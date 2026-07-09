Hřib (Piráti): Místo řešení vidíme hlavně snahu uškodit

10.07.2026 4:32 | Komentář
autor: PV

Vyjádření předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba k 6 měsícům vlády Andreje Babiše zaslané redakční poštou.

Hřib (Piráti): Místo řešení vidíme hlavně snahu uškodit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tisková konference Pirátů k novele stavebního zákona a situaci k bydlení

Kdybych měl první půlrok vlády shrnout jednou větou, tak místo řešení vidíme hlavně snahu uškodit. V bydlení vláda vykostila zákon o podpoře bydlení a teď přichází s novým stavebním zákonem, proti kterému se bouří samotné stavební úřady. Mladým lidem a rodinám tak nenabízí žádnou skutečnou cestu k dostupnějšímu bydlení. Rodinám sice jednorázově zvýšila rodičovský příspěvek, ale odmítla jeho pravidelnou valorizaci, takže jeho hodnota bude dál klesat. Zaškrcení financí ČT a ČRo ve snaze ovládnout jeden z hlavních pilířů demokracie - veřejnoprávních médií. A místo posilování důvěry ve stát sledujeme oslabování služebního i nominačního zákona, tedy pravidel, která mají bránit tomu, aby se státní správa stala kořistí politických trafik. To podle mě není bilance, kterou by se měla vláda chlubit.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
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piráti , Hřib

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Vyjádření předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba k 6 měsícům vlády Andreje Babiše zaslané redakční poštou.