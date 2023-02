„Očkovala se, aby mohla stříhat. Nemůže chodit.“ Covid: Zúčtování, jaké ještě nebylo

reklama

K sumarizaci společenských dopadů tří let s covidem se na akci pořádané Iniciativou 21 sešli zkušení profesionálové z Čech, Moravy i Slezska, kteří reprezentovali nejvíc postižené společenské oblasti – medicínu, duševní zdraví, školství, vědu, právo, média, internet, ekonomiku a podnikatelskou sféru. „Chtěli bychom tímto prolomit ostudné a nebezpečné celospolečenské mlčení, které nastalo po odeznění covidu jako nemoci. Šlo o největší krizi zdraví, svobody a demokracie po listopadu 1989. Všechny nás sužovala po dva a půl roku. A přesto se zdá, jako by se tu vůbec nic nedělo, že se nám to jenom zdálo. Člověk i lidské společenství, které strká hlavu do písku a neumí se poučit ze svých chyb, tak je odsouzeno k tomu, opakovat ty chyby ve stále větší spirále,“ upozornil v úvodu Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21.

Všeobecné mlčení a mlžení „autorit“ o covidové krizi považuje za součást podstatně širšího mlčení a mlžení o dalších globálně nebezpečných problémech. Právě selhání autorit napomáhá různým domněnkám a šíření skutečných dezinformací. „Zásadním omylem ignorantského přístupu ke covidové krizi je to, že nejde o nic, co patří minulosti. Globální mocenské síly a procesy, které stály za covidovou aférou, jsou po třech letech silnější. Získaly důležitou informaci, že jejich expanzi nebude stát naprostá většina lidí v cestě. Pokud se lidé z covidové krize nepoučí, neprohlédnou past zastrašování, manipulace a ovládání, můžeme se brzo ‚těšit‘ na covid 2.0. Lidé se mění téměř vždy jen tlakem v krizích, snad jim ta příští, těžší už konečně otevře oči, uši i ústa,“ vyslovil přírodovědec Jan Piňos – nejen své – přání.

Zemřel na Štědrý den tři dny po očkování Modernou

Kardioložka Jana Gandalovičová připomněla, že jsme byli vystaveni dezinformacím ze strany státu a firmy Pfizer. „Tvrdilo se, že očkovaný nemůže covid chytit. Může. Že nešíří nemoc. Šíří. Že imunita po očkování je lepší než po nemoci. No, není. Že očkování chrání proti těžkému průběhu. Nechrání. Že když se naočkuješ, nezemřeš. I to se stalo. Od začátku aplikace vakcín bylo jasné, že jsme svědky bezprecedentního trendu, a to obrovského nárůstu různých podezření na nežádoucí účinky včetně těch fatálních. Na podzim jsme se dostali do další očkovací kampaně, kdy nám bylo tvrzeno, ‚očkujeme se pro klid duše‘. Takže jsme pro klid naší duše napsali otevřený dopis ministru Válkovi, v němž jsme žádali o urychlené zhodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín proti SARS-CoV-2. A jistě vás nepřekvapí, že na ten dopis nikdo nereagoval,“ poukázala Jana Gandalovičová na přístup vedení resortu zdravotnictví.

Následně bylo promítnuto video se smutnou výpovědí paní Jany, sestry Petra Brouska, bývalého učitele tělesné výchovy a zeměpisu na plzeňském gymnáziu. Byl to zdravý chlap, běhal půlmaratón, hodně se věnoval sportu. „21. prosince 2021 šel na třetí dávku vakcíny Moderna. A 24. prosince už byl mrtvý. Toho dne, na Štědrý den, jsem s ním kolem půl desáté po telefonu mluvila, povídali jsme si, těšil se na Štědrý večer a jel se projet na kole. Když pak přijel, tak se zřejmě něco stalo, protože přítelkyně ho ve dvanáct hodin našla mrtvého. Pro mě je to něco nepředstavitelného. Smířila bych se s tím, kdyby měl nějakou vážnou nemoc, ale toto beru jako naprosto zbytečnou smrt. Postihlo to celou naši rodinu, protože s tímhle se nedá smířit. On si nenechal aplikovat vakcínu, aby mohl do hospody, do kina. On to podstoupil proto, že učil tělocvik, aby mohl jezdit s žáky na hory. A tak trochu věřil, že by mohl ochránit naši maminku. Doufám, že těm, kteří ty vakcíny vynucovali a vůbec doporučovali, to jednou neprojde,“ uzavřela své vzpomínání. „V pitevním nálezu to pitvající patolog uzavřel jako náhlou srdeční smrt, nic jiného nenašel. Sám to hlásil na SÚKL, nežádoucí účinek nebyl přiznán,“ doplnila kardioložka Jana Gandalovičová.

