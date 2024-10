„Neověřili, jen opsali.“ Neziskovka dala seznam „dezinformátorů“, redakce šíří. Zpochybněno

Server Seznam Zprávy v jednom ze svých článků napsal, že se v Česku sice hodně mluví o boji proti dezinformacím, vláda k boji proti nim povolala dokonce plukovníka Otakara Foltýna, vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna, ale fakticky dezinformační scéna v Česku spíš sílí. I proto, že se jí daří získávat peníze na šíření dezinformací.

Peníze údajně dostávají např. cestou drobných darů od svých podporovatelů, kteří chtějí vidět další videa a číst další články. Vedle toho podle očekávání dezinformátorům plynou finanční prostředky i z reklam. Z reklam firem, který mnohdy prezentují své služby i na webech, o kterých toho mnoho nevědí. Nezisková organizace Prague Security Studies Institute (PSSI) vydala seznam webů, na kterých by se podle aktivistů reklama objevit neměla.

Projektová manažerka PSSI Kristína Šefčíková se podílela na tvorbě analýzy, ve které jsou podle ní některé potenciálně nebezpečné weby a YouTube kanály vyjmenovány. Sepsání takových seznamů má prý význam, protože šéfové firem nemají časové možnosti zjišťovat, které weby šíří dezinformace a které naopak třeba pomáhají Ukrajině a takové má smysl podpořit. Nezisková organizace jejími slovy vytvořením seznamu dezinformačních zdrojů podala firmám pomocnou ruku. Tak to vidí Šefčíková.

Mezi údajně podezřelými weby se nachází např. Modrý jelen, což je podle analýzy „pseudo-analytický kanál, tvrdí, že analyzuje politickou a mediální manipulaci, propaguje další osobnosti z českých alternativních médií“.

Za web Modrý jelen promluvil Petr Bohuš a autorky analýzy, ani novináře serveru Seznam Zprávy nešetřil.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 13244 lidí

Podle Bohuše by stálo za to prozkoumat možné vazby mezi redakcí serveru Seznam Zprávy a a uvedenou neziskovou organizací - PSSI. Domnívá se rovněž, že je dobré zjistit si, kdo neziskovou organizaci financuje, případně proč jí peníze posílá.

„Autoři článku a analýzy uvádí různé typy médií, více či méně důvěryhodné, vyznavače různých teorií, aktivní politiky, politickou stranu a podobně, čímž snižují u čtenářů možnost orientovat se, kterému z médií jde o jaké cíle, kdo je více či méně seriózní, kdo má více či méně pravdu opírající se o argumenty a nikoliv dojmy, kdo se snaží dělat veřejnou službu, kdo politiku, nebo kdo dokonce upřednostňuje osobní zájem, i to se může v alternativě stát, stejně jako se to děje v mainstreamu. V této souvislosti je dobré připomenout, že když smícháte pravdu s polopravdou a se lží, nikdo se nevyzná, co je lež a co pravda,“ pokračoval Bohuš.

Zdůraznil, že hledání pravdy probíhá v diskusi a k této diskusi podle něj pohříchu nedochází.

„Vzhledem k tomu, že mnoho z toho, co zažíváme, není postaveno na veřejném dialogu (v oficiálních médiích se jen tváříme, že tomu tak je) a není postaveno na realitě, ale na propagandě, dříve nebo později si toto občané postupně uvědomují, když porovnávají různá propagandistická či dokonce lživá tvrzení se svou realitou. Vzhledem k tomu, že přibývá propagandy, která se s realitou rozchází, lidé procitají a stále více se orientují na ta média nebo novináře, kteří chtějí o tom, co se ve společnosti děje, diskutovat, ověřovat si, pochybovat a zvažovat ta nejlepší východiska pro nás, pro naše rodiny, pro naši společnost. Někdo se tomu brání, a proto, domnívám se, vznikají takovéto analýzy a články, které se ve výsledku snaží potlačit diskuzi, a tím pádem potlačit i nejlepší řešení pro nás všechny. Ten někdo by s tím měl přestat, je nevyšší čas, protože doplatíme na tento nezodpovědný přístup k veřejné diskuzi všichni, v reálném životě,“ prohlásil Bohuš

Odpověď na článek serveru Seznam Zprávy, kterou poskytl Parlamentním listům, uzavřel myšlenkou, že by se autoři šíří analýzu neziskové organizace měli zamyslet nad tím, že svým přístupem přispívají k rozdělení společnosti a svou činností poškozují konkrétní osoby i média.

