„Nevolte Pavla.“ Výbušné prohlášení Miloše Zemana

24.05.2026 14:30 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Na demonstraci v Brně proti Sudetoněmeckému sdružení dnes vystoupil bývalý prezident České republiky Miloš Zeman. Odsoudil Sudetoněmecký sjezd i brněnské členy zastupitelstva, kteří s ním souhlasili. Dle jeho názoru nicméně projevit rozhořčení nad sjezdem nestačí a navrhl proto další postup. Lidé by v roce 2028 v prezidentských volbách neměli hlasovat pro prezidenta Petra Pavla.

Foto: Radim Panenka
Popisek: Miloš Zeman jako hlavní řečník na demonstraci proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

V Brně se od 22. do 25. května poprvé v České republice koná sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v rámci festivalu Meeting Brno. Proti sjezdu se dnes v Brně koná demonstrace. Průvod demonstrujících lidí vyrazil od hlavního nádraží na Dominikánské náměstí. Dle organizátorů mělo dorazit na průvod až 1 500 lidí. Hlavním řečníkem shromáždění je bývalý prezident republiky Miloš Zeman a poslanec za hnutí SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 10550 lidí
Krátce po druhé hodině vystoupil s projevem na náměstí před lidmi mávajícími českými vlajkami Miloš Zeman.

Zeman zkraje projevu uvedl, že se jedná o první demonstraci, které se účastní od roku 1989. Jedná se totiž podle něj o demonstraci proti nacistům. „Ten, kdo zná historii ví, že sudetští Němci byli integrální a fanatickou součástí nacistického hnutí. V posledních svobodných volbách před Mnichovem 92 % sudetských Němců volilo sudetoněmeckou stranu, která byla pátou kolonou Adolfa Hitlera. A skutečným správcem protektorátu nebyl říšský protektor. Ten, kdo trvale zůstal a byl vládcem protektorátu, byl Karel Hermann Frank,“ uvedl Miloš Zeman s tím, že za vlády Karla Hermana Franka bylo v koncentračních táborech popraveno a umučeno 160 tisíc našich občanů.

Bývalý prezident následně popsal vznik Sudetoněmeckého krajanského sdružení. „Založili ho bývalí nacisté. Celou dobu vystupoval proti českým národním zájmům,“ připomněl Zeman. Upozornil například na to, že předseda sdružení Bernd Posselt v roce 2002 hlasoval proti vstupu České republiky do Evropské unie v Evropském parlamentu.

Miloš Zeman během svého projevu uvedl, že rozhořčovat se nad obludností sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně nestačí. Dle jeho názoru je třeba přemýšlet i nad tím, co bude dál, a proto si dovolil přijít s návrhy dalšího postupu.

„Jsme svobodní lidé. Občané ve svobodné zemi. A máme volební právo,“ začal Miloš Zeman. Obyvatelům Brna navrhl, aby si na podzim tohoto roku během komunálních voleb zvolili jiné zastupitelstvo. „Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu,“ řekl bývalý prezident.

Pokračoval ovšem, že konat se budou také volby senátní, krajské a nakonec i parlamentní.

„Ve všech těchto případech máte právo nevolit ty kandidáty politických stran, kteří v Poslanecké sněmovně nepodpořili rezoluci odsuzující Sudetoněmecký sněm,“ doporučil bývalý prezident.

V roce 2028 se mají konat i volby prezidentské. I na ty Miloš Zeman nezapomněl.

„Máte právo nevolit toho, kdo dal sudetoněmeckému sněmu svoji záštitu,“ prohlásil Miloš Zeman a odsoudil tak současného prezidenta Petra Pavla.

Demonstrující lidé projev Miloše Zemana ocenili potleskem za skandování „Ať žije Zeman“. Následně na brněnském náměstí zazněla státní hymna.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

IjonT , 24.05.2026 14:55:38
považuji za jediný jeho rozumný čin. Bohužel mu to nevyšlo a my teď musíme tancovat jak píská EU.

|  7 |  0