Padesát let medicíny založené na důkazech je v troskách

Matematik a statistik Tomáš Fürst zmínil, že všude se nadělala spousta řečí o tom, že prý jednadvacáté století bude stoletím dat. „První ostrou zkouškou tohoto narativu byla koronavirová epidemie. Selhali jsme na celé čáře. Nejprve jsme zfušovali studii PREVAL, takže jsme se v kritickou chvíli nedozvěděli, jaká je skutečná smrtnost covidu. Potom jsme zcela ztratili soudnost a začali vymýšlet všemožná opatření – roušky, uzávěry škol a okresů, zákazy vycházení – aniž jsme se pokusili sehnat jediný datový bod, že některé z těchto opatření funguje. Celou katastrofu jsme dovršili hrubým nátlakem, aby se celá populace podvolila experimentální genové terapii, o jejíž účinnosti ve skutečnosti nevíme nic a jejíž nevyhovující bezpečnostní profil se usilovně snažíme zamést pod koberec. Padesát let medicíny založené na důkazech je v troskách,“ prohlásil Tomáš Fürst.

Problematikou dopadu covidu na ty nejmenší se zabýval psycholog a psychoterapeut Filip Jadlovec. „Všichni vidíme enormní nárůst depresivně úzkostných poruch u dětí, stejně tak závislost na internetu a sociálních sítích se stala běžnou součástí života. Zabývat bychom se měli i velkým nárůstem poruch pohlavní identity, která se přestala léčit a začala tolerovat. Ve školách se řeší daleko více případů šikany, které se kvůli uzavření škol neřešily a přesunuly se do kyberprostoru. Děti mají stále problém s návratem do kolektivu. Jsou uzavřenější a úzkostnější. Všichni si zaslouží slyšet omluvu – hlavně proto, aby se utvrdily a vzaly na vědomí, že to, co se dělo, nebylo v pořádku. Děti potřebují zažít úlevu, že to není a nebylo jejich selhání,“ objasnil psychoterapeut Filip Jadlovec.

Prý nemá ve školství co dělat, pokud nepozná dezinformaci

Ředitel Základní a mateřské školy v Troubkách Petr Vrána potom pohovořil o tom, že ani po třech letech není zájem ze strany Ministerstva školství, škol ani rodičů o odbornou diskusi o dopadech protiepidemických opatření na zdraví dětí, žáků a studentů. Zjevné někdejší dezinformace z oficiálních míst dnes nikdo nekomentuje, není zde snaha o poučení se z chyb minulosti a omluvu už snad ani nikdo nečeká. „Na straně poražených stojí naše děti, dopustili jsme jejich diskriminaci a segregaci se závažnými následky. A z ministerstva jde stále mrazivé ticho. Kdokoli si dovolí vyslovit nějaký oponentní názor, je nálepkován, dehonestován. Dokonce se dnes dozvídám, že pokud nejsem schopen poznat dezinformaci, tak nemám ve školství co dělat,“ připomněl Petr Vrána nedávný nehorázný výrok ministra školství Vladimíra Balaše.

„Troufám si naopak říci, že jsem ty dezinformace v dané době poznal, protože jsem nenaletěl na to, že tečka bude tečkou za koronavirem. Že ten, kdo se naočkuje, se nenakazí ani nenakazí nikoho dalšího. Nebo že dokonce docílíme kolektivní imunity. V té době mi byl také velmi podezřelý systém karantén, kdy očkovaní žáci nemuseli být testováni a ve školách volně šířili nákazu. Spíš mi to přijde, že se záměrně přispívalo k tomu, aby se ta nákaza šířila,“ připustil ředitel Základní a mateřské školy v Troubkách. Podivil se nad tím, že ani lékaři už nemohou vyslovit svůj názor, že byli v posledních dnech dokonce i právníky upozorněni, že kdokoli si dovolí vystoupit proti vládě, tak by jim měl stát pozastavit jejich činnost. „Proto se ptám stále častěji sám sebe a svého okolí, jestli ještě žijeme v demokracii a jestli tohle je ještě diskuse, jestli tohle je situace, do které jsme se chtěli po osmdesátém devátém roce dostat. Já si troufám říct, že ne a že je potřeba tuto praxi změnit,“ vyzval Petr Vrána.

