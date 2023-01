„Ovce, hlupáci, omezenci? Praha proti vidlákům?!“ A je to tady. Babiš se tvrdě postavil za „venkovany“

reklama

„Dostávám spousty esemesek, mailů, vzkazů a pozdravů. Často od lidí, kteří psali: ‚Nemyslel jsem si, že Vás někdy budu volit, ale teď už to jinak nešlo.‘ Psala spousta lidí. Seniorů, mladých lidí, zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří se bojí budoucnosti, věřících, živnostníků, Romů, dokonce držitelé zbrojních pasů, při kterých jsem vždy stál. Lidi z měst, z vesnic. Vážím si každého vašeho hlasu, ať už žijete ve městech nebo na vesnicích. A proto mě zamrzelo, jak spousta lidí na twitteru, kteří za každým druhým slovem mluví o pravdě, lásce a demokracii, se navážejí do lidí žijících na vesnicích za to, že mě volili a mluví o nich jako o ovcích, hlupácích a omezencích. Psali, že ‚Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí‘. Psali, že ‚Vzdělaná a inteligentní Praha zase zachraňuje tupý vidlákov‘,“ sdělil Babiš a pozastavil se nad urážením venkova.

„Vždyť bez vesnice by nebyla města. Bez venkova bychom nebyli nic. Urážet vesnici, urážet náš český venkov by skutečného demokrata nikdy nenapadlo. Opravdový demokrat respektuje jiný názor. A i když jste mě třeba nevolili, tak mám radost z toho, že volební účast byla třetí nejvyšší v dějinách ČR – k volbám přišlo 68,24 %. Ukazuje to, že Česká republika je vyspělá a sebevědomá demokracie, i když někteří tvrdí opak a vlastní zemi neustále shazují. Já naší zemi a našim lidem jsem vždy věřil, věřím a budu věřit, ať už druhé kolo dopadne jakkoli. Jdeme do nejisté doby a jsem přesvědčený, že by na Pražském hradě měl sedět prezident, který dnešní krizi zvládne,“ dodal se slovy, že jeho program je jasný, protože chce pomáhat lidem.

„Nemyslím si, že trvalý mír je iluze. V Evropě máme mír od konce 2. světové války. To je už 78 let a já chci, aby pokračoval dál. Zajištění míru je i důvodem, proč vznikla OSN, Evropská unie NATO, a my se musíme snažit dostat znesvářené strany k jednomu stolu. Nechci, aby se válka rozšířila. Nejsem generál. Jsem diplomat,“ sdělil Babiš.

„Jsem jediný, kdo má zkušenosti a úspěchy v byznysu i politice a bude okamžitě pracovat pro vás,“ poznamenal také expremiér. „Každý ví, že za Babiše bylo líp. Umím jazyky a mám kontakty na prezidenty a premiéry po celém světě, které bych využil ve prospěch naší země a našich občanů. V příštích čtrnácti dnech půjde o vše. Dobře vím, že do druhého kola jdu jako outsider. Všechny průzkumy tvrdí, že ve druhém kole prohraju. Většina médií, stejně jako vláda si svého favorita již vybrali. Teď je to na vás. Na občanech. Budu vás potřebovat. Teď víc než kdy jindy. Bude potřeba každý hlas. Každý hlas je pro mě důležitý. A je mi jedno, jestli žijete ve velkoměstě nebo v malé vesničce. I jeden hlas může rozhodnout. Ten, který zazní na mou podporu před volbami a ten, který mi hodíte ve volbách. Děkuju Vám za to! A za podporu strašně moc děkuju i své ženě Monice a celé rodině,“ zakončil Babiš, že bude bojovat až do konce.

