém. Proto mu to tímto způsobem velkoryse usnadňuji. A uvidíme. Třeba se nakonec dopracujeme k tomu, jak se věci mají,“ komentovala druhý z dopisů Zwyrtek Hamplová.



V dokumentu zaslaném předsedovi vlády 9. září pak přímo uvedla, že jelikož nedostala „jasné odpovědi“, usuzuje, že její první dopis Fiala „patrně ne zcela pochopil“ a „překládá“ tedy vše do „srozumitelnější podoby“. Následně se již konkrétně ptala, kdo navrhl vytvoření funkce vládního koordinátora pro strategickou komunikaci. Kdo následně navrhl Foltýna na tuto novou pozici nebo jaké konkrétní listiny o odborném působení Foltýna měla vláda k dispozici, když tvrdí, že jde o „uznávaného odborníka strategické komunikace“.

Tázala se též, zda probíhalo s Foltýnem nějaké předběžné jednání, kdo všechno se ho účastnil a zda je k dispozici nějaký zápis z tohoto jednání. Pokud by totiž takové jednání neproběhlo, nebylo by podle ní možné hned v den vytvoření dané pozice už oznámit Foltýnovo jmenování. „Pokud neprobíhala předběžná jednání, jak bylo technicky možné zřídit danou funkci a hned téhož dne do ní jmenovat pana Otakara Foltýna, tedy jak se vlastně návrh na jeho jmenování na jednání vlády ocitl?“ chtěla vědět.



Došlo i na otázku, zda tedy s ohledem na neexistenci pracovněprávního vztahu Foltýna s Úřadem vlády vykonává vládní koordinátor strategické komunikace tuto pozici mimosmluvně a bezplatně. „Pokud je mu odměna poskytována, na základě čeho a v jaké výši?“ stálo v textu a nechybělo též dotázání, kdo je tedy přímým nadřízeným Foltýna, když to není Úřad vlády a kdo jeho činnost kontroluje.

„Nedisponuji jakoukoliv informací o porušení právních předpisů,“ odpovídá Fiala



Premiér Fiala následně 9. října v dopise, který má redakce ParlamentníchListů.cz k dispozici, senátorce Zwyrtek Hamplové odvětil, že nesouhlasí s její intepretací o nesouladu výroků Otakara Foltýna s českým právním řádem. „Předseda vlády není orgánem činným v trestním řízení a v kontextu Vašeho dopisu ani nedisponuji jakoukoliv informací o porušení právních předpisů. Máte-li dojem, že jakýkoliv občan (nejen plk. Foltýn) porušil jakýkoliv právní předpis, je Vaším právem oznámit takovou skutečnost příslušným orgánům, aniž byste pokaždé předjímala názor předsedy vlády ČR,“ sdělil premiér člence horní komory.



Zwyrtek Hamplová na to v reakci zaslané ParlamentnímListům.cz sdělila, že plně souhlasí s tím, že předseda vlády není orgánem činným v trestním řízení, avšak od ministerského předsedy ji zajímal názor na celou věc. „Nechtěla jsem po něm verdikt, ale NÁZOR. Toho patrně pan předseda vlády není schopen,“ hodnotí. Zda je dosavadní působení v souladu s představami premiéra, se též senátorka nedozvěděla, jelikož dle ní tuto věc „vymlčel“.

Fiala následně odpověděl, že vytvoření funkce koordinátora strategické komunikace navrhla vláda a také jej následně jmenovala. „Plukovník Foltýn je veřejně známou osobou, a to včetně jeho předchozí kariéry, přičemž i jeho veřejná publikační činnost je běžně dostupná. Tyto skutečnosti tudíž nebylo třeba dokládat v listinné podobě. Jedná se pro předmětný účel o zcela běžný postup i u ostatních srovnatelných pozic,“ doplnil předseda vlády.

„Jako jeden muž vláda patrně v jeden okamžik vstala, a navrhla zřízení této funkce. Jako jeden muž vláda v jeden okamžik vstala a vyslovila jméno Otakar Foltýn. Tomu nemůže nikdo věřit, a KDO ho přivedl, premiér odpovědět odmítl,“ vyjádřila se senátorka k této části premiérovi odpovědi. Doplnila, že „srovnatelné pozice“, o nichž se Fiala vyjadřoval, nezná, a u odborných funkcí se daná odbornost dokládá.

„Někdo“ pozval Foltýna na zasedání vlády. „Kdo?“ ptá se senátorka

Nezodpovězeno v této souvislosti však dle senátorky zůstává, kdo rozhodl o neformálních konzultacích s Foltýnem a „kdo a kde se s ním scházel, když vláda pak rozhodovala vždy jako celek“. „Tedy nevíme, kdo a kdy konkrétně de facto rozhodl ‚budeme jednat s plk. Foltýnem‘, a kde, o čem a co bude jeho úkolem. Víme jen, že bez čehokoliv oficiálního jej NĚKDO pozval na zasedání vlády, kde byla zřízena ona funkce, a on vládou byl bez jakéhokoli podkladu o své odborné způsobilosti touto vládou jmenován (jako ona osoba známá, jejíž odbornou práci všichni znají),“ okomentovala otázky ohledně nástupu Foltýna do funkce.

