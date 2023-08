„Nekupujte elektroauta!“ Babišův zásadní vzkaz. Vytáhl k tomu informace

Expremiér Andrej Babiš se obul do Evropské unie za její zelenou politiku a zejména neústupný postoj k zákazu spalovacích motorů, který ničí evropskou ekonomiku a navíc pomáhá expanzi čínských elektromobilů. A vinu prý nese i premiér Petr Fiala, který to v rámci předsednictví v EU prosadil. „Ti šílenci v Parlamentu prosazují elektroauta, aby to Číňan dodával, tak to jsou na hlavu,“ prohlásil Babiš.

Babiš dal ve videu na svém facebookovém profilu dohromady několik článků, které vypovídají o neutěšené budoucnosti Evropy, pokud bude trvat na zákazu spalovacích motorů a bude nadále prosazovat elektromobilitu jako jedinou variantu. Přitom Velká Británie, dříve lídr v ochraně klimatu, se prý nyní vrací k naftě a benzínu.

„Strašně mě baví tenhle titulek ‚Británie chtěla vést v ochraně klimatu, teď premiér otáčí zpět k výfukům a ropě‘. No gratuluju, škoda že náš premiér neotáčí k výfukům a ropě a prosadil v rámci předsednictví zákaz výroby spalovacích motorů aut, aby ještě víc zničil náš průmysl,“ uvedl Babiš.

Podle informací serveru iDNES.cz totiž britský premiér Rishi Sunak obrací zpět k autům se spalovacími motory, protože vládě setrvale klesají preference na úkor opozice, která se vymezuje vůči elektromobilům. „Tenhle premiér Rishi Sunak prohlašoval, že řídí starší Volkswagen Golf, a potom se zjistilo, že má v garáži čtyři luxusní auta. No a potom zjistil, že opozice získává hlasy, protože chce spalovací motory, aby si lidi mohli vybrat. No a pan premiér proto otáčí, přitom Británie byla lídrem v ochraně klimatu,“ uvedl Babiš v reakci na článek.

Sunakova vláda podle aktuálních průzkumů ztrácí na opoziční labouristy sedmnáct procent a v příštích parlamentních volbách za rok a půl jí hrozí tvrdá porážka. Odvrat od klimatické politiky se tak konzervativcům zdá jako jedno z řešení, jak získat voliče.

Konzervativní ministr pro místní rozvoj Michael Gove zase zvažuje přehodnocení plánovaného zákazu nových plynových kotlů v domácnostech od roku 2035 a skupina asi čtyřiceti konzervativních poslanců v otevřeném dopisu vyzývá k odložení zákazu nových dieselových aut do roku 2030.

V dalším článku se expremiér dozvěděl, že ve Švédsku je za poslední měsíc nejprodávanějším elektromobilem čínské SUV. „No a aby toho nebylo málo, tak si představte, že nejprodávanějším elektromobilem ve Švédsku, to je ta Greta a tihle šílenci, tak tam je to čínské SUV. Takže ti hlupáci v Evropě nejenom že zničí náš průmysl, ale ještě umožní Číňanům, aby prodávali elektroauta, u nás tady v Evropě, samozřejmě za půlku ceny,“ štve Babiše.

Podle serveru Oenergetice.cz bylo skutečně v červenci nejprodávanějším elektromobilem ve Švédsku SUV Atto 3 čínské automobilky BYD. Prodáno bylo 721 těchto crossoverů, což podle údajů automobilového sdružení Mobility Sweden dokonce překonalo prodej vozů ID.4 německé automobilky Volkswagen.

Právě invaze čínských elektromobilů si stále častěji všímají experti, kteří se obávají dopadu na evropskou ekonomiku. „Takže tady další článek: ‚Invaze čínských elektromobilů do EU sílí‘. Země EU čínské vozy dotačně a regulatorně zvýhodňují. Takže dotace, aby si potom koupili čínská auta. No není to všechno na hlavu? Tak snad ti šílenci skončí po evropských volbách,“ prohlásil Babiš a ještě připomněl nehodu, o které již mluvil v Poslanecké sněmovně, kdy mělo kdesi vzplanout drahé elektro Porsche Taycan a řidič ho musel uhasit tím, že vjel do požární nádrže.

„Takže vám radím, nekupujte elektroauta. I ta tesla, ty videa na Instagramu, jak zrychluje nekontrolovatelně, takže elektroauta ne. Ať si každý vybere, kdo chce, ať si koupí, ale proč bysme to měli dotovat. My chceme naše klasické normální auta, které investovaly miliardy, aby snížily emise, to chceme. Protože pokud ti šílenci v Parlamentu prosazují elektroauta, aby to Číňan dodával, tak jsou na hlavu,“ dodal Babiš.

