Americký plán pro Ukrajinu v Česku nevoní. Zvlášť Zdechovskému, ale i jiným

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Kritikou nového americko-ruského plánu nešetří ani mnozí čeští politici a další osobnosti.
„Plán, který spočívá v brutálním odzbrojení oběti a přenechání obrovského území agresorovi, může za ‚mírový‘ označit jen hlupák. Je to totiž plán kapitulační,“ napsal lidovecký poslanec Tomáš Zdechovský. Narážel tím na fakt, že Rusové mimo jiné chtějí obsadit celý Donbas, kde Ukrajinci stále ovládají asi 14 procent území, na což upozornil např. server Axios. „Proto je potřeba mírový plán představený USA odmítnout,“ zdůraznil Zdechovský.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Proto je potřeba mírový plán představený USA odmítnout!?— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 20, 2025
Celá TOP 09, která končí své vládní angažmá, tvrdí, že 47. prezident USA ukazuje slabost.
„Putin dál využívá slabosti Donalda Trumpa, který mu chce odevzdat celý Donbas a Krym – to je celkově větší území než celá naše země! Územní ústupky, snižování počtu vojáků, embargo na zbraně jsou jednosměrkou ke kapitulaci. Je to Trumpův Mnichov,“ varovala TOP 09.
Putin dál využívá slabosti Donalda Trumpa, který mu chce odevzdat celý Donbas a Krym - to je celkově větší území než celá naše země!— TOP 09 (@TOP09cz) November 20, 2025
Územní ústupky, snižování počtu vojáků, embargo na zbraně jsou jednosměrkou ke kapitulaci. Je to Trumpův Mnichov. pic.twitter.com/GzQTlDYAU3
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
„Plán na ukončení ruské agrese na Ukrajině, který zřejmě dali dohromady Trumpovi a Putinovi lidé, není ničím jiným, než mnichovským diktátem naší doby a vynucenou kapitulací před diktátorem. Pokud by byl přijat, bude bianco šekem všem, kteří si chtějí násilím vzít území jiného státu. Kdo z těch, kteří vnucují Ukrajincům odevzdání části své země, by byl ochoten udělat to sám? Nikdo,“ zdůraznil.
Vidí to tak, že jedinou správnou cestou je, abychom podpořili bránící se Ukrajince. Nelze ustupovat diktátorům.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
Mnichov 21. století?— Vlastimil Válek (@vlvalek) November 20, 2025
Plán na ukončení ruské agrese na Ukrajině, který zřejmě dali dohromady Trumpovi a Putinovi lidé, není ničím jiným, než mnichovským diktátem naší doby a vynucenou kapitulací před diktátorem. Pokud by byl přijat, bude bianco šekem všem, kteří si chtějí násilím… pic.twitter.com/kf1uDTuvDs
Ostrými slovy na adresu Vladimira Putina nešetřil ani končící ministr pro vědu a výzkum za TOP 09 Marek Ženíšek.
„Trumpův ‚plán‘ není mírový, je ve skutečnosti válečný a pomáhá jen Kremlu. Jde o nový Mnichov. Územní ústupky, oslabení obrany a embargo na zbraně = přímá cesta k ruskému vítězství. Považuji to za plivanec do tváře všem Ukrajincům, kteří dnes bojují za svou zemi a svobodu,“ pravil Ženíšek.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Trumpův „plán“ není mírový, je ve skutečnosti válečný a pomáhá jen Kremlu. Jde o nový Mnichov.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) November 20, 2025
Územní ústupky, oslabení obrany a embargo na zbraně = přímá cesta k ruskému vítězství.
Považuji to za plivanec do tváře všem Ukrajincům, kteří dnes bojují za svou zemi a svobodu.
Někdejší politik z časů Václava Klause Ivan Pilip odkázal na plán, který by mohl mít jeden jediný bod. Rusko se stáhne zpět do svých hranic a zůstane v nich. „Jediný správný mírový plán pro Ukrajinu,“ napsal k tomu Pilip.
