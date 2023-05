„Odpadky v koutě! Sedátko flašky Havla.“ David Černý veřejně pranýřován. Komunisté řádili „u tanku“

reklama

"Dnešní mocní se nebojí zajít dokonce tak daleko, že u příležitosti oslav konce války zakazují mluvit o osvobození naší vlasti Rudou armádou. Namísto toho vytváří neuvěřitelné historické konstrukce o počátku takzvané okupace Sovětským svazem. O osvobození neexistující ukrajinskou armádou. O údajné hrdinské roli takzvané Ruské osovobozenecké armády, tedy vlasovců, kterým dokonce hanebně postavili v Praze pomník," sdělil také místopředseda ústředního vedení Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Milan Krajčo. Komunisté se totiž v úterý shromáždili k výročí osvobození na náměstí Kinských v Praze, kde se říkalo "u tanku". ParlamentníListy.cz byly při tom.

Soudruzi "u tanku"

Na zmíněném náměstí, které se kdysi jmenovalo Sovětských tankistů, postávalo v kruhu na čtyřicet lidí a jen rudý prapor Sovětského svazu s hvězdou, srpem a kladivem z dálky napovídal, že jde o komunisty. Shromáždili se před místem, kde stával na vysokém soklu tank číslo 23, který byl roku 1991 výtvarníkem Davidem Černým přetřen na růžovo a posléze odvezen do depozitáře. Dnes tam v rámci fontány leží jakýsi kamenný a uprostřed rozříznutý koláč, což se nazývá Propadliště času. Na jejím okraji měli "rudí" alespoň obrázek památníku s tankem a kladli k němu šeříky a jiné květy.

Obrácena zády k justičnímu paláci tam stála podstatná část vedení KSČM, kromě její předsedkyně Kateřiny Konečné. Místopředseda Krajčo hovořil o tom, že si komunisté připomínají den osvobozní vlasti od fašismu. Mluvil o tom, že sláva tanku 23 nepřečkala změnu režimu, zastupitelstvo městské části ho chtělo odstranit, ale debatu ukončil vandalský čin současného prorežimního pseudoumělce Davida Černého. Dále se zmínil o přepisování dějin ve vlnách, přičemž jedna z nich smetla třeba památník maršála Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva či pamětní desku věnovanou čtvrtému ukrajinskému frontu ze zdi Staroměstské radnice.

Známá komunistka Marta Semelová zmínila, že přepisování dějin začalo tím, že místo devátého května byl za Den vítězství zvolen ten osmý a vládní politici by chtěli zrušit i první máj. "My komunisté jsme byli vždy pro mír, proti válkám, proti fašismu, proti nacismu. Jak pokrytecky zní slova, která jsme slyšeli v souvislosti s osvobozením od pana prezidenta, od vládních představitelů, představitelů parlamentu, kteří si nyní připomínají osvobození Československa v roce 1945, když současně s tím vyzbrojují Ukrajinu a snaží se tak udržovat válečný stav, který tady je nedaleko od nás. Snaží se nás zatáhnout do války," zmínila s tím, že dnešní koaliční politici zavírali oči před tím, co se dělo v Sýrii, Libyi, Iráku, Afghánistánu či v roce 2014 v Oděse, kde "ukrajinští fašisté upalovali zaživa a ubíjeli lidi, jako komunisty a další levicově organizované".

Semelová a Krajčo

Pro ParlamentníListy.cz Semelová řekla, že tank 23 měl jako památka osvobození Prahy Rudou armádou na náměstí zůstat, protože fontána může stát kdekoliv jinde. Podle ní výtvarník Černý, který tank znesvětil, nemá potuchy o tom, co se v Praze na konci války dělo, anebo ty znalosti má a o to je to horší. K současné situaci v Česku zmínila: "Je problém, že KSČM není parlamentní stranou, ale v každém případě se obyčejných lidí vždy budeme zastávat. Je ostuda, když lidé, kteří poctivě pracují, žijí v příjmové chudobě. Je ostuda, když důchodci, kteří žili celý život prací, tak v tuto chvíli kolikrát nemají na léky, na nájem, na základní potraviny. Na jednu stranu si vláda, poslanci a další politici přidávají na platech. Vím, že by to rozpočet nezachránilo, ale symbolicky je to něco absolutně odsouzeníhodné. Na druhou stranu ožebračují a okrádají lidi, kteří zde poctivě dělají." Obyčejný člověk je prý mocipánům absolutně ukradený a kašlou na něj.

Podle Krajča komunisté obecně nesouhlasí s tím, aby se likvidovaly antifašistické pomníky jako třeba Smíchovský tank. Výtvarník Černý má zrovna na pražském Smíchově silnou základnu. V roce 2001 založil obecně prospěšnou společnost MeetFactory, která provozuje kulturní klub v industriální budově nedaleko Smíchovského nádraží a nově přes koleje vzniklo i Musoleum Davida Černého. "Je to symbol současného režimu. Není divu, že se mu kupí jedna zakázka za druhou od současných developerů a dalších institucí. To, co tady provedl na začátku devadesátých let, byl ostudný čin, který je třeba odsoudit i po těch letech," podotkl.

"Je obrovskou chybou, že dnes v parlamentu není zastoupena levice, především komunistická levice, která by využila prostor v parlamentu v boji proti tomu, co současná vláda proti lidem zavádí, a tomu, co ještě chystá. Přestože KSČM v současnosti ve Sněmovně není, tak se snažíme využít všech prostředků, které máme, abychom proti tomu protestovali. Proto jsme pravidelnými účastníky a iniciátory častých protivládních demonstrací a tlak je třeba stupňovat. Lidé si nesmí nechat líbit, co se dnes děje, ať už ve vztahu k důchodům či k chudnutí obyvatelstva skrze inflaci a poklesu reálných mezd," dodal pro ParlamentníListy.cz Krajčo.

Rudý vlajkonoš

Muž, který nad fontánou Propadliště času mával sovětskou vlajkou, se představil jako Marek. Dost často na něj nesouhlasně troubila kolemjedoucí auta. ParlamentnímListům.cz sdělil: "Ta místní fontána vypovídá o době, ve které žijeme. Ani nevím, co a od koho to je. Je to bezobsažné vyjádření, které se dnes hodí. Bezobsažné umění ála David Černý. Podle mě je to podvodník, co tahá peníze z kapes lidí za nesmysly. Za to, že dá odpadky do rohu místnosti a říká: 'to je umění". Podobný projekt je Havlova lavička, tedy sedátko Václava 'flašky' Havla, která vždy stojí kolem tří set tisíc korun a je to sud a červený prkno. Temu se musím smát."

Poměrně mladý chlapík se v kritice neomezoval: "Dnes nám vládne opět protektorátní vláda. Jako byla třetí, tak teď máme čtvrtou říši. A tenhle národ má mít stejnou buducnost, jakou měl mít ve třetí říši, tedy likvidace. Zůstanou tu otroci, co budou sloužit a živořit. Poctivá mouka ´banderka´, vakcíny k redukci obyvatelstva a tak dále. Spousta takzvaných konspiračních teorií se dnes naplňuje. Některé jsou ujeté víc, jiné méně, ale některé sedí. Už Moliére psal o tom, že existují skrytí loutkovodiči. Pro některé zednáři, ale pro mě neviditelné elity." Zhruba po hodině shromáždění skončilo. Po odchodu komunistů zůstal na lavičce před kašnou sedět jeden spící mladík zahalený kapucou.

