„Nepoučitelní Češi.“ Vedle koronaviru něco moc zlého. Epidemiolog volá na poplach

Epidemiolog Rastislav Maďar v pořadu Prostor X sdílel obavy, že jsme se z covidové pandemie dostatečně nepoučili. Češi podle něj nerespektují doporučení přicházející z vlády. „Mám pocit, že doporučení je na úrovni, že nic neexistuje. Když je nějaká povinnost, tak se velká část populace ještě snaží vymyslet, jak to obejít.“ A že na to můžeme doplatit při další pandemii. Varuje před šířícím se virem ptačí chřipky. Vrátit se podle něj může kdykoli i koronavirus.

Klíčové podle Maďara do budoucna je, abychom se z covidové pandemie co nejlépe poučili. V tomto směru shledává v Česku jisté mezery: „V něčem jsem se poučili, ale upřímně jsem doufal, že to poučení bude daleko větší. Například i na té individuální úrovni, že člověk, který bude mít příznaky respirační nákazy, s tím nebude chodit do práce, do MHD, nebo že použije roušku. Poučení na celostátní úrovni se musí ještě odpracovat,“ vyjádřil se Maďar.

Všímá si, že opatření jako je odstup, nošení respirátoru v případě příznaků respirační nákazy, lidé už dávno nedodržují. „Myslel jsem si, že jak začne sezóna chřipkových nákaz, tak většina lidí si dobrovolně do MHD vezme respirátor. Je pravda, že jsme všichni byli z toho covidu vyčerpaní a nikdo se k tomu nechce vracet, ale poučení musí nastat. Ne, že se budeme plácat po ramenou, jak skvěle jsme co zvládli, ale naopak vypíchnout věci, které se nepovedly, a proč se nepovedly, poctivě je zanalyzovat, aby se příště nestaly, protože mrtvých nemuselo být 40+ tisíc, ale daleko méně, a to se nám příště nemusí stát,“ dodává Maďar v rozhovoru pro Prostor X.

Není tak podle něj tak vyloučeno, že může přijít něco dalšího, na co nebudeme připraveni. „Díváme se na virus ptačí chřipky, který je poměrně nebezpečný. Pokud ten virus přejde přes organismus nějakého savce a tam získá schopnost vázat se velmi efektivně na lidské receptory, tak ten nový virus může způsobit globální pandemii velmi jednoduše. Na celém světě jsou zprávy, že je ten virus H5N1 zachytáván od velkého množství různých druhů savců. Ale také koronavirus může nastat, může dorazit kdykoliv,“ pravil epidemiolog.

Vážnost situace by podle svých slov nezlehčoval, jelikož k šíření nákaz dochází pod vlivem náhodných faktorů. Nepřiklání se k teorii, že koronavirus byl uměle vytvořený. „K tomu skutečně žádná data, ani náznak pravděpodobnosti, nejsou. Pokud to někdo říká, tak asi chce být zajímavý jenom do médií, nebo pro nějaké své sledující na sociálních sítích,“ domnívá se Rastislav Maďar.

