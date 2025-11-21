Americký plán pro Ukrajinu v Česku nevoní. Zvlášť Zdechovskému, ale i jiným

21.11.2025 8:00 | Monitoring

Ukrajince nutí odevzdat Rusům větší území, než je dnes celá Česká republika! Rusko-americký mírový plán budí vášně i v českém veřejném prostoru. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský má za to, že plán Donalda Trumpa je třeba odmítnout. TOP 09 hovoří o Trumpově Mnichovu. A to není zdaleka všechno. Padlo také, že jedinou nadějí Ukrajinců teď je ruský prezident Vladimir Putin.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Rusko a Spojené státy spolu dohodly obrysy mírového plánu, který má uzavřít ruskou agresi na Ukrajině. Podrobnosti, které utíkají do médií, ukazují, že Ukrajinci budou muset zmenšit svou armádu a odevzdat Rusku i části území, které dosud neokupuje. Řadě Ukrajinců se americko-ruský plán ani trochu nelíbí. Považují ho za kapitulaci.

Kritikou nového americko-ruského plánu nešetří ani mnozí čeští politici a další osobnosti.

„Plán, který spočívá v brutálním odzbrojení oběti a přenechání obrovského území agresorovi, může za ‚mírový‘ označit jen hlupák. Je to totiž plán kapitulační,“ napsal lidovecký poslanec Tomáš Zdechovský. Narážel tím na fakt, že Rusové mimo jiné chtějí obsadit celý Donbas, kde Ukrajinci stále ovládají asi 14 procent území, na což upozornil např. server Axios. „Proto je potřeba mírový plán představený USA odmítnout,“ zdůraznil Zdechovský.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Celá TOP 09, která končí své vládní angažmá, tvrdí, že 47. prezident USA ukazuje slabost.

„Putin dál využívá slabosti Donalda Trumpa, který mu chce odevzdat celý Donbas a Krym – to je celkově větší území než celá naše země! Územní ústupky, snižování počtu vojáků, embargo na zbraně jsou jednosměrkou ke kapitulaci. Je to Trumpův Mnichov,“ varovala TOP 09.

Končící ministr zdravotnictví Vlastimil Válek to vidí stejně.

„Plán na ukončení ruské agrese na Ukrajině, který zřejmě dali dohromady Trumpovi a Putinovi lidé, není ničím jiným, než mnichovským diktátem naší doby a vynucenou kapitulací před diktátorem. Pokud by byl přijat, bude bianco šekem všem, kteří si chtějí násilím vzít území jiného státu. Kdo z těch, kteří vnucují Ukrajincům odevzdání části své země, by byl ochoten udělat to sám? Nikdo,“ zdůraznil.

Vidí to tak, že jedinou správnou cestou je, abychom podpořili bránící se Ukrajince. Nelze ustupovat diktátorům.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády v demisi
Ostrými slovy na adresu Vladimira Putina nešetřil ani končící ministr pro vědu a výzkum za TOP 09 Marek Ženíšek.

„Trumpův ‚plán‘ není mírový, je ve skutečnosti válečný a pomáhá jen Kremlu. Jde o nový Mnichov. Územní ústupky, oslabení obrany a embargo na zbraně = přímá cesta k ruskému vítězství. Považuji to za plivanec do tváře všem Ukrajincům, kteří dnes bojují za svou zemi a svobodu,“ pravil Ženíšek.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • ministr pro vědu a výzkum a inovace v demisi
Někdejší politik z časů Václava Klause Ivan Pilip odkázal na plán, který by mohl mít jeden jediný bod. Rusko se stáhne zpět do svých hranic a zůstane v nich. „Jediný správný mírový plán pro Ukrajinu,“ napsal k tomu Pilip.

Nad rusko-americkým mírovým plánem pro Ukrajinu kroutí hlavou i šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno, který nešetřil kritikou především na adresu amerického vyjednavače tohoto plánu Stevea Witkoffa.

Witkoff je úspěšný realitní makléř, ale Zrno na sociální síti X zdůraznil, že z hlediska diplomacie je naprostý amatér.

„Jen Bůh ví, proč ho Trump pověřil těmi nejtěžšími diplomatickými úkoly. Witkoff opakovaně proslul jako naprostý amatér. Sice má předky z Ruska (židovské emigranty), ale o Rusku (natož Ukrajině) ani o diplomacii neví zjevně nic. Sám Trump přiznal, že ‚když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí‘,“ napsal Zrno.

Jedním dechem dodal, že Evropané sice plán kritizují, ale podle šéfredaktora jsou ve skutečnosti rádi, že Američané dělají aspoň něco.

„Jsou tu ještě Evropané, kteří v jakémsi festivalu pokrytectví mohou plán kritizovat, ale ve skutečnosti jsou rádi, že to Američané alespoň nějak řeší. Sami nejsou schopni dodat Ukrajině dost zbraní, nejsou schopni zajistit jí potřebné zpravodajské informace, bojí se použít zmrazená ruská aktiva a sekundární sankce na prodej ruské ropy sice sami nezavedou, ale chtějí to po Američanech. A v době, kdy Rusové byli pod tlakem a možná bylo nějaké okno pro jednání (zhruba do léta 2023), blouznili o konečném vítězství a slovo ‚příměří‘ bylo sprosté slovo,“ rozváděl svou myšlenku Zrno.

Zdá se mu, že v tuto chvíli musejí Ukrajinci vložit své naděje do ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Ruský vládce je stárnoucí diktátor, který se zhlédl v Kateřině Veliké a chce vejít do učebnic jako obnovitel ruského impéria. Už jednou odmítl velkorysou americkou nabídku uznání anexe Krymu, což by mimochodem způsobilo největší krizi v transatlantických vztazích od druhé světové války. Jenže místo toho se rozhodl, že musí dobýt i posledních pět rozstřílených vesnic na Donbase,“ napsal Zrno s tím, že ruský prezident Vladimir Putin chce obsadit celou Ukrajinu.

 K Witkoffovi byl stejně kritický i konzervativní komentátor Martin Schmarcz, jenž se netají tím, že tohoto amerického vyjednavače považuje za hlupáka.

„Když se úplně poprvé objevil Steve Witkoff, prohlásil jsem o něm, že je hlupák. Nemám důvod svůj názor měnit, naopak neustále poskytuje další a další důkazy o svém hlupství. Zahraniční politice rozumí jako já gender studies. Viz i jeho poslední ‚mírový‘ plán,“ poznamenal.

Kritickými slovy nešetřil ani novinář Vojtěch Gibiš.

„Trumpův plán lze popsat stručně: Dáme Putinovi dva roky na dozbrojení a demilitarizaci Ukrajiny, pak Kreml jednoduše dokončí, co začal před 11 lety. Kyjev by měl v podstatě jedinou záruku: že zůstane ochromenou okupovanou zemí bez možnosti rozhodování o své budoucnosti,“ napsal Gibiš s tím, že Trumpův plán neobsahuje žádné páky, které by Putina držely zpátky, až dozbrojí nejrozlehlejší zemi na světě.

„Trumpův plán je čirá utopie. Počítá například s tím, že by EU souhlasila s koncem sankcí. Nebo také, že by se EU zamrazené ruské zdroje investovaly a USA by dostaly 50 % z těch projektů (ani mafie si tolik neúčtuje),“ pokračoval Gibiš.

A přidal ještě jednu technickou poznámku.

„A aby tu ve vlákně zazněla základní fakta: Ukrajina sice prohrává, ale tempem, že za cenu 200 tisíc+ mrtvých Rusů a milionu+ zraněných Rusů přišla za poslední tři roky o 1 % svého území,“ podotkl Gibiš.

 

autor: Miloš Polák

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Proč té koalici pro nevydání, jak tvrdíte, nenzabráníte?

Proč jste se třeba aspoň nepokusili s ANO vyjednat koalici? Pokud by vám šlo o lidi a ne o vás, tak byste se o to podle mě aspoň pokusili. Protože pak ani ANO nic jiného nezbývá než vládnout s SPD a Motoristy. Nebylo by lepší, kdyby se ty hráze mezi vámi politiky prolomily? Nemyslíte, že by se pak i...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

