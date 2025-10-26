„Ostuda, stíhání by mělo skončit.“ Okamura našel nečekané zastání

Stíhání předsedy SPD Tomia Okamury za předvolební kampaňové plakáty by podle Romana Jocha mělo skončit. To i vzhledem k tomu, že podle jeho názoru plakát nevolal ani neobhajoval násilí, nýbrž pouze prezentoval politický názor o kriminalitě imigrantů.
„To je jasný politický projev, ať už s ním souhlasíte, či ne, chráněný ústavou,“ tvrdí Joch a dodává, že se svobodou politického projevu souhlasili i všichni představitelé tzv. ústavního konstitucionalismu. Joch jmenuje například Jamese Madisona, Johna Stuarta Milla či Františka Palackého.
Stíhání Okamury za volební plakát je ostuda; mělo by skončit. Plakát nevolal/neobhajoval násilí; podprahové sdělení bylo: někteří imigranti (všichni?) mají vysokou zločinnost, proto jsme proti imigraci. To je jasný politický projev, ať už s ním souhlasíte či ne, chráněný ústavou.— Roman Joch (@JochRoman) October 26, 2025
„Shodou okolností já jsem za imigraci lidí, kteří nemají problém s naším ústavním řádem, ale být pro nebo proti imigraci je stejně legitimní,“ dodává Joch.
Snaha kriminalizovat politická vyjádření je podle něj krátkozraká, sama o sobě špatná a navíc neúčinná.
Shodou okolností já jsem za imigraci lidí, kteří nemají problém s našim ústavním řádem, ale být pro nebo proti imigraci je rovnako legitimní. Všichni představitelé ústavního konstitucionalismu (Madison, Mill, Palacký...) souhlasili se svobodou politického projevu. https://t.co/fFjIEIOE8X— Roman Joch (@JochRoman) October 26, 2025
„Myslel-li si někdo, že ten plakát Okamurovi ve volbách pomůže a je nutné mu čelit trest. oznámením, mýlil se: letos SPD získalo méně než v roce 2021 (v roce 2021 méně než v roce 2017),“ připomněl Joch neslavný výsledek hnutí SPD v říjnových parlamentních volbách, kdy hnutí dosáhlo pouze 7,78 procenta.
Myslel-li si někdo, že ten plakát Okamurovi ve volbách pomůže a je nutné mu čelit trest. oznámením, mýlil se: letos SPD získali méně než v 2021 (v 2021 méně než v 2017). Jsem silně proti přímé demokracii, ale snahy kriminalizovat polit. projev jsou krátkozraké+špatné samy o sobě. https://t.co/fFjIEIOE8X— Roman Joch (@JochRoman) October 26, 2025
Trestní stíhání proti Tomiu Okamurovi a hnutí SPD zahájila policie v únoru 2025 na základě podezření z podněcování k nenávisti vůči skupině osob a omezování jejich práv a svobod. Plakáty podle policie měly rasistický a xenofobní podtext.
Největší kritice byl podroben plakát zobrazující muže černé pleti s nožem, který varoval před „chirurgy z dovozu“.
autor: Alena Kratochvílová