Redaktor České televize suploval činnost policajta

Publicista, moderátor a lektor Petr Bohuš zkritizoval, že od prvních okamžiků covidové doby přestala být média hlídacím psem demokracie. „Namísto toho chrání nařízení vládnoucího establishmentu, byť by byla pro občany a společnost sebedestruktivnější, neoprávněná a nepodložená fakty, mnohdy bez vědeckých základů. Média zneužívají důvěru u většinové společnosti, která se obvykle řídí oficiálními názory a informacemi, přičemž netuší, že právě novináři mnohdy konají v přímém rozporu s veřejnými zájmy. Společnost ovládl strach a manipulace, propaganda, cenzura, psychologické operace a novinářský aktivismus. Autocenzura. O to více je potřeba vyzdvihnout roli alternativních médií, která se přes různá úskalí a nerovné podmínky snaží hledat pravdu a pomáhat i lidem, kteří dosud neprohlédli tuto nečestnou hru,“ zdůraznil Petr Bohuš.

Přístup veřejnoprávní televize v době covidu ilustroval na situaci z česko-slovenské hranice a lidech, kteří v jedné zemi bydlí a ve druhé pracují. „A redaktor České televize stál na tom pomezí, když se zavřely hranice a nesměly se překračovat, a lidé využívali možnosti dostat se do práce nebo domů za rodinami a nemohli to udělat jinak než třeba přejet autem přes louku. A ten novinář tam stál a místo toho, aby zkoumal oprávněnost, účinnost a správnost těch nařízení a zjišťoval u těch lidí, proč dělají to, co dělají, aby se dobral nějaké podstaty věci, se kterou by šel potom za těmi, co vydali vládní nařízení, tak tam namísto redaktora suploval činnost policajta. Křičel na ty lidi, že nemají hranice překračovat. To je úplně špatně. My, novináři, nemáme hájit ani pana Prymulu, ani pana Fialu, ani pana Babiše, nikoho. My máme všechny ty informace zkoumat,“ vysvětlil to, co obzvlášť na Kavčích horách hůře chápou.

Nezvratná diagnóza po očkování vakcínou Pfizer

Manažerka Společnosti pro obranu svobody projevu Gabriela Sedláčková zavzpomínala, že doba koronavirová přinesla mnoho laických i odborných pohledů na věc, které zaplavily sociální sítě. „A oficiální sítě mazaly a blokovaly. To, co oficiální místa blokovala jako dezinformace, se mnohdy ukázalo být pravdou, a naopak to, co se prezentovalo jako jediná možná pravda, se často a brzo stalo reálně výmyslem. Chce-li ale někdo rozhodovat o tom, jaké informace jsou ‚závadné‘, musí nést veřejnou odpovědnost za své omyly. Společnost pro obranu svobody projevu vystupuje proti novým formám cenzury na sociálních sítích. Ve sběru případů cenzury na sociálních sítích máme už prokazatelných 107 příkladů neoprávněného smazání nemainstreamového příspěvku či profilu za komentář ke covidu. Ve skutečnosti byly takových jen v našem státě pravděpodobně tisíce. Dostane se dotyčným aspoň zpětně spravedlnosti?“ zeptala se řečnicky Gabriela Sedláčková.

V samotném závěru byli účastníci akce Iniciativy 21 konfrontováni s krutým příběhem. Prostřednictvím videa se s ním svěřila paní Petra, která provozovala kadeřnické studio. Aby se zákaznice nebály k ní chodit, když nebude naočkovaná, nechala se v červenci 2021 naočkovat vakcínou Pfizer. „Po třech týdnech jsem začala pociťovat necitlivost konečků prstů, velkou únavu, slabost v nohou. Proto jsem vyhledala neurologa. Po vyšetření mi paní docentka stanovila diagnózu ALS a řekla mi, že diagnóza je definitivní a nezvratná a mám se připravit na celkové ochrnutí celého těla, orgánů a postupné udušení. Velice lituji, že jsem se nechala naočkovat, že jsem tomu neodolala. V té době jsem měla hypotéku a musela jsem mít dostatek zákaznic, abych se uživila a tu hypotéku zaplatila. Živila jsem syna, takže jsem k tomu svým způsobem byla donucena,“ zdůvodnila paní Petra, co ji vedlo k osudnému rozhodnutí. „Původně sem měla paní Petra přijet, její stav se ale výrazně zhoršil. Podle toho, co jsme viděli, nemůže chodit, není na tom dobře. Je to velmi smutné,“ uzavřela kardioložka Jana Gandalovičová akci Iniciativy 21, která měla za cíl upozornit na mlčení a mlžení „autorit“ o covidové krizi.

