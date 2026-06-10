„Katastrofa.“ Hřib v Turnově nenechal na Babišovi nit suchou

Turnov, patnáctitisícové město přezdívané jako srdce Českého ráje, vypadá na první pohled sympaticky. Jako místo, kde se žije o něco lépe než jinde. Sem v úterý v podvečer zavítal na debatu předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib. Otěže své strany převzal v listopadu 2024, kdy vystřídal Ivana Bartoše. Poslancem je první volební období, předtím působil na významné pozici primátora Prahy (2018–2023) a následně jako první náměstek primátora, kdy měl na starosti hlavně dopravu. A o té se na turnovské debatě mluvilo zdaleka nejvíc.
Akce se konala i v souvislosti s letošními komunálními volbami, takže v čele stolu v bistru Pukú se svým předsedou seděli přední turnovští Piráti Ondřej Mojsl a Vratislav Slavík, který debatu spolumoderoval. „My máme tuto sérii debat pod názvem 1155, to znamená za pět minut dvanáct proto, že naše země se nachází ve stavu za pět minut dvanáct. Stále je možné něco udělat, aby to nedopadlo úplnou katastrofou, ale musíme to udělat teď. Není to jenom o tom, že se snažíme zachránit nezávislost veřejnoprávních médií či právní stát, ale je to také o ekonomice. Myslím si, že máme v naší zemi předpoklady, abychom na tom byli lépe,“ konstatoval Zdeněk Hřib a v úvodu vyzval přítomné, aby se ptali hlavně oni.
Problematická silnice Českým rájem
Jako první se ozvala zástupkyně koalice spolků SOS Český ráj, které velice trápí připravovaná silnice I/35 Českým rájem, konkrétně úsek mezi Jičínem a Turnovem, a udala tím tón značné části debaty, v níž bylo hlavním terčem kritiky Ředitelství silnic a dálnic. „My ji tady nechceme,“ uvedla členka SOS Český ráj, kteří prosazují takzvanou jižní variantu silnice, která vede jinudy. Diskutuje se o tom snad už dvacet let, ale vypadá to, že zvítězila varianta severní, která přes Český ráj vede.
Z podobných kruhů je Jaroslav Polák ze spolku Pro tunel Českým rájem, který se zapojil do debaty z návštěvníků pirátské akce jako druhý. „Problém začíná v tom, že byla katastrofálně podceněná příprava stavby. Když se zaměřím na Turnov, tak každých padesát metrů je průšvih. Počínaje tím, že vedete silnici padesát metrů od paneláků, nad dvěma vrty pitné vody v Turnově a kopcem, který je v sesuvovém území. ŘSD to však tlačí hlava nehlava. Hledáme všichni jakoukoliv politickou podporu, protože nikdo neví, co s tím dělat. Přístup státu nebo ministerstva dopravy je buď budete souhlasit a když tak učiníte, budeme se s vámi trošku bavit o tom, jak to udělat lépe a když to nebudete chtít, tak si to uděláme po svém,“ vysvětlil.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Z tohoto tématu vystoupil poprvé muž s profesí anesteziologa, jak o sobě prozradil. „Vaši, naši protihráči prokazatelně lžou a podvádějí, blábolí na Facebooku, šaškují na TikToku, hrají na nejnižší české city, což je závist a nenažranost. Ale válcují vás. Co s tím hodláte dělat?“ otázal se. Pirátský předseda oponoval tomu, že je druhá strana válcuje a podle nejnovějších průzkumů by dle něj volby dopadly trochu jinak. „My se snažíme připravit nějaká konkrétní řešení, jak si představujeme správu naší země. Například v oblasti bydlení jsme sestavili sedmibodový plán Pro bydlení. Některé věci jsou inovativní a v naší zemi donutí mnohé minimálně zvednout obočí, ale jsou to recepty, které fungují v zemích na západ od nás. Kde zjistili, že obce musí dělat vlastní bytovou politiku, jinak to nedopadne dobře,“ objasnil s tím, že města, která to dělají jsou pak na předních místech žebříčku hodnotících kvalitu života. Jmenoval přitom Vídeň, Kodaň a Mnichov.
ODS má stále mantru, že bydlení vyřeší trh
„V tomto my tady bojujeme nejenom s Andrejem Babišem, SPD a Motoristy, ale i s ODS. Ta má stále devadesátkovou mantru, že bydlení je věc, kterou vyřeší trh. Třicet let této mantry nás dovedlo k situaci, že jsme na chvostu dostupnosti bydlení. Mladí by museli dát patnáct průměrných platů na to, aby měli průměrný byt. Je to empirické potvrzení faktu, že trh tu není od toho, aby zajistil dostupné bydlení,“ zdůraznil.
V debatě kolem parkování, dalšího palčivého problému řady měst, předseda Pirátů mimo jiné uvedl: „Problém, který se tu udělal, byl, že města a obce zprivatizovala svoje bytové fondy a naopak přijala na svá bedra jako veřejnou službu řešení parkování. Kvůli tomu tady máme teď nedostupné bydlení a velice levné parkování. Ve Vídni se vydali opačným směrem. Zprivatizovali parkoviště a nechali si bydlení. Díky tomu jsou teď na špičce kvality života,“ upozornil.
