„Okamžitě zastavit očkování dětí mRNA vakcínami!“ Matematik alarmuje

Očkování dětí mRNA vakcínami je ubližování vlastním dětem a mělo by být ihned zastaveno, říká matematik Tomáš Fürst z Univerzity Palackého v Olomouci. Lidé zodpovědní za toto kolosální selhání by měli podle experta stanout před soudem.

„Očkování dětí mRNA vakcínami proti covidu představuje mimořádně tragické selhání západní medicíny a státní správy,“ varuje Fürst. „Uvidíme, jak si české soudy poradí s otázkou, kdo nese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou dětem,“ dodává s tím, že podle údajů ve farmakovigilančních systémech se lze obávat, že poškozených bude dost na to, abychom se to dozvěděli.

Matematik připomíná, že už samotná registrační studie mRNA vakcíny pro děti ve věku pět až jedenáct let byla fraška. V tomto příspěvku se tématu věnuje podrobně. V souhrnu konstatuje, že registrační studie na dětech ve věku pět až jedenáct let nepřinesla evidenci, že benefit očkování převažuje nad rizikem. Z hlediska EBM medicíny založené na důkazech. Tedy tato vakcína pro děti neměla být vůbec povolena. FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) to však přesto udělal.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 16% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 84% hlasovalo: 12883 lidí zde. K dokreslení celé tragédie dodávám, že před několika týdny zařadilo americké CDC (Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, pozn. red.) mRNA vakcínu proti covidu do doporučeného očkovacího schématu dětí. To sice neznamená, že je očkování touto vakcínou v USA povinné, ale například to znamená, že některé americké státy mohou odmítnout přijmout neočkované děti do státních škol,“ pokračuje odborník s tím, že v případě třetí dávky pro české děti od dvanácti let je to samozřejmě úplně stejné.

„Po přečtení výše uvedeného je už snad jasné, jak vypadala ‚odborná‘ debata ohledně očkování dětí. Neexistuje evidence, která by ukazovala, že benefity očkování dětí jakoukoliv vakcínou proti covidu-19 převažují nad riziky, a to ani v případě první, ani druhé, ani žádné další dávky,“ upozorňuje Fürst, podle kterého „v dějinách asi neexistuje precedens, kdy by nějaká civilizace takto šíleně ubližovala vlastním dětem“.

