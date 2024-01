„Obstrukce budou pokračovat.“ Schillerová bouchla po verdiktu ÚS do stolu

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová prohlásila, že bytostně nesouhlasí s verdiktem Ústavního soudu, který ve středu vyhlásil, že zkrácení valorizace penzí nebylo protiústavní. Zajímalo by ji, proč soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček převzal politické argumenty. Ujistila, že ve Sněmovně budou dál bojovat za lidi a pokračovat v obstrukcích, bude-li to třeba.

Stínová ministryně financí Schillerová úvodem řekla, na co by se zeptala ústavních soudců, kteří zamítli stížnost ANO ohledně snížení mimořádné valorizace penzí, pokud by měla tu možnost: „Kdybych mohla, tak bych se nejraději zeptala soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka, proč odůvodňoval stav veřejných financí, proč se věnoval ekonomice, proč převzal politické argumenty, které jsem slýchala ve veřejném slyšení od ministra financí a od ministra práce a sociálních věcí,“ uvedla.

Rozhodnutí Ústavního soudu je pro ni zklamáním: „Jsem velmi zklamaná, zejména jako právník, že jsem tam neslyšela odpovědi na ty stížnostní důvody, které jsme měli v našem návrhu, a které se hlavně týkaly vysvětlení toho, zdali byla právní úprava retroaktivní, zda byly naplněny podmínky pro hospodářskou škodu a tak dále. To rozhodnutí pro mne bylo jako blesk z čistého nebe,“ dodala Schillerová v rozhovoru pro XTV.

„Tento výsledek jsem nečekala, protože ten výsledek byl skutečně 100:0, když bych použila sportovní terminologii. Čekala jsem, že alespoň v něčem Vojtěch Šimíček dá za pravdu našim stížnostním důvodům. Čtu různé názory, různých expertů, abych nestavěla pouze na tom svém, a úplně z toho Ústavní soud nevychází nejlépe,“ pokračovala exministryně.

Také jejího stranického šéfa Andreje Babiše rozhodnutí Ústavního soudu, o zamítnutí návrhu poslanců ANO na zrušení loňské novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících předpisů, zklamalo. Napadl prezidenta Petr Pavla, že měl návrh zákona na jaře vetovat. „Jeho veto by pravděpodobně nic nezměnilo, protože by se to vrátilo do Poslanecké sněmovny a pětikoalice by udělala vše pro to, aby to přehlasovala. Mohlo by to ale změnit to, že my bychom zákonu dále bránili a oni byli v časové tísni, tomu býval prezident určitě pomohl,“ připomněla, že vládní koalice měla daný termín, kdy musel být tento zákon ve Sbírce zákonů, jinak by musela vyplatit valorizaci v nezměněné výši.

Pokud se hnutí ANO vrátí do vlády, slíbila Schillerová, že celý ten systém podrobí revizi.

Ústavní soudce Šimíček mimo jiné opozici pokáral za obstrukce. Schillerová ujistila, že způsob jednání ve Sněmovně měnit nebudou. „My své jednání určitě nezměníme. My jsme byli zvoleni svými voliči, abychom v Poslanecké sněmovně zastupovali jejich zájmy a abychom tam za ně bojovali. My jsme vázáni voličům a zodpovědní svému svědomí, takže budeme postupovat vždy tak, abychom bojovali za správné věci, za lidi, za ty zranitelné,“ řekla Schillerová k obstrukcím.

Nelze si podle jejího názoru pouze říct, že vláda má ve Sněmovně pohodlnou většinu a obstrukcí se proto rovnou vzdát. „Touto optikou bychom opravdu museli sedět v rohu a šoupat nohama, jak nám doporučovala paní předsedkyně Pekarová Adamová. To fakt dělat nebudeme,“ kroutila hlavou zástupkyně opozice.

Každá obstrukce má podle ní vždy jasný cíl, u důchodů i u volby poštou: „U důchodů jsme obstrukcemi sledovali zbrzdění k tomu datu tak, aby se nepodařilo ten zákon změnit, tam jsme byli ale násilně přerušeni. U korespondenční volby jsme obstrukcemi sledovali to, aby s námi koalice sedla k jednacímu stolu, protože zase tlačí nějaký nepodařený nedodělek, vůbec nekomunikuje a tváří se, jak kdyby tu měla být na věčné časy. Ten zákon je prostě paskvil,“ řekla Schillerová ke kontroverzní korespondenční volbě.

Volba poštou pro Čechy žijící v zahraničí ve středu prošla prvním čtením po více než 63 hodinách jednání, protože koalice určila pevný čas k hlasování o návrhu korespondenční volby.

„Překulí se rok a budou tu parlamentní volby. A to je tak zásadní, že nevěřím tomu, že pětikoalice ještě něco zásadního udělá. Dříve jsem to komentovala tím, že zvednou daně, zpomalí valorizaci důchodů a doklepou to ve Strakově akademii,“ míní Schillerová.

