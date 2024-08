„Německý" Afričan je větší hrozba, než ruský špion. U Bobošíkové zazněl krutý výsměch Nerudové

Rozhovor otevřelo téma zdravotnictví, konkrétně příčiny neustále klesající stomatologické péče pro určité věkové a sociální skupiny. „Tou příčinou je absolutní rozpad zdravotního systému v České republice. Rozpad zdravotní péče způsobil, že dnes lékaři běžně odcházejí do zahraničí. Další důvod je ten, že chybí kompletně strategie zdravotnictví, žádný ministr zdravotnictví to za poslední dobu neuchopil,“ uvedl Jan Skalický, zastupitel města Děčín za hnutí ANO.

„Jestliže jsme dnes v situaci, že jeden milion lidí nemá svého zubaře, je tu časovaná bomba, kdy se dostaneme do situace nejenom v oblasti dentální, ale celého lékařství, že nezbude než se vrhnout na systém zdravotnictví, protože ten rozpadnutý systém se musí znovu sestavit,“ pokračoval Skalický.

Ing. Jan Skalický BPP



Také podle Radka Kotena je nutné komplexně systém přenastavit. „Jinak to směřuje ke kompletní privatizaci posledních zdravotnických zařízení, která jsou zřizována kraji, nebo fakultních nemocnic, což vlastní stát. Bohužel se tím ta zdravotní péče zhorší naprosto pro všechny občany,“ reagoval Koten na analýzu Ministerstva zdravotnictví, která říká, že české zdravotnictví nebude ekonomicky udržitelné.

Záležet bude na tom, kdo bude příští volební období sedět ve vládě. „Tam se bude lámat chleba a ty změny budou úplně nevratné. To, po čem touží ODS a po čem touží tato vláda, je kompletní privatizace zdravotnictví,“ zopakoval poslanec SPD Radek Koten.

Radek Koten SPD



Inspirací, jak tuto situaci řešit, bychom mohli podle Kotena hledat v Rakousku, kde je pouze jedna zdravotní pojišťovna, čímž se ušetří mnoho peněz. „V České republice máme mnoho zdravotních pojišťoven, všechny mají svůj aparát a všechny čerpají tzv. mandatorní výdaje, které potřebují na provoz, aby jej zachovaly. V Rakousku je pouze jedna zdravotní pojišťovna, má pouze jednu centrálu. Řešením by bylo, aby se peníze, které daňový poplatník ve zdravotním pojištění platí, dostávaly právě těm pojištěncům a nepožíral je ten aparát,“ dal za příklad člen SPD.

Stranou nezůstaly ani spory mezi Polskem a Maďarskem. Obě země rozděluje hlavně postoj k ruské agresi. Maďarská vláda vidí polskou z pokrytectví. Varšava začíná volat pod odchodu Maďarů z Evropské unie i z NATO. Napětí zesílilo po nedávném kroku Orbánovy vlády, která zjednodušila vstup Rusů a Bělorusů do země.

Do sporu se zapojili také europoslanci za STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Z iniciativy Danuše Nerudové vyzvali šéfku Evropské komise Leyenovou k reakci na kroky Viktora Orbána, hrozí vyloučením Maďarska ze schengenského prostoru.

Mezitím německý deník Bild přinesl informaci o explozivním nárůstu brutálního násilí Maročanů a Tunisanů na území Německa. Zločinnost u této skupiny se zvýšila o stovky procent, jde o vraždy, znásilnění i útoky na tamní policisty.

Jan Skalický upozorňuje, že německá migrační politika je nesrovnatelně nebezpečnější než nová vízová maďarská politika. „Je nepochopitelné, jak se Německo otevírá migrantům. I každý středoškolský student v České republice od začátku uprchlické krize věděl, že je to nebezpečné. Ale v Německu se tváří, že to dají,“ pozastavoval se kandidát za koalici STAČILO! do Senátu na Litoměřicku.

„Nejde ale pouze o uprchlíky, ale o celkový pohled na to, jak má stát fungovat vůči svým občanům. Jestliže se tu visegrádská čtyřka vymezením Polska v podstatě stává původním územím Rakouska-Uherska, kde si lidé více rozumějí, tak z mého pohledu je tu zásadní otázka, jestli vlády jednotlivých zemí chtějí ty země zatahovat do nesmyslných a zbytečných válečných konfliktů, které se jich vůbec netýkají. To dnes Polsko bohužel dělá,“ řekl Skalický k sílícímu napětí mezi Polskem a Maďarskem.

