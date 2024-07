„Neměli už být mrtví?“ Elon Musk a nepříjemná otázka k vakcínám

Podle dostupných statistik se od začátku pandemie covid-19 v březnu 2020 nakazily na stovky milionů lidí a zhruba sedm milionů lidí „s covidem“ zemřelo. O tom, zda je počet zemřelých v přímé souvislosti s nákazou covid-19, se však vedou i mezi odbornou veřejností stále velké polemiky. Nemálo lékařů s odstupem času vypovídá, že se naopak zdravotní komplikace u lidí objevují právě po očkování tzv. vakcínou proti covidu-19.

Miliardář Elon Musk dlouhodobě veřejně bagatelizuje vakcíny proti covidu-19 a řadí se mezi skeptiky, kteří zpochybňují jejich účinnost a bezpečnost. Musk také hlasitě kritizoval přísná pravidla povinného očkování proti covidu-19, zejména pokud kvůli nim musí zaměstnanci volit mezi vakcinací a ztrátou zaměstnání.

Nyní se k tématu opět vrací na sociální síti X, když od vypuknut koronavirové pandemie uběhly více než tři roky. Ve svém příspěvku se Musk zaměřuje na to, jak jsou na tom dnes lidé, kteří si do těla nenechali vpravit tzv. vakcínu proti covidu – i když mnoho vlád, politiků i nemálo „odborníků“ vyvolávalo obavy, že „odmítači“ tím údajně vážně ohrožují svůj život.

„Jsou to tři roky. neměli by už být všichni neočkovaní mrtví?“ utahuje si na síti X Elon Musk z těch, kteří vakcínu tlačili jako jedinou možnost, jak se v době covidu vyhnout smrti.

Jeho ani ne den starý příspěvek dosud zhlédlo před 23 milionů lidí. Mnozí, kteří se očkování vyhnuli, si v diskusi přizvukují, že jsou silní, že tomu velkému tlaku odolali. A mnozí píšou, že se očkovat nechali a svého rozhodnutí dnes litují. Ten tlak na to, aby si všichni nechali píchout tzv. vakcínu, je podle jejich slov „probudil“.

Loni koncem září Elon Musk vzbudil velký rozruch, když na platformě X nasdílel video, které o očkování rozvířilo velké pochybnosti. Příspěvek byl přeložen do všech možných jazyku včetně češtiny. Ve videu je sestřih nejrůznějších novinových titulků, které mají lidi přimět k přemýšlení – co ve skutečnosti ony „vakcíny“ proti covidu-19 byly a jsou. To vzbuzuje silné kontroverze – zvláště pokud jde o vedlejší účinky a následky aplikace vakcín.

V následném vlákně Musk napsal, že ho znepokojuje „nehorázný požadavek, aby lidé museli mít vakcínu a několik posilujících očkování, aby vůbec mohli něco dělat“.

Sám zde připustil, že si proti covidu-19 nechal dát třetí dávku vakcíny, která ho nakonec dostala málem až do nemocnice. „Kolik dalších lidí má příznaky, které jsou ve skutečnosti způsobeny vakcínou nebo léčbou, nikoliv covidem samotným?“ napsal Musk, že v tomto případě může být „lék“ potenciálně horší než nemoc.

My concern was more the outrageous demand that people *must* take the vaccine and multiple boosters to do anything at all. That was messed up.

