„Ostuda, stíhání by mělo skončit.“ Okamura našel nečekané zastání

26.10.2025 19:40 | Monitoring

„Stíhání Okamury za volební plakát je ostuda,“ říká politický komentátor Roman Joch. Svoboda politického projevu je podle něj základním principem ústavního konstitucionalismu, na němž se shodovali i významní myslitelé jako Madison, Mill či Palacký.

„Ostuda, stíhání by mělo skončit.“ Okamura našel nečekané zastání
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Stíhání předsedy SPD Tomia Okamury za předvolební kampaňové plakáty by podle Romana Jocha mělo skončit. To i vzhledem k tomu, že podle jeho názoru plakát nevolal ani neobhajoval násilí, nýbrž pouze prezentoval politický názor o kriminalitě imigrantů.

„To je jasný politický projev, ať už s ním souhlasíte, či ne, chráněný ústavou,“ tvrdí Joch a dodává, že se svobodou politického projevu souhlasili i všichni představitelé tzv. ústavního konstitucionalismu. Joch jmenuje například Jamese Madisona, Johna Stuarta Milla či Františka Palackého.

„Shodou okolností já jsem za imigraci lidí, kteří nemají problém s naším ústavním řádem, ale být pro nebo proti imigraci je stejně legitimní,“ dodává Joch.

Snaha kriminalizovat politická vyjádření je podle něj krátkozraká, sama o sobě špatná a navíc neúčinná.

„Myslel-li si někdo, že ten plakát Okamurovi ve volbách pomůže a je nutné mu čelit trest. oznámením, mýlil se: letos SPD získalo méně než v roce 2021 (v roce 2021 méně než v roce 2017),“ připomněl Joch neslavný výsledek hnutí SPD v říjnových parlamentních volbách, kdy hnutí dosáhlo pouze 7,78 procenta.

Trestní stíhání proti Tomiu Okamurovi a hnutí SPD zahájila policie v únoru 2025 na základě podezření z podněcování k nenávisti vůči skupině osob a omezování jejich práv a svobod. Plakáty podle policie měly rasistický a xenofobní podtext.

Největší kritice byl podroben plakát zobrazující muže černé pleti s nožem, který varoval před „chirurgy z dovozu“.

Psali jsme:

„Prostě jste prohráli volby.“ U Moravce se tentokrát jelo až do konce
„Vy jste ukrajinská vláda.“ Okamura se v Partii nedal Farským nachytat
Němcová s Pekarovou se rozplývají nad Bartoškem. „Blázen,“ namítá Petrov
Okamura vysvětlil, jak to bude s referendem o EU

 

Zdroje:

https://t.co/fFjIEIOE8X

https://twitter.com/JochRoman/status/1982489578452967867?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JochRoman/status/1982490928976945553?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JochRoman/status/1982493152704696321?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cenzura , Okamura , SPD , x , trestní stíhání , volební plakát

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s Romanem Jochem, že by mělo být zastaveno trestní stíhání Tomia Okamury?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

EU

Dobrý den, co říkáte tomu, jak té vámi zmiňované sebedestrukci, kterou EU převádí ODS v posledních letech přihlížela a mnohdy dokonce i ,,tleskala"? Máte vysvětlení proto, proč se EU tak chová? To jsou politici tak mimo? Podle mě to snad není ani možné, jak moc. A vy sama, byla byste pro vystoupení...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Švýcarský důstojník byl na Donbasu. A promluvil

20:20 Švýcarský důstojník byl na Donbasu. A promluvil

Strategie NATO selhala, Alianci jde o samotnou existenci, říká vojenský historik a expert na politic…