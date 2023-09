„Netuší. Nemají informace.“ Šámal odchází. Co zůstává? Není to pěkné

reklama

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6215 lidí Interview ČT24 hlavu sebevíc, nenašel nic, co by během svých dvanácti let ve funkci „zvoral“, jak se zajímala moderátorka. „Žádný takový moment nedokážu vybrat, i když připouštím, že byly chvíle, kdy za sebou člověk viděl něco udělaného, a že si říkal, že to mohl udělat jinak a líp. Ty se vyskytovaly. Člověk se snaží to udělat co nejlépe, ale vždy to udělá tak, jak je toho sám schopen. Ale obávám se, že si na momenty, kdy jsem něco ‚zvoral‘, nevzpomenu. Měl jsem těžké momenty, kdy jsme se museli k tomu dobrému výsledku tvrdě dopracovat na základě toho, že jsme překonali chyby, které jsme udělali předtím,“ vyznal se Zdeněk Šámal.

Buď rychle zapomíná, nebo si ani v nejmenším nepřipouští, co kdy on a jeho podřízení „zvorali“. Šlo by určitě o širší výčet, v němž by byla často zmiňována prezidentská volba. Ale pomiňme všechny tři přímé tuzemské, které byly také samostatnou kapitolou, ale připomeňme tu v USA v listopadu 2016. „Česká televize při vysílání zpravodajského bloku Americká volební noc k volbě amerického prezidenta loni v listopadu porušila zákon. Zpravodajství bylo nevyvážené a stranilo kandidátce Hillary Clintonové na úkor Donalda Trumpa,“ ohodnotila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání to, jak si ČT vedla. Podle ní veřejnoprávní televize odvysílala nevyvážené a neobjektivní zpravodajství, během něhož docházelo k nadržování jedné straně, zejména soustavnou a zcela jednostrannou kritikou jen jednoho z kandidátů na amerického prezidenta.

Jediný smysl veřejnoprávního vysílání je ve zpravodajství

Tohle obrovské selhání České televize snad nikdo, kdo se o politiku zajímá, z paměti nevymaže. Šéfovi zpravodajství se to podařilo ale rychle. Přitom kdo jiný by měl vědět lépe než on, jak jsou nabrífováni jeho podřízení, komu už dopředu přisuzují výhru, a koho naopak do poslední chvíle zostouzejí a odmítají přiznat, že se stal vítězem. Ani jeho další vyjádření neukazovala na sebemenší sebereflexi a přiznání, že především v posledních letech to z jeho strany nebylo ani trochu oslnivé. Aby však diváky přesvědčil, že jeho práce byla nesmírně těžká a dělal ji pro nevděčníky, kterým není možné se zavděčit, pronesl v Interview ČT24 toto: „Vím, že se většině lidí nikdy nebude líbit, co vysíláme ve zprávách, protože jsou i lidé, kteří by chtěli, abychom vysílali jen to, co chtějí slyšet. To ale není možné…“

„Vzpomínám velmi dobře na časy, kdy se o vznik konkrétně ČT24 velmi bojovalo, kdy se musel přemlouvat pan prezident Klaus, aby nevetoval navrženou změnu příslušného zákona. Vzpomínám si také na jednu konferenci v Českém Krumlově, kde byl jistě pan Šámal, byl jsem tam i já a spousta dalších odborníků kolem médií. Vyšel k ní sborník s příspěvky, takže se to dá dohledat. Bylo to celé o tom, na čemž se shodli lidé napříč, to znamená od Štěpána Kotrby zleva až třeba ke mně doprava, že jediný smysl veřejnoprávního vysílání je ve zpravodajství a v publicistice. To je to jediné, co má koneckonců také oporu v zákoně 483/91 Sb., o České televizi, paragraf 2, a že toto je pravá role televize,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Žantovský.

