„Nevyměnili mu prášky?“ Kolář u Havla v ráži. Trump pro smích

Prezidentův poradce Petr Kolář v debatě v Knihovně Václava Havla odmítl tezi, že by Spojené státy „zešílely“, podle něj však země prochází obdobím silného chaosu a hlasité polarizace. „Nemyslím si, že Amerika zešílela. Ona je jenom hodně zmatená teď. A jenom ta část, která vypadá trošku šílená, je dost hlasitá,“ uvedl Kolář.
Podle něj se v demokraciích opakuje situace, kdy většina jen sleduje, co dokáže menšina rozpoutat. „Ta mlčící většina se nestačí divit, co ta menšina dokáže udělat za kravál,“ poznamenal s tím, že mnozí Američané neměli zkušenost s totalitou a dlouho věřili, že podobný vývoj je v jejich zemi nemožný.
Varování před nástupem totalitních nálad
Zopakoval však, že nejde o celou americkou společnost. „Určitě nezešílela Amerika celá, ale její část se chová jako urvaná ze řetězu,“ řekl. Podle prezidentova poradce se navíc už v minulosti daly vysledovat signály, které k dnešní situaci postupně vedly.
Tvrdě k Trumpovi: Vyměnili mu prášky, smál se v debatě
Na otázku, jak vyhodnocovat kroky Donalda Trumpa, Petr Kolář připustil, že předvídat jeho chování je mimořádně složité a často nepůsobí racionálně. „To bych byl velký frajer, kdybych to dokázal předvídat. Naštěstí mu do hlavy nevidím, ale když to tak sleduju, tak si říkám, jestli mu třeba na chvilku nevyměnili prášky. Trošku se to zlepší někdy, a pak je to o to horší,“ řekl a rozesmál publikum.
Přiznal, že Trumpa nemá rád dlouhodobě a zlomovým momentem pro něj byl útok na zesnulého senátora Johna McCaina. „On si to u mě rozlil strašně tím, když napadl Johna McCaina,“ připomněl, že Trump McCaina označil za zbabělce kvůli zajetí ve Vietnamu, přestože sám se vojně vyhnul. „Pro mě byl John McCain ztělesněním toho, jak má vypadat noblesní Amerika,“ dodal Kolář.
Petr Kolář připomněl, že i v Česku měl Donald Trump řadu podporovatelů, kteří v něm viděli návrat k normálnímu fungování politiky a odpověď na přílišnou korektnost. Sám s tím však dlouhodobě nesouhlasil a tvrdil, že vývoj mu dal za pravdu. „Já jsem se s nima hádal, uvidíte, a teď můžu říct, vidíte?“ poznamenal.
Následně si neodpustil další ostrý vzkaz směrem k Trumpovým příznivcům. „Málokdo, pokud ty lidi jsou trochu lucidní a ty kognitivní funkce mozku mají zachovaný, tak nemůžou si myslet, že Trump vrací věci k normálu,“ řekl v debatě Kolář.
Červená čepice už v Evropě mizí
Po vývoji kolem Donalda Trumpa podle něj slábne nadšení i mezi některými evropskými politiky, kteří se dříve k jeho stylu hlásili. „Teď vidíte v Evropě i takový ty MAGA podporovatele, jako je Marine Le Pen nebo Alice Weidel. Už si tu trumpovskou čepici někam schovaly a už ji na hlavu raději nedávají,“ řekl.
S nadsázkou pak dodal, že v Česku se ještě najdou tací, kteří ji symbolicky stále nosí. „Tak u nás ji ještě někteří nosí tedy. A už málo,“ poznamenal.
Amerika dostává za uši, Evropa je v šoku
Věnoval se i současným vztahům mezi Evropou a Spojenými státy a připustil, že obavy z vývoje jsou zcela na místě. „Znepokojení je na místě. Je to poměrně ještě laskavý výraz,“ uvedl. Podle něj Amerika, jak ji Evropa dlouhá léta znala, utrpěla silný otřes. „Taková ta líbezná Amerika, kterou já pamatuju, kterou jsme si vymalovali, ta dostala teď hrozně za uši.“
Zároveň ale zdůraznil, že Spojené státy se úplně neztratily, pouze se nyní vychýlily do extrému. „Teď je totálně zmatená, to kyvadlo se vychýlilo do extrému,“ řekl Kolář.
Popsal také reakci byznysu, který se podle něj umí rychle přizpůsobit novým podmínkám. „Evropský byznys na tu Ameriku nahlíží teď jako trošku s vytřeštěným výrazem,“ poznamenal s tím, že část firem přesouvá výrobu do USA, aby zmírnila dopady celní politiky.
Je toho názoru, že Spojené státy mají sílu překonat i současné otřesy, návrat k dřívější podobě země ale neočekává. „Amerika má šanci přežít i tohle, ale bude to bolet. A určitě už to nebude ta Amerika, na kterou jsme byli zvyklí, ta už se asi nevrátí,“ řekl.
Podle něj se vývoj v USA promítá do celého západního světa. „Ryba smrdí od hlavy. Amerika byla hlavou toho globálního Západu. Ono se to přelívá, ale vidíme to i všude v Evropě,“ uvedl.
Další problém vidí v sociálních sítích a umělé inteligenci, které podle něj komplikují veřejnou diskusi. „Už neumožňují normální debatu často. Je to nějaká virtuální realita, která předtím nebyla v této míře,“ dodal Kolář.
Lidé jsou ve stádečku jako ovce
Kromě jiného Petr Kolář stočil debatu k psychologii společnosti a tomu, jak dnes funguje politika založená na emocích. „Mě vlastně teď hrozně zajímá v té souvislosti i téma psychologie a psychologie davu. Zjistil jsem, že abych pochopil některé ty posuny a postupy, že to nejde bez toho, abyste se snažil vcítit do toho psyché,“ uvedl.
Podle něj dnes mnohdy nehrají hlavní roli fakta, ale práce se strachem. „Žijeme v postfaktické době, kdy věcné argumenty nemají takovou váhu jako útok na první signální,“ řekl.
Varoval také před politiky, kteří podle něj umějí s obavami veřejnosti manipulovat. „Nejdřív lidi vyděsí, pak ukáže, kdo za jejich strach může. Má je jako ve stádečku jako ovce a může s nimi pěkně pracovat,“ dodal Kolář, že v v nejistých časech lidé často hledají silnou autoritu, která působí sebejistě a nabízí jednoduché odpovědi.
Podobné tendence podle něj vidíme i v Evropě. „My to tu máme taky, jenom ne v té míře. Ještě se to tu nepřehouplo do této úrovně,“ uvedl s tím, že dění v USA je varováním i pro evropské země.
S určitou nadsázkou pak řekl, že Vladimiru Putinovi je vděčný za rozšíření NATO o Švédsko a Finsko. „Za to jsem vlastně vděčný,“ poznamenal. Podobně mluvil i o Donaldu Trumpovi. „Trumpovi jsem zase vděčný za to, že on nám pomohl se trošku probrat z té iluze. A myslím, že se probíráme,“ dodal.
