„Odzbrojil armádu, vše dal Ukrajině.“ Nový poradce Černochové. Máme varování ze Slovenska

"U něj se kloubí arogance, neznalost a aktivismus. Teď už je to váš problém! Opravdu platí, že vrána k vráně si sedá, rovný rovného si hledá!" To sdělil ParlamentnímListům.cz oblíbený politický analytik ze Slovenska Ján Baránek. Hovořil o bývalém slovenském ministrovi obrany Jaroslavu Naďovi, který už měsíc působí jako poradce české ministryně obrany Jany Černochové.

"Pěkný dáreček. Původně začínal ve Ficově straně SMER a působil v řadě politických neziskovek. Následně převlékl kabát a přeběhl k hnutí OL'aNO pod křídla šílence a bohužel i slovenského premiéra Igora Matoviče. Právě v jeho vládě zastával funkci ministra obrany a poté, co tato vláda padla, zůstal v čele resortu obrany a přeběhl už do třetí nově vzniklé strany Demokrati pod vedením nově zvoleného premiéra Eduarda Hegera. Během působení na ministerstvu fakticky učinil slovenskou armádu nebojeschopnou. Protiletadlový systém S-300 bez mrknutí oka poslal na Ukrajinu a stejným směrem následně putovalo třináct migů." Takové zprávy běží o Jaroslavu Naďovi, který se stal poradcem české ministryně obrany Jany Černochové, po internetu. Tak se na to pojďme podívat blíže.

Nic pozitivního nezůstalo

ParlamentnímListům.cz odpovědělo i ministerstvo obrany. "PhDr. Jaroslav Naď, Ph.D., který je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň tajné a aliančního prověření NATO secret, pracuje jako odborný poradce pro zahraniční vztahy od začátku listopadu na základě dohody o pracovní činnosti. S AMOS spolupracuje zejména v oblasti česko-slovenské obranné a průmyslové spolupráce i na obecném rámci formátu vláda-vláda v kontextu legislativy EU," napsala z tiskového oddělení na obraně Simona Cigánková. Přestože jsme poslali několik, lze říci rýpavých, otázek, alespoň nějaká odpověď.

Na tuzemském ministerstvu obrany působí v rámci už zmiňované Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS). Naď vystudoval politologii na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Už v letech 2004 až 2013 pracoval na slovenském ministerstvu obrany. Mezitím byl členem slovenského zastoupení při Evropské unii a v období 2014 až 2018 pracoval pro nevládní organizaci Globsec a její think-tank GLOBSEC Policy Institute. Ostatně těch nevládek poznal hned několik.

Poptali jsme se na něj přímo na Slovensku. "My jsme se ho zbavili a jsme rádi. Je mi líto, že nachází zázemí právě v Česku, protože na Slovensku na něho vzpomínáme jen negativně. Nic pozitivního po něm nezůstalo. Za zmínku stojí jeho zcela neprofesionální komunikace s veřejností a totální selhání ve funkci ministra, pakliže tuto funkci vnímáme jako službu národu a občanům. Naď je u nás symbolem totálně pomýleného nepolitika až nečlověka," sdělil ředitel nakladatelství Torden Robert Merva. Mimo záznam hovořil v této souvislosti o nakažlivých nemocech. Jde o odborníka přes mediální politiku a komunikaci, který během vlády Ivety Radičové působil jako poradce slovenského ministra hospodářství Juraje Miškova a následně v mnoha jiných odborných funkcích.

Produkt Sorosových organizací

Podle známého slovenského politického analytika Jána Baránka je právě Naď produktem Sorosových organizací. "Hlavní je, že nerozumí bezpečnostní politice a geopolitice. V tom je úplný amatér. A když se vyjadřuje ke geopolitice, tak bez chápání historických souvislostí. To je velmi nebezpečné, protože tak bude vypadat i jeho poradenství. On si neuvědomuje, že unipolární svět skončil a žijeme v multipolárním, čemuž se malé země jako Slovensko, Maďarsko a Česko musí přizpůsobit. Jsme příliš malé země na to, abychom byly závislé jen na jedné velmoci, která má k tomu ještě docela velké problémy. Navíc odzbrojil slovenskou armádu. Ztratili jsme protivzdušnou obranu, protože všechno poslal jako dar na Ukrajinu. Nebezpečné bylo, že to udělal svévolně bez souhlasu parlamentu," dodal.

Naď dle Baránka svou neznalostí, ideologickou zkorumpovaností a aktivismem zatáhl Slovensko do velmi nebezpečné situace ve chvíli, kdy je odkázáno na vojenskou pomoc jiných evropských zemí. Nikdy se prý nevěnoval obrannému průmyslu a je mladý natolik, že si ani nevzpomíná na obranný průmysl, který měl v zemi pod Tatrami silnou pozici za bývalého režimu. Na Slovensku je totiž kromě samohybných houfnic Zuzana 2, odminovacích zařízení a vojenských opravárenských závodů tento průmysl v útlumu.

Analytik Baránek nakonec ještě dodá: "To mi připadá, že dostal od kamarádů teplý flek, protože nemohl zůstat na Slovensku. Tady byl tak nenáviděný, že nemohl jít ani do obchodu. Neznám člověka, kterému by bylo líto, že Jaroslav Naď odešel ze Slovenska. Možná někteří pološílenci z jeho okolí. Vždyť nasadil armádu během celoplošného testování za covidu. K občanům se choval na sociálních sítích velmi vulgárně, lidem nadával a napadal je. U něj se kloubí arogance, neznalost a aktivismus. Teď už je to váš problém! Opravdu platí, že vrána k vráně si sedá, rovný rovného si hledá!"

