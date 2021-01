„Nic jiného než očkování nám nezbývá,“ upozorňuje primářka Roháčová. A vedlejší účinky? S nimi je to takto...

reklama

Vedlejších účinků vakcíny by se prý lidé bát neměli. „Není tomu tak, že po očkování každý druhý onemocní. To je z říše vybájených záležitostí,“ utnula s tím, že očkovací látka byla řádně otestovaná. „Každý lék, ať už jsou to antibiotika či očkovací látky, může mít vedlejší účinky. Než se léčivý přípravek pustí k veřejnosti, probíhají klinické studie. Ty mají tři fáze, při nichž se ověřuje, zda jsou látky bezpečné. To se samozřejmě stalo i tady,“ dodala. Vedlejší účinky pak podle ní sice mohou nastat, jde ovšem o zarudnutí kůže, mírnou bolest v místě vpichu, či mají očkovaní zvýšenou teplotu.



Proč byl tentokrát vývoj vakcíny až natolik rychlý, vysvětluje Roháčová přeskočením fáze, kdy výrobce propočítává, zdali bude vakcína komerčně úspěšná. „Tyto logistické věci trvají spoustu času i několik let. Kdežto u vakcíny bylo jasné, že vakcíny jsou prostě potřeba hned, rychle a hlavně že jim je někdo zaplatí. Proto odpadla ta část prevýrobní a vrhli se na to okamžitě. Proto byl ten vývoj tak krátký. Nebylo to proto, že by se tam přeskočily výrobní kroky a řeklo se ‚my to tedy zkusíme a buď to vyjde, nebo nevyjde‘. To by si určitě žádná firma nedovolila,“ vysvětlila. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Za důležité považuje, aby bylo proočkováno co nejvíce lidí. „Smysl plošné vakcinace, plošného očkování je v tom, aby se populace proočkovala celá a vznikla komunitní ochrana. Tak nemohou onemocnět ani staří lidé,“ poukazuje.



Nutno podotknout, že na výběr stále občané i přes četné výzvy k očkování nemají. Očkovat se totiž nelze, jelikož je v České republice pouze zanedbatelné množství vakcín a lidé, kteří nespadají do ohrožené skupiny či mezi pracovníky záchranných složek a osoby nutné pro chod státu, nebudou mít na výběr až do konce zimy a možná se na první z nich dostane až na jaře. Premiér Andrej Babiš totiž očekává, že by první lidé z řad širší veřejnosti mohli být vakcinováni až koncem března a na poslední zájemce se nedostane dříve než v průběhu letních prázdnin a září. Fotogalerie: - Silvestrovské potýkání

Ve středu dorazilo do Česka dalších 19 500 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, a některé krajské nemocnice tak začínají očkovat zdravotníky. Přednost před běžnou populací mají podle očkovací strategie také hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory. Mezi prioritními skupinami budou rovněž všichni učitelé, i ti z mateřských a speciálních škol.



Existují však státy, kde se již daří očkovat ve velkém, a první milion naočkovaných již hlásí například Izrael či Velká Británie. Psali jsme: Co to je? Básnička. Záběry na důchodce, pak na děti. Strašně dlouhé... Reklamní expert ztrhal vládní spot k očkování Premiér k národu: „Vakcína, ekonomika, mrtví... Ještě pár měsíců zatněte zuby... Ten rok nám hodně dal, jen si to neuvědomujeme...“ Vláda nabádá k očkování i básničkou od Wolkera. Plakali jsme, teď chceme žít... „Vidíte? Jsem stále naživu!“ Naočkovaný Babiš hecuje národ

