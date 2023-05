„Odporné, co se s tou stranou stalo“. Macinka při zmínce o Fialově ODS použil slovo protektorát

reklama

Na úvod Petr Macinka osobitě popsal své zkušenosti nováčka na twitteru, prostoru odporné zákopové války, kam by citlivější povahy chodit neměly. „Tam se všichni snaží být co nejsprostší, nálepkovat, pokud možno ještě umocnit sprostotu tím, že jsou anonymní.

A protože poučen v boji s pražskými teroristy, neštítí se udělit režimu hrubé záplaty, tak už prý mnohým praskají žilky.

Pak se rozpovídal o novinkách boje proti klimatické revoluci, zužující Prahu a teď už i Brno. V metropoli jim na sebevědomí přidala reakce primátora Svobody, který jen přihlíží. „Nechává tu pobíhat partičku zločinců páchajících škody obrovského rozsahu. Pomalu se přeměňují v bezpečnostní hrozbu, ale soudruhům Hřibovi a Svobodovi je to jedno.“ Náměstek pro dopravu Hřib dokonce jejich požadavky na omezení dopravy na třicet kilometrů v hodině podporuje.

A primátor, neboli „pomatený, spící Svoboda“, není schopen reakce. ODS, strana dodržování pravidel, se raději dívá jinam. „Téma dopravy se slovy ‚my se na všem shodujeme‘, předali Pirátům a Pirát Hřib má ty teroristické úderky jako užitečné béčko na špinavou práci,“ myslí si Macinka, lídr strany Motoristé sobě.

Je podle něj zjevné, že Pirátům se blouznění Last generation a dalších úderek líbí. Jenže neměli dost odvahy, aby si to napsali do programu.

ODS, strana primátora, se v agendě pražské dopravy omezila na to, že zkoumá postoje svých voličů k parkovišti pro koloběžky. Ve skutečnosti ODS zapomněla na všechny zásady a hranice, co v minulosti měla, a snaží se zatlouct, že někdy něčemu takovému věřila, protože se za tyto hodnoty dnes stydí.

Vrcholem bylo jeho zamyšlení, zda se z docenta Bohuslava Svobody nestává doktor Mengele.

Radikální levice v čele s doktorem Hřibem balí své výzvy k omezení automobilové dopravy do potřeby snížení počtu mrtvých chodců. Macinka k tomu podotýká, že zde za rok zemřeli dva lidé, z čehož jeden skočil pod tramvaj a druhého srazila motorka. Když to řekl Hřibovi v jedné debatě, rozčílil se, že on jako doktor medicíny musí usilovat o život každého člověka.

Fotogalerie: - Klima nepočká...

Pod imagí doktora léčícího společnost jsme tu podle Macinky dospěli k levicové kolektivistické společnosti, která snad opravdu upřímně věří, že dovede člověka převychovat. A věří jí i nedávní pravičáci.

„Rozdíl mezi radikálně levicovými Piráty a levicovou ODS už vlastně není žádný,“ shrnul u fotografie, na které primátor Bohuslav Svoboda pózuje s vlajkou Tibetu, doprovázen radním pro kulturu Pospíšilem.

Soubor opatření...

Teorii o levicové ODS podle něj potvrdila i velká vládní tiskovka prezentující balíček fiskálních reforem. Občanští demokraté, kteří jako vždycky před volbami slibovali, že žádné daně nezvednou, to ještě zopakovali pár měsíců nazpátek.

„Nebudeme zvedat daně, máme to v programovém prohlášení a chceme to dodržet. My nevěříme v to, že se má od lidí vybrat více peněz a zase je někam přerozdělit. To není správná politika,“ říkal Petr Fiala ještě v říjnu na TV Nova. A „válečná daň“ je prý jen mimořádný prostředek.

Během zimy se ukázalo, že na „válečnou daň“ se podnikatelé připravili a vybere se z ní možná třetina očekávaného výnosu. „Nebudeme zvyšovat daně. Tečka,“ odpověděl podrážděně pochybujícímu moderátorovi.

A pak přišel květen a prezentace „souboru opatření“, což je pojem, který všem pamětníkům centrálně plánované ekonomiky připomněl mládí. Takže Macinka sarkasticky dodal, že souboru opatření mělo předcházet „Poučení z krizového vývoje“.

Pak přečetl všechny daně, které se v souboru opatření budou zvyšovat. Od daně z nemovitosti, která má vzrůst na dvojnásobek, po „daň z dálnic“, maskovanou za nalepovací známky. Ta je však odpuštěna uživatelům těch nejtěžších automobilů, poháněných elektřinou.

Pro další zvyšované daně se našlo hezké marketingové pojmenování „daň z neřesti“. „Takže ta pravicová ODS nás zase chce vychovávat,“ poznamenal k tomuto boji s neřestmi Macinka.

V rámci této výchovy byla zvýšena DPH na kojeneckou vodu, ale vyňato ze zvýšení bylo na základě jihomoravské lobby tiché víno. Macinka je jako otec kojence zvědav, jak na doporučení profesora Fialy vyměnit kojeneckou vodu za víno synátor zareaguje.

„SPOLU nezvýšíme žádné daně,“ slibovalo se před volbami. „No, kdo jste jim uvěřili, tak to máte blbý,“ pokrčil rameny poradce Václava Klause. Na Hanspaluském zámečku, kde sídlí Institut VK, se prý mnoho bývalých ódéesáků teď chytá za hlavy a trpí.

„Může si Stanjura vykládat, co chce, faktem po tomto spektáklu Za pět minut dvanáct zůstává, že současná pětikoaliční vláda je vládou, která se v celých dějinách ČR prolhala k vítězství suverénně nejvíc,“ napsal jeden z nich, Ivo Strejček, bývalý europoslanec.

Z druhé strany politického spektra poznamenal sociolog profesor Jan Keller, že lidé si připlatili na to, aby jistá ministryně z ODS měla desítky miliard navíc na zbraně a střelivo. „On ten Keller asi bude trochu dezolát,“ zasmál se Macinka provládní rétorice.

ODS, třicet let strana minimálního státu a nízkých daní, dokonce dospěla k tomu, že daně zvyšuje se zdůvodněním, že jsou ve srovnání EU příliš nízké. Jan Keller už hovoří o parodii na pravicové myšlení.

„Je odporné, co se s tou stranou stalo. Ta strana je mimo realitu,“ konstatoval Macinka. Klasický program ODS musí zvedat jiná hnutí, jako třeba Motoristé sobě.

ODS podle Macinky skočila do levičáckého a prounijního mainstreamu, a jen před volbami vždycky slíbí, že nezvedne žádné daně.

„Jsou to protektorátně uvažující lidi, poměřující svoje chování tím, co tomu řeknou v Bruselu,“ dodal při vzpomínce na servilní české předsednictví EU.

Klausův poradce už se moc těší, jak si před evropskými volbami bude zelený levičák Fiala zase hrát na konzervativce.

„Teď byly samé ideové konference. Fiala mluvil jeden týden na konferenci Pirátů, druhý týden na konferenci ODS. A máte pocit, že je to stejná parta,“ shrnul Macinka své úvahy nad současným politickým spektrem.

A ještě jedna věc by měla ODS varovat: Že její tiskovou konferenci vychválil Daniel Kroupa, který tuto stranu i z osobních důvodů třicet let nemohl ani cítit.