Rétorická pomůcka, jak se vylhat z nedobře odváděné práce

Zdeňka Šámala zná už hodně dlouho, zažil ho ještě na fakultě žurnalistiky, jeho působení v médiích mu nemohlo uniknout. O to více ho zmíněný výrok končícího šéfa zpravodajství překvapil. „Neslyšel jsem v žádném případě od pana Šámala nikdy za ta léta větu, že se to nebude všem líbit a že všem nevyhoví, protože by lidé chtěli, aby vysílali jenom to, co chtějí slyšet. To je mantra, která vznikla až teď v posledních letech, kdy se rozdělují lidé na ty hodné a na ty zlé. Na ty, kteří jsou s námi, a ty, kteří jsou proti nám. A je to jenom taková rétorická pomůcka, jak se vylhat z toho, že prostě nedělám dlouhá léta svoji práci dobře,“ vysvětluje Petr Žantovský Šámalovu motivaci k takovým zdůvodněním.

Ještě více pak užasl nad přiznáním odcházejícího ředitele zpravodajství České televize, že ho nejvíce těší, kam se posunula ČT24 a to, že jsou dnes její redaktoři schopni bez přípravy informovat o jakékoli situaci. „To je sebevražedná věta. Protože když se díváte na jejich zejména diskusní pořady, tak máte pocit, že jsou skutečně bez přípravy, že ti lidé často vůbec netuší, o čem mluví, že nemají základní informace, nevědí, jak se vyslovují místopisná jména. Vybavuji si, jak dokonce do vlastních řad jednou vystřelil Jakub Železný v době, kdy se hodně řešil polský důl Turów. A Jakub jediný z celé té skvadry na Kavčích horách věděl, že se to čte ‚turův‘m a musel je opravit,“ připomíná mediální odborník.

Mě málo zajímá, co si o tom myslí různé páté kolony

Šámalovo potěšení z toho, že redaktoři ČT jsou schopni bez přípravy informovat o jakékoli situaci, má tak spíše chuť kyselých hroznů. „Ta sebevražedná větička jenom říká, že ono to v té České televizi stačí. Prostě stačí, že vás vystrčí na obrazovku, vy víte, co máte říkat, nesmíte se od toho odchýlit a jste pak dobrý. A jestli máte nebo nemáte dostatečnou informační bázi, koho to potom zajímá? Vy svoje peníze dostanete, protože Česká televize je vymáčkne z poslanců a poslanci z občanů. To je strašně jednoduché,“ konstatuje Petr Žantovský.

Do třetice všeho „dobrého“ připomeňme další z hvězdných výroků až příliš zavánějící neodůvodněnou sebechválou. „Snažíme se držet určitou rovnováhu a snažíme se o přesnost a vyváženost. Zejména v politice. Avšak existují i situace, kdy by Česká televize měla zaujmout nějaký postoj. Jednou z těchto situací je válka vyvolaná ruskou agresí proti Ukrajině. Popravdě mě málo zajímá, co si o tom myslí různé páté kolony…,“ zdůraznil v pořadu Interview ČT24 Zdeněk Šámal.

Jestli si myslí, že má mít ČT názor, tak je dobře, že jde

Ani tentokrát však pochvalu nesklidil. „Tak u tohoto vyjádření jsem se také pozastavil. Musím říct, že mě tahle věta z těch všech, co pronesl, na Zdeňka Šámala mrzela asi nejvíc, protože tím popřel vůbec smysl zpravodajství jako hlavního mediálního žánru. Ta válka tady je, ta válka nějak a někdy vznikla, nějak se vyvíjí, má nějaké pozadí. To je úkol pro komentátory, aby odkrývali to pozadí, aby komentovali různé zájmy různých účastníků této války nebo jakékoli podobné události. Tím hůř, že v tomto případě války,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Připomíná proto, že zpravodajství v tomto ohledu nemá co mít stanovisko. „To komentoval kdysi v Lidových novinách Jan Schneider, že se z vysílání dozvěděl od nějaké redaktorky z České televize: ‚Tohle ale není názor České televize.‘ Česká televize nesmí mít názor, bože můj. To je televize pro všechny a měla by poskytovat vějíř informací, z nichž si každý poplatník vybere a udělá si svůj vlastní názor. Čili jestli Zdeněk za ta dlouhá léta dospěl v České televizi k přesvědčení, že Česká televize smí, nebo ba dokonce někdy musí mít názor, tak si myslím, že by asi měl změnit povolání. Ostatně to tam i v souvislosti se svou budoucností naznačuje,“ vítá mediální analytik Šámalův odchod z branže.