Celé prohlášení Petra Bohuše za server Modrý jelen:

Autoři článku předkládají neprofesionální novinářskou práci, čerpají z jednoho zdroje neziskové organizace, respektive ze zdrojů neziskových organizací, které sdílejí totožné informace a možná jsou mezi sebou ve své činnosti provázány. Autoři článku si neověřují pravdivost těchto výstupů a tvrzení, která jsou na první ohledání zjevně zavádějící, účelová a záměrně poškozující (včetně účelového osobnostního a ekonomického poškozování dotčených, což může mít dosah i na jejich běžná zaměstnání a podobně).



V některém případě je předkládaná analýza médií tvořena dokonce pouze přepisem formulací z profilu kritizovaného média z uvedeného seznamu, přičemž autoři článku a autoři analýzy si ani neověřili, že v reálu toto médium nenaplňuje to, co o sobě samo píše na svých stránkách, přičemž toto nepřesné tvrzení autoři analýzy používají jako hlavní dehonestační argument ve svém uvedeném seznamu. V případném detailním rozboru takových omylů, nepřesností či lží bychom v seznamu možná našli povícero.



Pokud chceme pochopit článek v jeho úplnosti, je potřeba se zajímat, jaké existují vazby mezi redakcí, která napsala článek, a zřejmě provázanými nebo spolupracujícími neziskovými organizacemi, dále kým jsou tyto neziskové organizace financovány a za jakým účelem. Důležité je i vědět, jaké skutečné kompetence mají tvůrci této analýzy, nikoliv co vydávají na odiv na svých profilech u neziskových organizací.



Autoři článku a analýzy uvádí různé typy médií, více či méně důvěryhodné, vyznavače různých teorií, aktivní politiky, politickou stranu a podobně, čímž snižují u čtenářů možnost orientovat se, kterému z médií jde o jaké cíle, kdo je více či méně seriózní, kdo má více či méně pravdu opírající se o argumenty a nikoliv dojmy, kdo se snaží dělat veřejnou službu, kdo politiku, nebo kdo dokonce upřednostňuje osobní zájem, i to se může v alternativě stát, stejně jako se to děje v mainstreamu. V této souvislosti je dobré připomenout, že když smícháte pravdu s polopravdou a se lží, nikdo se nevyzná, co je lež a co pravda.



Pokud jde o pravdu, říká se, že jediná pravda neexistuje, protože k tomu je určená diskuze, v níž se máme v naší společnosti společným úsilím na základě našich společných pochybností dobírat pro nás všechny k těm nejlepším závěrům, které pak budeme respektovat.



Vzhledem k tomu, že mnoho z toho, co zažíváme, není postaveno na veřejném dialogu (v oficiálních médiích se jen tváříme, že tomu tak je) a není postaveno na realitě, ale na propagandě, dříve nebo později si toto občané postupně uvědomují, když porovnávají různá propagandistická či dokonce lživá tvrzení se svou realitou. Vzhledem k tomu, že přibývá propagandy, která se s realitou rozchází, lidé procitají a stále více se orientují na ta média nebo novináře, kteří chtějí o tom, co se ve společnosti děje, diskutovat, ověřovat si, pochybovat a zvažovat ta nejlepší východiska pro nás, pro naše rodiny, pro naši společnost. Někdo se tomu brání, a proto, domnívám se, vznikají takovéto analýzy a články, které se ve výsledku snaží potlačit diskuzi, a tím pádem potlačit i nejlepší řešení pro nás všechny. Ten někdo by s tím měl přestat, je nevyšší čas, protože doplatíme na tento nezodpovědný přístup k veřejné diskuzi všichni, v reálném životě.



Respektive, minimálně autoři článku a analýzy by se mohli zamyslet, co ve skutečnosti produkují, že se podílejí nejen na poškozování konkrétních osob či médií, ale i na rozdělování společnosti jako celku. Tento nelidský přístup je potřeba odmítnout.

Jsem skutečně rád, říká další z aktérů ze seznamu neziskové organizace

Na seznamu potenciálně dezinformačních zdrojů je i Rádio Universum a jeho jménem se důrazně ohradil novinář a spisovatel Ladislav Henek, dramaturg Rádia Universum. „Proč se Seznam propůjčuje ke štvavým vyhroceně ideologickým kampaním, ve stylu někdejšího Rudého práva?“ zeptal se.

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18003 lidí Zákony bohatství, který byl označen jako „proruský, zapírá vážnost pandemie, kanál vlastní Tomáš Lukavec, dezinfluencer, spisovatel, konzultant v oblasti brandingu a marketingu a vysokoškolský pedagog“.

A právě ten se serveru ParlamentníListy.cz sdělil, co si o takovém hodnocení myslí.

