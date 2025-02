„Nevím, co se Trumpovi honí hlavou“. Geograf Romancov o budoucnosti světa

Na platformě Truth Social Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za jeho roli v konfliktu s Ruskem a za finanční podporu, kterou Ukrajina obdržela od Spojených států. Trump uvedl, že Zelenskyj přesvědčil USA, aby utratily 350 miliard dolarů na válku, která podle něj ani nemusela začít a kterou nelze vyhrát. Kritizoval také, že Evropa utratila mnohem méně než USA a že USA nebudou moci získat své peníze zpět. Trump obvinil Zelenského, že „polovina peněz chybí“ a nazval ho „diktátorem bez voleb“, který má nízkou podporu v průzkumech veřejného mínění.

Podle politického geografa Michaela Romancova americký prezident tyto výroky směruje na osmimiliardové publikum. Zdůraznil také, že Trumpova rétorika je navržena tak, aby oslovila různé skupiny lidí po celém světě, což umožňuje různým skupinám interpretovat jeho slova podle svých zájmů. „Američané v tom mohou vidět příslib daňových úspor. Rusové v tom mohou vidět příslib toho, že Američané jsou ochotni jim jít na ruku. A my v tom vidíme vyhrožování,“ uvedl Romancov.

Přiznal však, že co z toho to doopravdy je, sám nemá tušení a ani se nedomnívá, že by Trump byl přínosem pro demokratický svět. Na druhou stranu Romancov zmínil, že Trumpovu autenticitu spatřuje v tom ohledu, že nechce a nikdy nechtěl být vůdcem demokratického světa a jde mu pouze o Spojené státy americké a jejich moc.

„Spojené státy jsou ještě pořád spojencem Ukrajiny,“ potvrdil Romancov. Méně rozhodný byl v tom, zda je spojencem Ukrajiny i Donald Trump. Podle Romancova si je americký prezident nicméně vědom toho, že vítězství Ruska by Americe neprospělo. „Toto je ta elementární logika, která přes to přese všechno, co říká, mu je zřejmá,“ řekl Romancov.

„Nevím, co se Trumpovi honí hlavou, ale považuji za zcela jednoznačné, že on skutečně chce mít Spojené státy jako největší, nejsilnější, rozhodující mocnost. A ruské vítězství na Ukrajině podle ruských podmínek není to, co by Spojené státy udělalo větší mocností. V tom vidím rozpor. A na to konto naději pro Ukrajinu a naději pro nás,“ uvedl Romancov.

Že jsou Spojené státy nejsilnější mocností, je podle Romancova dáno i tím, že na své straně mají spojence. Jmenoval konkrétně Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii i Evropu. „Amerika bez spojenců už nebude Amerika na prvním místě, ale bude to Amerika osamělá,“ řekl Romancov.

Ačkoliv podle něj svět už od Trumpa slyšel spoustu žvástů, existuje v jeho současných výrocích jeden rozdíl. Tím je podle Romancova skutečnost, že v době, kdy byl Trump poprvé prezidentem, nebyla žádná velká válka. „On teď žvaní v úplně jiné situaci. Proto jsme na to teď citlivější,“ vysvětlil Romancov s tím, že se zkrátka změnil kontext situace, ve které jsou Trumpovy výroky přijímány.

Podobnou situaci Romancov vnímá i v České republice. Příkladně zmínil výroky dvou bývalých českých prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana. „Když svého času on (Václav Klaus) žvanil, tak taky nebyla žádná válka. A Miloš Zeman, když žvanil, tak už byla válka. A najednou jsme viděli, o co větší problém slova Miloše Zemana jsou, protože se úplně změnil kontext,“ uvedl příkladně, načež se vrátil k rozboru chování amerického prezidenta.

Moderátorka rozhovoru Barbora Tachecí podotkla, že Trump v minulosti Ukrajině pomáhal „více a lépe než kdokoliv jiný“. Zajímalo ji také, jak a proč se Trump dostal do té pozice, v níž se dnes nachází. Romancov navrhl jednoduché vysvětlení: Trump se potřebuje vymezit vůči předchozí administrativě Joea Bidena. „Trump potřebuje sebe sama zobrazit v tom nejlepším světle a možná že tyhle jeho šílené žvásty jsou spíše jeho stranou se distancovat od té předchozí administrativy,“ prohlásil Romancov.

Ruským cílem na Ukrajině je podle Romancova stále plná kontrola Ukrajiny. Lze ovšem předpokládat, že takovou smlouvu by s Rusy Trump nepodepsal. O co jim tedy jde? „Nechtějí, aby Ukrajina byla v Severoatlantické alianci. Chtějí, aby byla Ukrajina demilitarizovaná. Pořád je v oběhu termín denacifikace Ukrajiny a nechtějí mít na zemi žádné evropské ani severoatlantické jednotky,“ shrnul Romancov ruské požadavky. K tomu je Putinovým cílem zbavení moci Zelenského. A optikou nových výroků Donalda Trumpa o tom, že je Zelenskyj diktátor, podle Romancova vypovídá o tom, že aktuálně ukrajinský prezident „leží v žaludku“ jak Putinovi, tak i Trumpovi.

Podle Romancova existuje představa, že po zastavení palby by na Ukrajině proběhly volby a vzešel by z nich nový, legitimní vůdce Ukrajiny. A mezitím bude podle Romancova a moderátorky Tachecí bezesporu probíhat „nálet fake news“ ze strany Ruska. „Putin evidentně Zelenského nenávidí. A kdyby se mu podařilo ho tímto způsobem zbavit, tak to určitě otevře vícero možností pro možné urovnání na Ukrajině,“ dodal Romancov.

Romancov dále v rozhovoru potvrdil, že pokud se Rusko s Ukrajinou dohodnou na jakémkoliv uspořádání, zbytku demokratického světa stejně s největší pravděpodobností nezbude nic jiného než to přijmout. Zároveň nicméně poukázal na možnost, že Ukrajina by stále mohla hrát aktivní roli v jednáních a obhajovat své zájmy.

Koncem rozhovoru Michael Romancov hovořil o globálním geopolitickém uspořádání světa, kde předpověděl, že budoucí bipolarita světa nebude mezi Ruskem a Spojenými státy, ale mezi Čínou a Spojenými státy.

