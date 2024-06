„Nikdo se tam s vámi nebude bavit.“ Mach rozpálil v superdebatě Vondru

reklama

Lídr SPD a Trikolory a někdejší europoslanec Petr Mach zdůraznil, že bychom si měli určitě českou korunu ponechat. „Mnoho zemí má své měny, není jediný důvod, proč bychom měli korunu rušit. Bylo by to pro nás nebezpečné! Byla by to ztráta naší měnové politiky. Mít vlastní kurz odrážející situaci země je strašně důležité,“ upozornil v debatě na iDNES.cz s tím, že přijetí eura by u nás přineslo i vysokou inflaci.

„Jednoznačně zachovat českou korunu. Česká republika by vstupovala do dluhové unie, euro nemá ekonomicky smysl,“ připojila se lídryně hnutí ANO Klára Dostálová.

Podobné přesvědčení vyjádřila také lídryně koalice Stačilo! Kateřina Konečná. Všichni tři společně v debatě volali po referendu o případném přijetí měny euro pro ČR.

Nato lídr Pirátů Marcel Kolaja upozornil, že o přijetí eura už občané České republiky hlasovali, když rozhodovali o tom, zda má země do Evropské unie vstoupit.

Mach prohlásil, že Green Deal se musí zrušit a že lidé by měli volit ty strany, které jej skutečně zrušit chtějí.

Tím do obrátek vytočil Vondru. „Vy tu slibujete to, co obyvatelstvu nikdy nezaručíte. Vy říkáte, že vše zrušíte. Nikdo se tam s vámi nebude bavit. Skončíte po dvou letech v europarlamentu jako posledně. Vydržel jste tam dva roky. Nemůžete to slíbit, státy i firmy do toho investovaly stovky miliard!“ hřímal Vondra.

„Takže vy to chcete nechat?“ pozastavoval se Mach. – „Zrušení se nebude konat! Je to nerealistické,“ odvětil nato Vondra. – „Tak proč se tu bijete v prsa, že jste hlasoval proti, když to nechcete zrušit?“ kroutil nevěřícně hlavou Mach.

Konečná i Kolaja se shodli na tom, že Zelená dohoda (Green Deal) EU se může po volbách změnit.

V debatě o tzv. migračnímu paktu EU si lídři několikrát vyčetli lži. „Napočítal jsem jich dvanáct,“ řekl moderátor Vladimír Vokál.

„Žádná výjimka pro Českou republiku tam není,“ řekl Mach k migračnímu paktu.

Ministr vnitra Vít Rakušan i premiér Petr Fiala totiž mluvili o výjimce pro Českou republiku, že, podle nich, nebude muset ČR přijímat migranty z přetížených zemí EU, ani jim platit za to, že je nepřijme, a jako důvod údajné „výjimky“ pro ČR uváděli, že jsou na území ČR uprchlíci z Ukrajiny před tamním válečným konfliktem.

„Musíme dát prostředky na to, aby Evropa byla schopna ochránit evropské hranice,“ zdůraznil lídr SocDem Lubomír Zaorálek.

Podle Kláry Dostálové migrační pakt neobsahuje žádnou efektivní návratovou politiku.

Stranou nezůstal ani kokainový skandál. Droga byla před nějakým časem nalezena na toaletách v Poslanecké sněmovně, poblíž kanceláře předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Otázka moderátora – zda někdy zkoušeli kokain – politiky nejdříve rozesmála. „Já už vidím, jak se tu někdo přizná,“ řekla pobaveně Dostálová. Přizvukoval jí v tom i Farský.

„Mně to přijde, že tak jako piráti kouří marihuanu, tak intelektuálové berou kokain a v SPD pijí pivo,“ shrnul Petr Mach. Pirát Kolaja se zarazil a prohlásil, že nic takového se ho netýká. „Nedivil bych se, když vidím některá vystoupení. Marihuanu nekouřím a kokain jsem nikdy neměl,“ dodal pirátský europoslanec Kolaja.

Vondra přiznal, že marihuanu „požil“, v mládí. „Taky jsem to zkoušel, ale nic to se mnou nedělalo,“ pravil.

