„Odkud je ta ropa?“ Na Fialu dorážel divák. Pazderková ho „ukončila“

02.09.2025 21:26 | Monitoring

Premiér Petr Fiala na své předvolební debatě Live v Jablonci nad Nisou čelil dotazu na ropu a plyn z Ruska. „Pane Fialo, vážně si myslíte, že lidi jsou tak hloupí, že si myslí, že ten plyn a nafta, že to nejde z Ruska? Že to nejde přes prostředníky? Vážně si to myslíte? Vážně jste tak hloupej?“ A Fiala se rozjel. Přitom se mistrně vyhnul podstatě dotazu.

Foto: Repro X
Popisek: Premiér Petr Fiala

S debatou Live, se kterou Petr Fiala spolu s herečkou Ivou Pazderkovou v roli moderátorky objíždí republiku, navštívil i Jablonec nad Nisou. A čelil dotazu na ruské energie. „Pane Fialo, vážně si myslíte, že lidi jsou tak hloupí, že si myslí, že ten plyn a nafta, že to nejde z Ruska? Že to nejde přes prostředníky? Vážně si to myslíte? Vážně jste tak hloupej?“ vypálil dotazující starší muž.

Nejdříve došlo ke zklidnění rétoriky. „Myslím si, že se můžeme normálně bavit a neurážet se,“ poslal do hlediště premiér vzkaz. A pak se chopil odpovědi.

„Vidím, že vás to rozčiluje. A to je dobře. Protože kdybychom byli závislí na plynu a ropě z Ruska, tak by nás to mělo fakt rozčilovat. Čili té vaší emoci rozumím. Ale my nejsme závislí na ruském plynu ani na ruské ropě. A nemusíme od poloviny tohoto roku mít žádnou ropu z Ruska a také ji nemáme,“ sekal premiér argumenty jako polínka.

Ale starší muž se nechtěl vzdát svého rozhořčení. „A ten plyn k nám proudí odkud, z Finska, z Lotyšska?“ křičel do mikrofonu muž přerušovaný herečkou Ivou Pazderkovou se slovy – „nechte pana premiéra domluvit“.

I tady měl premiér pohotovou odpověď. „My jsme si koupili kapacitu v LGN terminálu v Nizozemsku, domluvili jsme se s Německem a zajistili jsme společně s dalšími státy, že máme dostatek plynu v Evropě, aniž bychom museli používat ruský plyn,“ řekl premiér Fiala do smíchu dotazujícího. „Já netvrdím, že se občas někde nepoužívá ruský plyn, někdo to někdy někde koupí, prodává. Ale Česká republika, to je ten rozdíl, před třemi lety potřebovala 97 % plynu z Ruska a žádný jiný neměla a nemohla koupit. Dnes nepotřebujeme vůbec nic. Jsme absolutně nezávislí na ruském plynu.“

„Ale vy jste mi neustále neodpověděl na otázku, odkud k nám ten plyn proudí,“ vypěnil dotazující s tím, že narážel na to, že Česká republika sice nenakupuje napřímo ruský plyn či naftu, ale zprostředkovaně skrze překupníky.

„Ten plyn k nám proudí plynovody ze zahraničí, ze Západu. Odpověděl jsem vám – LGN terminály, z kterých kupujeme americký plyn, z některých afrických zemí, z Ázerbájdžánu, z Norska, těch zdrojů plynu je dneska strašně moc. A je to pravda, vždyť se zeptejte nějakého odborníka, když nevěříte mně,“ odpověděl premiér.

A pozastavil se i u ropy. „A ropa, tam jsme byli závislí z 50 % na ropovodu Družba, protože jsme za to neměli náhradu. A my jsme začali hned jednat se státy, které jsou akcionáři ropovodu Tal, který vede z italského Terstu do Bavorska, abychom ten ropovod mohli rozšířit. To se nám povedlo. Dnes je to ropovod Tal+. Tím teď proudí ropa do České republiky a vůbec nepotřebujeme ropovod Družba,“ objasnil premiér diverzifikaci zdrojů.

 

 

Jenže postarší muž se nechtěl vzdát. „A to jsou takoví hodní strejčkové, že nám tu ropu dávají levněji než Rusové?“ pálil muž s mikrofonem.

Tu premiér zakroutil hlavou. „Ale nikdo nám nic nedává zadarmo, ale normálně to kupujeme. A ani plyn, ani ropa se tím, že to nekupujeme z Ruska, nezdražil. V České republice máte jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropě, levnější než v řadě okolních zemí, přestože už dnes nepotřebujeme ruskou ropu. Tak to je. Tak nevěřte těm pohádkám, co vám někdo vykládá, jak jsme závislí na Rusku. To chce Vladimir Putin, abychom si to tu vykládali. Ale nejsme závislí na Rusku. Dneska jsme nezávislí nejen v ropě a plynu, ale i v jaderném palivu, což je strašně důležité,“ vysvětlil Fiala.

Dotazující dál dorážel s tím, že odborníci dokážou podle molekulárního rozboru poznat, zda k nám proudí ruská ropa od překupníků, ale to už mu Iva Pazderková odňala slovo. Přesto premiér odpověděl s tím, že ano, že rafinérie musely upravit technologie na zpracování ropy.

Premiér tak zcela přešel dotaz, zda ropa, která není ruská, ruská vlastně být může, protože ji mohou nakupovat překupníci právě od Ruska a pak ji České republice dráž přeprodávat.

A protože před volbami se to na ulicích politiky jen hemží, byl premiér Petr Fiala i v Litvínově. Tam na něj ovšem čekali „příznivci“ s parte, na kterém stálo: „V zármutku oznamujeme všem lidem, že vysokou politiku navždy opustil náš ukrajinský spasitel, lhář, skvělý manipulátor a světový lídr. Poslední rozloučení proběhne 4. 10. 2025 ve všech volebních místnostech.“ O tom, že premiér odmítl převzít a podepsat zmíněné parte, informovaly Novinky.

A kolotoč předvolebního setkávání s občany je teprve v začátcích. Ve středu 3. září se na premiéra veřejnost může těšit v ulicích Prahy. Po boku mu bude stát ministryně obrany Jana Černochová.

„Milí Pražané!

Už zítra, ve středu 3. září, se na Vás těším v ulicích Prahy.

Začínáme na mé milované Dvojce před bazilikou sv. Ludmily na náměstí Míru a SPOLU se mnou tu bude premiér Petr Fiala i moji kolegové z pražské kandidátky. Budeme mluvit o budoucnosti naší země a rozhodně nebude chybět prostor pro Vaše otázky a názory.

Potkat se můžeme hned na několika místech:
– 14.30 náměstí Míru, Praha 2
– 16.00 náměstí Republiky, Praha 1
– 18.00 OPERO, Salvátorská 8, Praha 1 – velká debata s Petrem Fialou a lídry SPOLU

Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá. Těšíme se na Vás!“ zvala na setkání ministryně obrany na síti X.

 

 

„Fiala nemá koule, v koalici dělá děvk*.“ Topolánek soptil do kamer
Právě se děje. Náměstek Tůma z Chomutova: Je tu zaděláno na obrovský problém
Babiš zmlácen odpůrcem. Ne všichni ale útok odsoudili. Naopak
Kavij (KSČM) Premiér Fiala svým chlubením občany Plzeňska nepotěší

 

autor: Marian Kučera