„Jako vysokoškolský pedagog jsem skutečně rád, že jsem díky svému konání obohatil český jazyk o nové nádherné libozvučné slovo dezinfluencer. Je to i skvělá pomůcka pro všechny, kteří by se tímto slovem cítili lehce dezorientovaní. Teď už vědí, co a koho si pod tímto slovem představit." A nad věcí závěrem dodal: „Kéž jsou všechny bytosti šťastny,“ sdělil serveru PL.cz.

O slovo se přihlásil také Petr Bureš z Petr Bureš TV, jehož kanál si vysloužil popis „protidemokratický, protivládní, protiunijní, proruský“.

Ten považuje text Seznam Zpráv vycházející z uvedené analýzy jen za „snůška nepodložených dohadů a trapného nálepkování“. „Ještě nikdo z těchto ´demokratů´ neprokázal, že by alternativní média byla financována Ruskem. Proto by nebylo od věci podat na Seznam a další žalobu pro pomluvu. Chápu, že když těm tzv. mainstreamovým médiím odcházejí čtenáři, tak to má pro ně negativní vliv. Chápu, že se cítí v ohrožení, že příští vláda možná začne různým pochybným neziskovkám osekávat příjmy a toho se bojí. Kdyby se oni chovali demokraticky a dali prostor i opozičním názorům, necenzurovali diskuse, apod., nebyla by potřeba alternativní média. Základem demokracie, kterou se tak ohánějí, je pluralita - dialog. Ten oni však vehementně popírají,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz Bureš.

K svému YT kanálu PetrBurešTV uvedl, že je to místo, kde mohou diváci zhlédnout rozhovory s různými hosty, přičemž podle Bureše jejich vzdělání a odborná kvalita jsou nepopiratelné. „Ale také zde máme záznam besedy s Vítem Rakušanem, který jsme točili. Najdete tu videa s bývalými prezidenty a premiéry této země... Záběr je široký a ano, je zaměřený na to, jak tuto zemi vytáhnout ze současného marasmu, jak pomoci lidem. Dále se věnujeme vzdělávání. Např. matematika, filosofie a historie,“ shrnuje. Těm, kteří kritizují a nálepkují jiné pak vzkazuje, aby začali přemýšlet, jak zlepšit jejich média, aby si k nim lidé našli opět cestu. „Místo toho hází hnůj na ostatní. To není vizitka dobré novinářské práce,“ dodal.

Spoluautorka analýzy usvědčena z manipulace s textem

Ovšem na druhou stranu, jak ParlamentníListy.cz již v pátek informovaly, jedna ze spoluautorek manipulovala ve vlastním rozhovoru s obsahem bez vědomí respondenta, na což upozornil ředitel Institutu H21 Adam Růžička.

Konstatoval, že novinářka – konkrétně Anna Dohnalová, jejíž loňský rozhovor na webu Aktuálně.cz obsahoval zásahy, po nichž to vypadalo, že americká profesorka Nadine Strossenová je lhostejná k masakrům ze 7. října. Avšak jak posléze vyšlo najevo, rozhovor proběhl předchozího měsíce a otázky byly upraveny, aniž by to Strossenová věděla. Dle Růžičky „je ironií“, že právě autorka zcela smyšlené části rozhovoru „je teď expertkou na dezinformace“.

„Rozhovor s Aktuálně.cz se udál v září. Nadine od té doby nikdo nekontaktoval. Je to lživě rámované, jako by to bylo minulý týden po útoku Hamásu, a úvodní otázka je zjevně vymyšlená,“ varoval Růžička s tím, že mu na první pohled „přišlo zvláštní, jak genericky se Nadine vyjadřuje k Izraeli vzhledem k tomu, že tam má rodinu a spoustu přátel a rozhodně se jí to v těchto dnech osobně dotýká“.

„To bylo divné. Hned jsem jí psal, že jsem asi paranoidní, že bych se rád ujistil, zda teď nedávno dostala doplňující otázky. No, nedostala,“ dozvěděl se. Načež po rozšíření zjištění, že v článku Dohnalové došlo k vážné manipulaci s obsahem rozhovoru, redakce Aktuálně.cz upravila dotaz v článku včetně úvodního odstavce, kde zaznívala rovněž tvrzení, jež vůbec během rozhovoru nezazněla a Strossenová tak na ně nemohla reagovat. „Tohle je prasárna,“ komentoval to ředitel Institutu H21.

Psali jsme: Z Foltýna dělají p*tomce. Vládní poslanci! Šarapatka je v šoku „Nejhorší hurikán za sto let. Kvůli změně klimatu,“ říkala média i aktivisté. Zase je to jinak „Respekt.“ Cenzurní úřad v Německu pod zeleným vedením vydává „razítka“ Varování: Destibilizace EU ve jménu Ruska. I podporovatelé mají „dostat přes prsty“