Senátor Šimek: Stát ukládá obcím nové a nové povinnosti

10.07.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zatěžování obcí povinnostmi.

Senátor Šimek: Stát ukládá obcím nové a nové povinnosti
Foto: davidsimek.cz
Popisek: David Šimek

Nemohu se smířit s jedním trendem, který v posledních letech sledujeme. Stát ukládá obcím nové a nové povinnosti a objednává si od nich další služby, ale neřeší jejich financování.

Příkladem je zákon o podpoře bydlení. Obce zřídily kontaktní místa pro bydlení, přijaly nové zaměstnance a začaly poskytovat služby občanům. Jenže stát už neřešil, kdo tuto novou agendu dlouhodobě zaplatí.

A teď přichází další změna. Část rozhodovací agendy má přejít na Úřad práce, zatímco pracovníci na obcích zůstanou. Hrozí, že obce budou dál platit zaměstnance, jejichž náplň práce se výrazně změní, aniž by stát nabídl systémové řešení nebo odpovídající finanční kompenzaci. Přitom právě stát je tím, kdo pravidla nastavuje.

Pokud chceme po obcích kvalitní veřejné služby, musí platit jednoduché pravidlo: kdo ukládá nové povinnosti, musí zajistit i peníze na jejich výkon. Jinak se jen náklady státní správy dál přesouvají na rozpočty měst a obcí. To nepovažuji za férový přístup.

Mgr. Bc. David Šimek , MBA

  • KDU-ČSL
  • senátor
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