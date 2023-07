„Odvléct ho z toho pruhu, zmr*a. Vzpurné rovnou do antonu!“ Aktivisté vytočili Novotného do běla

„Okamžitě ho odvléct, zmrda, násilím z toho pruhu. Nechápu, proč to neřeší PHM v taktických vestách + ostří dopraváci z prezidia, tito debilové se po dvojím neuposlechnutí výzvy VLEČOU ZA FLÍGR DO PRDELE a vzpurné rovnou do antonu. Ano, jako tehdy. Kreténi. To nemá s občanskou společností co dělat. To je terror, je to braní rukojmích a s těmi debily se má úměrně tomuto zacházet: NEKOMPROMISNĚ A S RAZANCÍ. Tohle je hovno razance. Nesnáším šolíchačky,“ napsal ostře, jak je mu zvykem, starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Reagoval tak na video, na němž jsou patrní aktivisté blokující provoz magistrály, a policisté, kteří je vykazují do jednoho pruhu. Zároveň je u videa komentář, že „policie prý špatně zabezpečila bezpečnost aktivistů“.

Okamžitě ho odvléct, zmrda, násilím z toho pruhu. Nechápu, proč to neřeší PHM v taktických vestách + ostří dopraváci z prezidia, tito debilové se po dvojím neuposlechnutí výzvy VLEČOU ZA FLÍGR DO PRDELE a vzpurné rodnou do antonu. Ano, jako tehdy. Kreténi. To nemá s občanskou… https://t.co/CrIZNlXZ8b — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) July 8, 2023

„Vaše nenávist k občanské společnosti začíná připomínat nějaký záchvat. Neberte to tak vážně, a když už , tak s myšlenkou, že jednou můžete podobný protest potřebovat klidně Vy," komentuje pak Novotného slova jeden z uživatelů.

„Melee o koze a jà o voze, pane. Toto nemá co delat s občanskou spolecností. Toto je banda zmrdů v levém pruhu. Sorry. Nemají podporu a chovají se jako prasata,“ pokračuje ve své dikci Novotný.

„Karle, příteli.. Oni reprezentují stolní společnost a oba víme, že cíleně ucpávají magistrálu, aby o sobě dali vědět. Na magistrále jezdí auta. má to tři pruhy, ať si stojí u strany řvou si svoje píčoviny, ale nelezou mi do cesty. Jsou to nátlakové blokády. Mlátit. Promiň,“ dodává ještě Novotný.

Na Novotného pak reagovali ještě aktivisté snímkem ze 17. listopadu 1989. „Jako tehdy. Zmlátit, ostříhat, zavřít. To byl svět ještě v pořádku,“ podotýkají rádoby ironicky.

„Tito lidé demonstrovali proti společenskému systému postaveném na potlačování lidských práv a svobod. Ještě jednou se srovnávejte s Národní třídou, vy čuráci a dáme si konečně fakt taneček. Ubožáci. Že se nestydíte," reagoval naštvaně Řeporyjec.

Jako tehdy. Zmlátit, ostříhat, zavřít. To byl svět ještě v pořádku.?? pic.twitter.com/I7br6SGVxt — Poslední Generace ????????? (@LastGenCZ) July 8, 2023

