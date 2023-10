„Oni nejsou blbí. Vědí, co dělají. Hrozí průšvih.“ Varovně o Hamásu

reklama

„Sledujeme drama, které se zatím odehrává v Gaze v podobě vzdušných úderů. Moc si neumím představit, který z teroristů by se nyní zdržoval ve výškových budovách a mešitách. Mají kde se ukrýt. Oni nejsou blbí, vtáhli Izrael do tohoto emočního podniku zcela záměrně. A vědí, co bude následovat. Budou umírat obyčejní civilisté – ženy, děti. Bude to tragédie pro všechny civilisty, což je samozřejmě džihádistům z Hamásu úplně u ... Bude následovat rozhořčení celého arabského světa. Rozpolcení západní společnosti... Vždyť Erdogan už včera hřímal, kdepak že jsou lidská práva obyvatel Gazy?“ poznamenává na svém facebookovém profilu Klicperová, která navštěvuje Irák i Sýrii, v minulosti také pracovala v Afghánistánu.

„Na vyčištění Gazy od teroristů bude potřeba pozemní operace. V rozbombardovaném městě, kde jsou doma džihádisti, budou Izraelci i se svou technologickou převahou v nevýhodě. Gaza se utopí v krvi, a to nejen palestinské. Už teď se objevují v sousedních zemích demonstrace na zapojení se do konfliktu. Dokonce jemenští húsiové vyhrožují USA, že jestli se zapojí do konfliktu, vyřídí si to s nimi. Íránští ajatolláhové líbají ruce tomu, kdo napadl ‚sionistický režim‘. Nevím, jestli Izrael víc nenávidí Libanonci, Palestinci nebo Íránci. Je to společný nenáviděný nepřítel. Všude to vře. Jordánsko otevřelo svoje základny Američanům, americká letadlová loď míří k pobřeží oblasti...“ poznamenala Klicperová.

„Nemusí se to stát, ale Blízký východ je na prahu obrovského průšvihu. Stačí málo, nyní se dá casus belli vyrobit z téměř čehokoliv. A mezitím na Ukrajině začala ruská armáda útočit u Avdijivky...“ konstatuje Klicperová, jež ke svému příspěvku dodala fotografii s dodatkem: „Nebude rozdíl mezi Gazou a Rakkou...“

V minulosti pak Klicperová, jež získala například čtyři ocenění Czech Press Photo za fotografie i videa, také hovořila například o Ukrajině.

Izraelská armáda v noci na dnešek zasáhla více než 200 cílů ve městě Gaza. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na armádní prohlášení. Izrael na Pásmo Gazy útočí v odvetě za víkendové masakry, kterých se na jeho území dopustili palestinští radikálové.

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, které Hamás ovládá, uvedlo, že při náletech od soboty přišlo o život nejméně 950 Palestinců a 5000 jich bylo zraněno. Kolik z nich tvoří ozbrojenci, není jasné. Izraelská armáda informovala o 1500 teroristech zabitých uvnitř Izraele od sobotního rána, kdy zaútočili z Pásma Gazy. Počet obětí na izraelské straně dosáhl 1200, zraněných je 2700.

