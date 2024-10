„Nemůžeme kapitulovat.“ V Německu se rýsuje koalice proti migraci

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 3% Více 0% hlasovalo: 16960 lidí dle serveru Bild.de na shromáždění agitovaly proti Izraeli, avšak policie na místě za pomoci překladatelů dohlížela na podmínky konání akce, aby se neobjevovala například hesla oslavující masakry židů či vystoupení proti Německu. A to včetně požadavku na jeho přeměnu na chalífát, což bylo téma dubnového protestu. Policie se dle reportérů listu snažila tato pravidla skutečně vymáhat, avšak akci odmítla ukončit s odkazem na to, že právo na svobodu shromažďování „je základním kamenem“ německé demokracie.



Akce byla svolána islamisty, kteří vyvolali rozruch, když v dubnu za pokřiků „Alláhu akbar“ volali po nastolení islámské diktatury v podobě chalífátu. Na současné i dubnové akci pak hovořil pětadvacetiletý Joe Adade Boateng, mluvčí skupiny Muslim Interactive, jež je sledována coby extremistická organizace, která sklízí u německých islamistů úspěch tím, že podněcuje nenávist vůči Izraeli i Západu.



Uvedené shromáždění se výrazně řešilo i v Česku, jelikož jej zlehčoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a odsoudil „soustavné strašení migrací“. „A co se ve skutečnosti stalo? Nic,“ reagoval český ministr po zprávách o volání pro nastolení islámské diktatury.

Fotogalerie: - Mimořádná k migračnímu paktu

V Německu však právě uvedená témata mnohé strany na rozdíl od Rakušana nikterak nezlehčují. Právě islamismus, špatná bezpečnostní situace a ilegální migrace jsou totiž aktuálně v sousední zemi témata, která by mohla být u německých voličů rozhodující při nadcházejících spolkových volbách, které proběhnou již v příštím roce.



Dle volebních průzkumů v nich má aktuálně velkou šanci na úspěch opoziční uskupení Křesťanskodemokratické unie a Křesťansko-sociální unie Bavorska (CDU/CSU), jemuž za CDU předsedá kandidát na příštího německého kancléře Friedrich Merz a za CSU Markus Söder. Server Politico uvádí, že průzkumy CDU/CSU aktuálně přisuzují až 31 %, druhé Alternativě pro Německo (AfD) 19 % a nejsilnější vládní Sociálnědemokratické straně Německa (SPD) současného kancléře Olafa Scholze pouhých 16 %. A zdá se tak, že sázka právě na téma ilegální migrace je pro CDU/CSU správnou volbou.

Psali jsme: Obrat v Německu? Lídr CDU: Ukrajina nemůže porazit Rusko. Demokracii nevyvezeme

Server Tagesschau zmiňuje, že na stranické konferenci CSU v Augsburgu byly stanoveny jasné mantinely pro volební kampaň, které zahrnovaly tři klíčové návrhy, mezi nimiž bylo nastavení horní hranice žádostí o azyl hluboko pod 100 tisící žádostí ročně či výzva k provedení zásadní reformy azylového práva. Jen v loňském roce bylo v zemi evidováno více než 300 tisíc žádostí o azyl a šlo by tak o významné utlumení migrace.



Zazněla též slova volající po znovuzavedení povinné vojenské služby či po „skutečném ekonomickém obratu“ – se snížením daní a dalšími úlevami a také po komplexním snížení byrokracie. Systém státního finančního vyrovnání by měl být dle formace reformován a existovat pouze „pro plnění základních a povinných úkolů“. Nápady na čtyřdenní pracovní týden pak strana naopak striktně odmítla.



„Jsme odhodláni za rok vyhrát spolkové volby,“ řekl Merz, který se již dříve tvrdě vymezil proti antisemitismu a vzrůstající islamistické hrozbě, a nastínil, že je pro to, aby se migranti odmítali již na hranicích a aby Německo postupovalo proti nelegální migraci.

.@_FriedrichMerz betont beim Treffen des Netzwerks der Kommunalpolitikerinnen der CDU Deutschlands: „Aus der rechtlichen Gleichberechtigung eine gelebte Gleichberechtigung zu machen, ist keine Frage von links oder rechts. Und sollte keine Frage von parteipolitischer Profilierung… pic.twitter.com/3vc8bNFzH1 — CDU Deutschlands (@CDU) October 10, 2024

Na rozdíl od Södera Merz po federálních volbách na stranické konferenci CSU koalici se Zelenými sice kategoricky nevyloučil, avšak pronesl, že s nimi tak, jak existují dnes, je „nepředstavitelná a není možná“. Lehké by dle něj ale nebylo ani vyjednávání se sociálními demokraty. „Pokud zůstanou jen sociální demokraté, nebude ani to žádná legrace,“ pravil.



Söder, který označil za hlavní heslo volebního boje „svobodu, domov a víru“, se pak do problémů, jimiž čelí Německo, pustil s větší rázností. „Naše země je ve vážné situaci. Ekonomika upadá, demokracie je v ohrožení, pověst Německa v zahraničí klesá. Za to je odpovědná vláda,“ kritizoval tvrdě Scholzův kabinet a vyzval jej, aby odešel dříve než před volbami. „Bude to ke škodě naší země, když budeme muset čekat další rok,“ uvedl.

Freiheit, Heimat, Glaube - das kann der Schlachtruf für die @CSU sein. Wir sind bereit! #csupt24 pic.twitter.com/Nj8D9seKOg — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 11, 2024

Téma migrace je dle něj pro příští volby styčné. „Někteří lidé se už ve svém sousedství necítí jako doma. Potřebujeme skutečné změny azylového práva. Potřebujeme horní hranici, změnu azylového zákona a odmítnutí na hranicích. Musí být umožněny deportace do Sýrie a Afghánistánu a musí být zrušena doplňková ochrana,“ nastínil svůj pohled na migraci.

Odmítl též „deportační bonus pro zločince“ ve výši 1 tisíce eur, který se aktuálně ilegálním migrantům dává na cestu.



„Zůstáváme lidští a křesťanští. Ale stát si musí sám rozhodnout, kdo k nám přijde. Pokud nemůžete nic změnit, kapitulujete. To se v naší demokracii stát nemůže,“ ohradil se bavorský premiér proti tomu, aby setrvával současný stav.

Das Thema #Migration ist uns über den Kopf gewachsen. Manch einer fühlt sich in seinem Stadtviertel nicht mehr daheim. Es braucht eine echte #Asylwende. Wir benötigen eine Obergrenze, eine Änderung des Asylrechts und Zurückweisungen an der Grenze. Abschiebungen nach Syrien und… — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 11, 2024

Psali jsme: Útoky cizinců. Litoměřice, Praha. Okamura se hrozí: Obětí může být vaše dítě, partner Orbán domluvil, vystartoval na něj mladík z čtyřprocentní partaje. V TOP 09 jásají Premiér Fiala: ČR a Polsko jsou silnými spojenci v rozhodné a pevné podpoře Ukrajiny Orbán, Salvini a další, kdo chtějí chránit hranice, se sešli. Petr Macinka měl projev