„Bohužel po tom pokukuje i naše vláda, která pro občany nemá první místo, ale až nějaké šesté. Uvažuje neustále jen o lezení do zadku Bruselu, Spojeným státům a falešné pomoci Ukrajině, která vede k tomu, že bezpečnostní situace v Evropě zhoršuje,“ uvedl Skalický a doplnil: „Migrace i přístup k válce ukazují, že Orbán je realistický politik, který bojuje za Maďarsko. Obdobně je tomu dnes na Slovensku. Normální je se snažit o diplomatická jednání. Ta polská falešnost, vždyť tomu nemůžou věřit ani Poláci. Je to uměle vytvořená hloupost, která má válku protahovat.“

Zmínil, že průzkumy ohledně války i migrace jasně ukazují, že Češi podporují jinou cestu než vláda. Věří, že se to projeví v parlamentních volbách 2025. „Vláda Petra Fialy, která se chová naprosto neadekvátně situaci, to dostane sečteno,“ řekl Skalický.

„Je to skutečně směšné. Když se podíváme do Rakouska, které je členem EU a není členem NATO, a do Turecka, které je členem NATO, ale ne EU, tak tam je pohyb Rusů naprosto běžný. Pokud se podíváte do jakéhokoli dovolenkového resortu v Turecku, všude jsou Rusové,“ reagoval následně člen bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Radek Koten na názory, že by zmíněná maďarská vízová politika usnadňující Rusům a Bělorusům byla skutečnou bezpečnostní hrozbou pro EU. „To, co říká Polsko, je naprosto mimo mísu.

Podotkl, že Evropská unie se snaží Maďarsko trestat, snaží se trestat i postoj Slovenska. Například sankcemi, které byly uvaleny na produkty Lukoilu, čímž byly zastaveny dodávky ropy těmto zemím. „Nutí Slovensko a Maďarsko k nějakým krokům, přitom Rakousko bere jak plyn, tak ropu, tam žádné sankce neplatí. Je ale potřeba postihnout Maďarsko a Slovensko, které jsou proti tomu, co si přeje vedení Evropské unie,“ pokračoval Koten.

„Z mého pohledu je to na úrovni státního terorismu. Úplně stejně jako vyhození do povětří plynovou Nord Stream. To je akt státního terorismu. A pokud státní terorismus provádí Evropská unie vůči svým obyvatelům, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je prasečina největšího kalibru,“ dodal Radek Koten.

„Danuše Nerudová ať si říká, co chce. Myslím, že před lidmi prokázala, že je absolutně nekompetentní se k čemukoliv vyjadřovat,“ komentoval dále Jan Skalický výzvy Nerudové vyloučit Maďarsko ze Schengenu.

Maďarsko podle jeho slov postupuje legitimně a stejně tak Česká republika by měla postupovat v zájmu obyvatel. „Nemůžeme být vždy papežštější než papež a bát se, že nás Evropská unie onálepkuje a bude se s námi přetahovat. Jestliže ten étos evropský je, nemůžeme brát ruskou ropu a plyn, když vidíme, že k nám ruská ropa proudí, to je jedna falešnost za druhou. Domnívám se, že to, co říká Orbán a jak reaguje – že se snaží manévrovat v tom složitém prostoru – ukazuje, že pro Maďarsko hledá vždy výhodnou cestu. To bychom měli chtít po naší vládě. A ne že budeme chtít, aby Petr Fiala byl oblíbencem Leyenové, když Leyenová většinově není naše oblíbenkyně.

Vláda se snaží naplňovat představy velkého bratra, to už jsme tu měli. To naplňování je dnes extrémnější a podivnější, než bylo naplňování velkého bratra v době socialismu, ten měl alespoň koncepci rozvoje hospodářství a záleželo mu na budování své země,“ dodal Jan Skalický s tím, že naopak Green Deal jasně ukazuje, že Evropa nás chce za hodného sluhu a je potřeba, aby se tomu česká vláda postavila.