Turnovský pirát Vratislav Slavík ozřejmil, že urbanistickým problémem Turnova je, že kumulace nejenom škol je v jedné části města. „Takže ráno lidé z druhé části města, kde jich bydlí většina, se přesunuje do této části přes dva kruháče. To je problém malých měst, že na jedné straně jsou školy, radnice a na té druhé není ani hospoda,“ zmínil další věc týkající se dopravy. „Město je úplně rozsekané tou silnicí, která vede skrz,“ doplnil přítomný architekt Vojtěch Javorský. Zase silnice, zase doprava, prioritní téma této turnovské debaty. „Pro rodiče poslat dítě přes náměstí je problematické. Nejsou třeba školní autobusy. Je to hlavně o plánování. Město funguje jako okrašlovací spolek. Máme hezký park, kde máme všechno možné. Je však spousta věcí, kde jsme zaspali,“ konstatoval Slavík.
Katastrofa na Úřadu vlády
K současnému dění na Úřadu vlády použil Hřib slovo katastrofa. „Je tu paní Tünde Bartha, která byla primárně spojka Andreje Babiše na Orbána. S odchodem Orbána od válu paní Tünde Bartha asi ztratila smysl své existence na Úřadu vlády, tak hledá asi jiný. Našla ho v ekonomické optimalizaci něčeho, čemu vůbec nerozumí. Takže se rozhodla rozvrátit systém, který byl zavedený a ten nám záviděli v jiných civilizovaných zemích. Což se stává málokdy. V Praze nám závidí MHD a zoo, na celostátní úrovni nám záviděli pravděpodobně jen protidrogovou politiku,“ sdělil.
„Oni asi mají představu, že dělají ekonomickou optimalizaci. Jediný benefit, který by mi dával smysl, proč to dělat, je, aby Babiš se mohl jednoho dne postavit a říct - snížil jsem počet úředníků na Úřadu vlády. To je jediné, co mi z toho vychází jako smysluplný závěr, který je možný prodat. Jinak je to celé strašná nebetyčná blbost,“ řekl Hřib. „Asi někdo, kdo tomu kulový rozumí, jako je Tünde Bartha, bohužel dostala volnou ruku dělat nějaké změny, jimž rozumí jako kozel v zahradnictví. Pro Babiše je z nějakého důvodu klíčová, tím pádem jí tam kryje. Podobně jako kryje Mrázovou, která už dávno měla vyfičet,“ domníval se.
Na závěr sympatizant Pirátů provedl trochu kritiku do vlastních řad. „Když jsem viděl nové mladší poslance jak na sociálních sítích dělají různé tanečky, tak jsem si říkal, jestli tohle musí člověk v dnešní době dělat. Chápu, že je třeba se zviditelnit, ale mě jako potenciálního voliče tohle nezajímá. Zajímá mě obsah, a ne nějaký taneček. Uvažuji o vstupu do politiky, ale nechci ze sebe dělat šaška na sociálních sítích. Tak se chci zeptat, jestli to jde i bez těch šaškáren,“ ptal se.
„Když je člověk v partaji, která je sponzorovaná nějakým oligarchou, nemá problém zafinancovat doručení toho sdělení lidem, co ta politická strana nabízí. Jako my teď nejintenzivněji řešíme bydlení. V momentě, kdy mají peníze na billboardy a podobně, je to jednodušší a není třeba tak intenzivně využívat sociální sítě,“ vysvětloval předseda Pirátů.
„Pokud jste však partaj jako jsme my, kteří nemáme žádné spřátelené oligarchy a potřebujeme se dostat do mediálního prostoru také, znamená to pro nás využívání nějakých neortodoxních metod. Například takových, že ve sněmovně chodíme pozpátku, anebo že máme flanelky na podporu prezidenta, abychom se dostali do médií. Vždycky je nutné u toho mít ten politický vzkaz. To znamená, aby to nebylo bezobsažné,“ sdělil.
„O tom dni, kdy se hlasovalo o důvěře vládě, si většina lidí pamatuje to, že Piráti chodili pozpátku. Někdo si to i spojí s tím, že jsme říkali, že nás Babišova vláda táhne nazpátek. Problém je, že se objevily nějaké situace, kdy nám poslanci dělali tanečky na TikToku bez obsahu. Důvod je ten, že na některých platformách je důležité kombinovat čistý lifestyle, který nemá vůbec žádný politický obsah, s politickým obsahem. Potíž je ale v tom, že nelze zajistit, že tento obsah nepřeteče do jiných platforem, jako je Instagram, kde to působí debilně,“ konstatoval Zdeněk Hřib s tím, že poučení je pro ně takové, že by se jim vůbec neměl objevovat obsah čistě lifestylový. „Nicméně je možné jít do politiky a tanečky nedělat, dokonce i v partaji jako jsme my,“ uzavřel Zdeněk Hřib.
Debata se nachýlila k závěru, přítomní ještě snědli zde připravené chutné sendviče a šlo se domů.
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