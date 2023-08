„Nezvítězí. Nejde to. Jediná možnost.“ Orbán Američany nakrkne. Ale jednoho potěší

reklama

„Každý den umírají na Ukrajině tisíce vojáků a civilistů, je to tragédie a já jsem v myšlenkách s nimi. Musíme si uvědomit, že na bojišti bude nakonec záležet na počtu vojáků, a v tom jsou Rusové mnohem silnější a mnohem početnější než Ukrajinci. Musíme pochopit, že současným způsobem Rusy porazit nemůžeme,“ je přesvědčen Orbán.

Představa administrativy Joea Bidena, že finanční a vojenskou podporou Ukrajiny dojde k vítězství a k následnému pádu Vladimira Putina, je podle Orbána daleko od pravdy. „Američané nechápou Rusy. V politice západních zemí jde vždy o to, importovat svobodu na maximální možné území na světě. Ale v Rusku tohle vůbec nikoho nezajímá, tam jde primárně o to, jak udržet svoji zemi pohromadě, protože to je obrovská země,“ vysvětluje maďarský premiér.

A tento ruský přístup podle něj vytváří i ruskou mentalitu a politiku, která je více militantní a vždy se více soustřeďuje na bezpečnost, a to i v oblasti geopolitiky. „A takový je jejich přístup, který je jiný, než máme my na Západě. Ale je to legitimní, je to součástí jejich historie a my si musíme uvědomit, že je nemůžeme porazit tím způsobem, jaký jsme nyní zvolili,“ opakuje Orbán s tím, že Rusové se nikdy nevzdaj, a čím více zbraní Ukrajině pošleme, tím více jich vyrobí Rusové.

Orbán také reagoval na hypotetickou situaci, že se Západu podaří zklikvidovat ruského prezidenta Vladimira Putina. „Rusové sami ho nikdy nesvrhnou, to je jisté. A kdyby došlo k jeho likvidaci, nastal by v Evropě ještě větší strach. Protože když bude Putin mimo hru, tak tam nebude žádná dostatečně silná osobnost, která by držela zemi pohromadě se vším jejím jaderným arsenálem a s armádou. Mezivládí v Rusku je pro nás určitě tou nejhorší variantou,“ říká Orbán.

S tím, jak Ukrajině docházejí lidské zdroje, roste podle Orbána nebezpečí zapojení vojáků jiných států. „To je velmi nebezpečná věc. Pokud by některá západní země vyslala vojáky na bojiště, znamenalo by to přímou válku mezi Západem a Ruskem – a to bychom se okamžitě ocitli ve třetí světové válce. Všichni v Evropě to cítí, žijeme v nebezpečné době, třetí světová válka by nám mohla brzy zaklepat na dveře,“ varuje Orbán, který prý tato slova vždy opakuje Spojeným státům na každém summitu NATO.

V odpovědi na poznámku Tuckera Carlsona, že se zdá být jasné, že Bidenova administrativa vyhodila Nord Stream do povětří, ať už přímo nebo nepřímo, premiér připomněl, že když se to stalo, maďarská vláda to klasifikovala jako teroristický útok. „To Německo a Západ odmítly, že to prý nebyl teroristický útok, ale vlastně nevědí, co to bylo. To je jasný projev nedostatku suverenity. Ale je to věc Němců a já bych je nerad kritizoval,“ poznamenal Orbán a dodal, že pokud by někdo podobně zaútočil na Turkstream, považoval by to za důvod k válce a okamžitě by reagoval.

Viktor Orbán poté zopakoval svůj postoj, že strategie současného amerického prezidenta Joea Bidena ohledně války na Ukrajině nebude fungovat. „Ta strategie spočívá v tom, že ukrajinští vojáci bojují a některé členské státy NATO to financují penězi a vojenskými prostředky. Od začátku říkáme, že je to špatná strategie. Jediným řešením je mír; kdyby USA chtěly mír, stalo by se tak hned druhý den ráno,“ má jasno Orbán.

A tím, kdo by to mohl zařídit, je podle něj exprezident Donald Trump. „Povolejte Trumpa, to je jediné východisko. Já rozumím, že má Trump mnoho skandálů, to všechno chápu, ale Trump měl nejlepší zahraniční politiku za posledních několik desetiletí – nezačal žádnou novou válku a dobře jednal se Severokorejci a s Rusy, dokonce i s Číňany. Prováděl politiku, která byla nejlepší možná i pro Blízký východ,“ velebí Orbán amerického exprezidenta. Orbán také prohlásil, že kdyby byl Trump prezidentem ve chvíli, kdy začal ruský útok na Ukrajinu, nedošlo by k němu. Podle jeho názoru je Trump tím, kdo může zachránit západní svět a možná i celé lidstvo před jadernou katastrofou.

Maďarský premiér se také zamyslel nad příčinami ruské invaze na Ukrajinu, která má co do činění zejména se snahami o vstup Ukrajiny do NATO. „Ta myšlenka se objevila už někdy kolem roku 2008, kdy Rusko nebylo dostatečně silné, aby to mohlo zastavit. Tehdy byla šance, aby se to povedlo, ale nakonec to bylo zamítnuto, protože se na tom velké západní státy neshodly. Jenže od té doby je Rusko stále silnější, tudíž je jasné, že jsme propásli jedinečnou šanci, aby se Ukrajina stala členem NATO,“ tvrdí Orbán s tím, že nyní už to není možné, protože NATO nemůže mít tak dlouhou hranici s Ruskem, to by bylo moc nebezpečné.

Spojené státy by tak měly podle Orbána vyzvat k okamžitému míru, protože jen na nich v zásadě záleží. „Pokud nepřijdou peníze a vybavení ze Západu, zejména ze Spojených států, válka skončí. Řešení je v rukou Američanů, mohou ho udělat jen Spojené státy, nikdo jiný, ani Ukrajinci. Ti totiž bez pomoci nebudou moci dále válčit,“ řekl. A že Ukrajince samozřejmě nelze při mírových rozhovorech ignorovat, ale rozhodujícím faktorem není vůle Ukrajiny, ale vůle Spojených států.

Ukrajina si dle něho musí uvědomit, že není absolutně reálné, že by se Rusko vzdalo Krymu. „To je bez debat, to je naprosto scestná představa,“ dodal Orbán.

