„Neštěstí. Žasl jsem.“ EU, elektromobily a Volkswagen. Kulhánek řekl vše

Úvodem se Kulhánek vyjadřoval k otázce, zda je redukce „uhlíkové stopy“ provozu Škoda Auto a celého koncernu Volkswagen proveditelná, nebo jde o snahu realizovat politickou utopii. „Volkswagen sám sebe dohnal díky aféře do takové situace, kdy se jmenoval vrchním vedoucím elektromobility v Evropě a na ostatní, zdá se, že zapomněl. Výsledky nyní známe, že ta auta jsou těžko prodejná. Ostatní automobilky o tom hodně mluvily, ale myslím si, že až tak nekonaly,“ poznamenal Kulhánek.

„Umělá inteligence spotřebovává velké množství elektrické energie a má se rozšiřovat. Elektromobilita spotřebovává velké množství elektrické energie a má se rozšiřovat. Přitom se mají zavírat uhelné doly, elektrárny, plynové elektrárny. Jaderné elektrárny by se neměly stavět. Tak já marně přemýšlím, jak to s tím větrem, vodou a sluníčkem vůbec může fungovat,“ poznamenal dále Kulhánek.

Kulhánek hovořil následně také o tom, zda nám hrozí sdílená doprava jako trend progresivní budoucnosti a s tím spojená třeba i centrálně řízená síť osobních automobilů. „V tomto nemám vůbec jasno. Já jsem z generace, která to auto musí mít,“ řekl mimo jiné a dodal, že sdílená auta zřejmě budoucnost mají.

A jak je to s normou EURO 7? Někteří experti z automobilek říkali, že její uvedení do provozu podle manuálu od EU je technicky neproveditelné. Uvědomila si to EU a bude se norma „ošvejkovávat, či přijde nová verze“? „Nemyslím si, že přijde nová verze. Ony nějaké možnosti tam jsou. Je tam ten stěr z pneumatik, dá se s tím něco udělat. U těch emisních limitů, tam už skutečně jaksi Evropská komise rozhodla, že fyzikální zákony neplatí. Ono to prostě nejde. To už jako se poroučelo větru, dešti, to bylo to samé ta první verze EURO 7. Nemluvě o tom, že mě prostě fascinuje, jak si lidé, kteří něčemu nerozumějí, troufnou o tom rozhodovat. To je prostě docela neštěstí. Když jsem byl ve Škodovce, tak jsem měl to potěšení se zúčastnit nějakého jednání nějakého odboru Evropské komise a nestačil jsem žasnout,“ uvedl Kulhánek.

Řeč přišla i na vládu Petra Fialy (ODS). „Jsou věci, za které vláda nemůže, protože k těm došlo v celé Evropě. Jestli to byly následky toho nebo onoho, to je druhá věc. Ten problém je, že se s tím nedokázali vypořádat, to je jedna věc a druhá věc je, že nenastoupili k vládnutí připraveni. Na to, že měli víceméně čtyři roky, možná i víc na to, aby se připravovali na převzetí vlády, tak potom ten výsledek je trošku tristní. A pak je tam ten problém, že pokud máte ve vládě pět stran, tak nemůžete solidně vést nějakou reálnou politiku. Protože vždy se musíte s ostatními čtyřmi nějak domluvit. A vzhledem k tomu, že každá strana má jiný program, tak se asi dost těžko vládne. A když se premiér soustředí jen na to, aby to vyladil, tak to v těchto dobách není zrovna optimální,“ sdělil Kulhánek k vládě.

Kulhánek se v minulosti nechal slyšet, že nepodporuje uvalování sankcí na Rusko. „Z hlediska ekonomických zájmů je to nelogické. Z hlediska strategických zájmů být vázaný v nějakých základních surovinách nebo energetických zdrojích na zemi, která může být problémová, tak je to jasné, že to byla chyba. Ale sankcemi se to podle mého názoru zdaleka nenahradí. A ty sankce jsou opravdu okopávání vlastních kotníků, protože problém je, že západní politik – ale i člověk – těžko pochopí, co všechno je schopen vydržet ruský člověk. To je prostě ten základní omyl. Já jsem vždycky říkal, že největší problém, kdyby náhodou propukla válka s Východem, tak ten americký voják potřebuje sprchu, pokud možno teplou, kompletní výbavu. Ti evropští totéž, zatímco Rus pojede, nebude jíst, nebude se mýt, akorát bude potřebovat zbraně a náboje a může jít dopředu. To je mentalita a s tou mentalitou se musí počítat. On sem ten ruský plyn, ruská ropa dále chodí, jen jinými cestami. To Rusko to pořád přežívá. Evropa není pupek světa, i když si to myslí, takže když oni mají vedle Indii, Čínu, obrovské země, kterým mohou poskytnout suroviny, a tím pádem jim země zaplatí... Ty sankce trošičku přicházejí vniveč. Fakt je, že co se týče těch nejprogresivnějších dílů a techniky, ty problémy, které máme s čipy my, tak oni je mají násobně. Tam ty sankce nějak působí, ale jinak si myslím, že je to spíše k tíži,“ sdělil.

„Můžete udělat jednu velkou sankci nebo dvě. Ale když každých čtrnáct dní vyrobíte nový balíček... Když si vzpomenu, kolik varování bylo zasláno Severní Koreji a kolik sankcí bylo uplatněno na Severní Koreu, ta země sice šíleně, ale pořád existuje. Takže nevím, že je tohle to pravé, čím by se to Rusko mělo porazit,“ dodal Kulhánek.