Jediný správný mírový plán pro Ukrajinu. https://t.co/AM01NsKVDo— Ivan Pilip (@ivan_pilip) November 20, 2025
Nad rusko-americkým mírovým plánem pro Ukrajinu kroutí hlavou i šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno, který nešetřil kritikou především na adresu amerického vyjednavače tohoto plánu Stevea Witkoffa.
Witkoff je úspěšný realitní makléř, ale Zrno na sociální síti X zdůraznil, že z hlediska diplomacie je naprostý amatér.
„Jen Bůh ví, proč ho Trump pověřil těmi nejtěžšími diplomatickými úkoly. Witkoff opakovaně proslul jako naprostý amatér. Sice má předky z Ruska (židovské emigranty), ale o Rusku (natož Ukrajině) ani o diplomacii neví zjevně nic. Sám Trump přiznal, že ‚když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí‘,“ napsal Zrno.
Jedním dechem dodal, že Evropané sice plán kritizují, ale podle šéfredaktora jsou ve skutečnosti rádi, že Američané dělají aspoň něco.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Zdá se mu, že v tuto chvíli musejí Ukrajinci vložit své naděje do ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Ruský vládce je stárnoucí diktátor, který se zhlédl v Kateřině Veliké a chce vejít do učebnic jako obnovitel ruského impéria. Už jednou odmítl velkorysou americkou nabídku uznání anexe Krymu, což by mimochodem způsobilo největší krizi v transatlantických vztazích od druhé světové války. Jenže místo toho se rozhodl, že musí dobýt i posledních pět rozstřílených vesnic na Donbase,“ napsal Zrno s tím, že ruský prezident Vladimir Putin chce obsadit celou Ukrajinu.
Plán údajně upekl Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff, což je asi ta nejvíc politováníhodná postava současné administrativy. Witkoff je úspěšný realitní investor a developer, který uměl levně nakoupit domy na Manhattanu a v Bronxu, ale jen Bůh ví, proč ho Trump pověřil těmi… pic.twitter.com/zBj5YMFBlh— Matyas Zrno (@MatyasZrno) November 20, 2025
K Witkoffovi byl stejně kritický i konzervativní komentátor Martin Schmarcz, jenž se netají tím, že tohoto amerického vyjednavače považuje za hlupáka.
„Když se úplně poprvé objevil Steve Witkoff, prohlásil jsem o něm, že je hlupák. Nemám důvod svůj názor měnit, naopak neustále poskytuje další a další důkazy o svém hlupství. Zahraniční politice rozumí jako já gender studies. Viz i jeho poslední ‚mírový‘ plán,“ poznamenal.
Když se úplně poprvé objevil Steve Witkoff, prohlásil jsem o něm, že je hlupák.— Martin Schmarcz (@mschmarcz) November 20, 2025
Nemám důvod svůj názor měnit, naopak neustále poskytuje další a další důkazy o svém hlupství.
Zahraniční politice rozumí jako já gender studies.
Viz i jeho poslední "mírový" plán.
Kritickými slovy nešetřil ani novinář Vojtěch Gibiš.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„Trumpův plán je čirá utopie. Počítá například s tím, že by EU souhlasila s koncem sankcí. Nebo také, že by se EU zamrazené ruské zdroje investovaly a USA by dostaly 50 % z těch projektů (ani mafie si tolik neúčtuje),“ pokračoval Gibiš.
A přidal ještě jednu technickou poznámku.
„A aby tu ve vlákně zazněla základní fakta: Ukrajina sice prohrává, ale tempem, že za cenu 200 tisíc+ mrtvých Rusů a milionu+ zraněných Rusů přišla za poslední tři roky o 1 % svého území,“ podotkl Gibiš.
Trumpův plán lze popsat stručně: dáme Putinovi dva roky na dozbrojení a demilitarizaci Ukrajiny, pak Kreml jednoduše dokončí, co začal před 11 lety.— Vojtěch Gibiš (@GibisVB) November 21, 2025
Kyjev by měl v podstatě jedinou záruku: že zůstane ochromenou okupovanou zemí bez možnosti rozhodování o své budoucnosti. https://t.co/L8S4G2kkBx
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák