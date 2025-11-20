„To by bylo po Praze radosti, kdyby tady spadl strop.“ Předaly se ceny a lidé se srotili kolem Rajchla

„Kdyby tady teď spadl strop, to by bylo po Praze radosti,“ komentoval jeden z účastníků zaplněný sál. Kolem procházelo množství právníků, spisovatelů, novinářů, akademiků a dalších osobností, pro které je svoboda slova významnou hodnotou. Do vášnivých debat se zapojoval třeba i ombudsman Stanislav Křeček. Mluvilo se nejen o svobodě slova, ale i o politických aktualitách kolem sestavování vlády.
Celkem byly oceněny tři instituce a šest jednotlivců. Každému cenu předával jeden z členů poroty, která vybírala z více než tří tisícovek nominací od veřejnosti. V ní letos zasedli členové mediálních rad Pavel Matocha a Vadim Petrov, moderátorka Martina Kociánová, šéfredaktor Marek Stoniš, komentátoři Miroslav Korecký, Karolina Stonjeková a Thomas Kulidakis a investigativní novinářka Angelika Bazalová.
Jako první tak ocenění v podobě klece s ptactvem získal projekt Nadační fond Svědomí národa, který začal působit za covidové pandemie. Další oceněné „instituce“ byly web Sýr zdarma a mezinárodní právní společnost ADF International, která dlouhodobě bojuje proti cenzorské legislativě EU.
Mezi šesticí jednotlivců byly dvě ceny udělené posmrtně, podle některých propojené. Oceněn byl americký konzervativec Charlie Kirk, zavražděný přímo během debaty na univerzitě, a kardinál Dominik Duka. Ten za zavražděného Kirka sloužil mši, která se nečekaně stala posledním z jeho velkých sporů s „liberály“. Na strhující zážitek z Týnského chrámu přímo na pódiu vzpomínala Eliška Hašková Coolidge, která přebírala cenu za Kirka.
Ze čtveřice dalších oceněných byli dva advokáti. Jejich ocenění souviselo i s „anticenou“, udělenou české justici. Respektive všem soudcům a státním zástupcům, kteří využívají právo a svou moc ne k hledání pravdy, ale k prosazování svého pohledu na svět. Právě soudnictví podle organizátorů dalo v letošním roce svobodě slova zabrat nejvíce.
„Kromě svobody projevu nesmíme zapomínat na důležitost svobody po projevu. Porota se zvýšeným obočím a výrazně nesouhlasným kroucením hlavou již registrovala několik podivných soudních rozhodnutí v této oblasti,“ říká bývalý předseda Rady České televize Pavel Matocha, který byl letos předsedou poroty.
Cenu proto obdrželi dva advokáti, kteří se stali symboly odporu proti této mašinerii. Radek Suchý dokázal dovést přes odsuzující rozsudky v nižších instancích až k úspěchu u Ústavního soudu případ Ladislava Vrabela a jeho stíhání za slova o jaderné válce s Ruskem.
Tomáš Nielsen na sebe upozornil svými žalobami za pandemie, aktuálně čelí tlaku od člena vládních covidových týmů Zdeňka Hela, který se jej mnoha cestami snaží zdiskreditovat coby „nechvalně známého advokáta“.
Další dvě ocenění získali ekonom a známý facebookový glosátor Pavel Šik a rovněž Ivan Hoffman, pravidelný komentátor v ParlamentníchListech.cz.
Protože šlo o ceny za slovo, byl celý večer věnován právě „slovu“. Od úvodní improvizované přestřelky moderátorů Marka Vašuta a Martiny Kociánové citáty z Marka Twaina, po dojemné poděkování zaslané nepřítomným Ivanem Hoffmanem, které na jeho žádost četl Jan Schneider. Zamyšlení nad cenzurou, včetně té vnitřní, dokládal mnoha zážitky z vlastního života, včetně takových, kde se stal cenzorem člověk, který upřímně chtěl autorovi pomoct.
Závěrečné slovo pak měl Daniel Vávra, hlavní tvář SOSP, který pozdravil přítomný štáb České televize. A vyjádřil obavu, že jejich reportáž se nebude věnovat lidem, kteří byli za svou aktivitu oceněni, ale bude se hledat nejkontroverznější účastník a všichni přítomní s ním budou spojováni a vyzýváni k distancování.
V publiku byli přítomni politici všech tří stran vznikající koalice. Pozvánky dostaly všechny parlamentní strany, ostatní se jich však rozhodly nevyužít, i když lidé z ODS se v minulosti akcí SOSP účastnili.
Největší rozruch ale v sále budil Jindřich Rajchl, který dorazil později v průběhu předávání cen i se svou manželkou. Poslanec, jehož rodina se v posledním týdnu stala kvůli šmírování od Oganesjanova gangu tou nejdiskutovanější v zemi, byl ve výborné náladě a společně s manželkou si po skončení předávání užívali večer plný debat a setkávání.
Přítomní jim vyjadřovali podporu a přáli hodně sil do boje proti organizované skupině, která si během Fialovy vlády udělala ze zastrašování opozice byznysplán.
Pobavení mnohých přítomných přitom vyvolaly aktuální záběry z odpolední akce před Ministerstvem vnitra, kde se lidé, které skupina opakovaně napadala během jejich protestu před Úřadem vlády, setkali s Mikem Oganesjanem, ale i Oldřiškou Blujovou a Vojtěchem Pšenákem.
autor: Jakub Vosáhlo