Ve svém dopise senátorce též český premiér vzkázal, že Foltýn „nepobírá od Úřadu vlády za funkci koordinátora strategické komunikace žádnou odměnu a ani náhrady“. „Je ve služebním poměru k Ozbrojeným silám ČR, přičemž byl zcela v souladu s příslušnou právní úpravou dočasně přeložen do jiného místa výkonu služby, kterým je aktuálně Úřad vlády ČR. Tento postup je v souladu jak se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, tak se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Jeho nadřízeným z hlediska zařazení v ozbrojených silách zůstal náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR, ovšem během odvelení je plk. Foltýn zařazen do organizační struktury Úřadu vlády ČR a je odpovědný vládě, která ho jmenuje i odvolává,“ popsal.

Zwyrtek Hamplová k tomuto poznamenává, že se Foltýnovi během „odvelení“ „nepřerušuje služební poměr, a vláda nemá žádnou zákonnou oporu pro žádnou svou ‚nadřízenost‘,“ a ptá se tedy „na základě čeho je odpovědný vládě a na základě čeho se jmenuje a odvolává?“



Komu je Foltýn podřízen?



K premiérovým slovům v textu zaslaném ParlamentnímListům.cz senátorka uvádí, že Foltýn je „neuvolněný voják v klasickém služebním poměru, který má v obecné rovině své limity co do obsahu“. „Ten obsah a limity dává zákon,“ připomíná.

Foltýn mohl být dle Zwyrtek Hamplové jmenován „pouze na základě své popularity“, avšak podotýká, že „podle platné právní úpravy není možné klasické služební zařazení vojáka v Úřadu vlády“. „Přeložení, o kterém pan premiér píše, se dotýká jen místa, nikoli typu služby,“ rozebírá. „‚Přesun a pobyt‘ v Úřadu vlády je možný jen na základě ‚odvelení‘, ale také jen v ZÁJMU SLUŽBY, kterou jmenovaný vykonává, a na základě úkolů, kterými ho pověřil jeho nadřízený,“ doplňuje.



Funkce Otakara Foltýna je tedy podle advokátky a senátorky „funkce typově politická, protože jinak by proběhla klasickým přijímacím řízením“ a sám Foltýn „je v činné vojenské službě, kde je podřízen pouze náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta“.

Jmenování tak podle rozboru Zwyrtek Hamplové bylo de facto „pouhou deklarací“ a aby mohl Foltýn funkci fakticky vykonávat, musel by jej dle ní „podle § 15 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, na Úřad vlády odvelet a jeho konkrétní osobu vybrat přímý nadřízený, tj. náčelník, a pověřit ho úkolem vykonávat činnost vládního koordinátora strategické komunikace, a to za podmínky, že toto ‚odvelení‘ bude v zájmu vojenské služby, a jen na dobu oněch stále opakovaných šesti měsíců“.



„Pokud tedy vláda plk. Foltýna ‚jmenovala‘, je to dle mého názoru de facto nicotné, platné je jen jeho ‚odvelení‘ náčelníkem,“ míní senátorka s tím, že Foltýn není „její člověk“ ani „jakkoli její podřízený“.



Ve shrnutí odkazuje na to, že na danou pozici a dané místo odvelel Foltýna náčelník Vojenské kanceláře prezidenta k výkonu služby. „Vláda proto také není logicky oprávněna ukládat plk. Foltýnovi žádné úkoly; jeho nadřízeným byl a je stále náčelník Vojenské kanceláře prezidenta,“ hodnotí. Kabinet prý pozici vládního koordinátora strategické komunikace tak ani „neovládá“ a právně je jejím vykonavatelem právě náčelník Vojenské kanceláře prezidenta.

Otázkou dle ní tedy je, zda tomu vláda „nerozumí“ či o tom všem ví a „uvádí v omyl přes deset milionů svých občanů, a úkoly ani žádné neukládá, protože ví, že to nemá smysl“. „Je otázkou, zda se podobné personální vysoce nestandardní metody v podobné funkci mají vůbec dít, navíc pokud se v ní používá ze strany reprezentanta ozbrojených sil vůči občanům tak vulgární slovník až výhrůžky určitým skupinám lidí, a vláda je, pokud jde o svou nadřízenost a jeho odpovědnost, naprosto bezmocná,“ uzavřela senátorka Jana Zwyrtek Hamplová ve vyjádření zaslaném ParlamentnímListům.cz.

