„Neuvěřitelné.“ Opozice radši poškodí Slovensko. Fico naštvaný

16.12.2023 18:25 | Monitoring

Evropská komise hrozí, že zasáhne proti Slovenské republice jakýmkoli způsobem včetně omezení eurofondů, pokud by kroky vlády premiéra Robertem Ficem (Směr) porušovaly právo Evropské unie. „To, co v Evropském parlamentu proti Slovensku předvedli opoziční slovenští europoslanci s cílem poškodit naši zemi, by neudělali ani potkani,“ reaguje premiér Fico na varování z Evropské komise. Důrazně odmítl, že by jeho kabinet chtěl rušit specializovaný trestní soud, jak slovenští opoziční europoslanci tvrdí.