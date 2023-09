„Ovládají 90 %.“ Lidl, Kaufland a jiní: Úder cenám potravin

reklama

„Jsou podle vašeho názoru, a teď se bavíme skutečně jenom o produkci a prodeji potravin v České republice, pravidla nastavena správně, jinými slovy, má ÚOHS dostatečný bič na to, aby tady zůstaly zachovány základní principy trhu a nedocházelo k dominantnímu postavení těch obrovských konglomerátů?“ zeptal se moderátor Martin Řezníček ve vysílání ČT24 europoslance Martina Hlaváčka (ANO).

„ÚOHS podléhá evropské regulaci, která je stejná ve všech státech, a já si myslím, že tu reputaci má velmi dobrou. Do toho bych se nepouštěl. Spíš se podívejme na ten trh, to je moje doména skutečně letitá. Aby si diváci udělali představu. Máme tady 33 tisíc zemědělců, 8500 potravinářských podniků a pak tady máme 5–6 obchodních řetězců, které prodají přes 90 procent potravin. Takže tady je evidentní, že ti obchodníci jsou v oligopolním postavení, konečně některé závěry to i konstatovaly, a já myslím, že to je to místo, kde bychom měli hledat problém,“ zmínil Hlaváček.

„Pokud byste chtěli vyšetřovat, jestli některý potravinářský podnik v republice nějakým způsobem zneužívá postavení, tak tady je dobré, aby to zaznělo, ten dominantní podíl nastavený zase pro celou Evropu je 40 procent. A já vám mohu s naprostou, stoprocentní jistotou říct, že takový podíl na trhu s potravinami v Česku nemá nikdo – a v žádné komoditě. Protože i ti největší hráči jsou oproti těm řetězcům, které působí v celé Evropě, mnohdy i po celém světě, naprosto malincí. A pohádky o tom, jak se tvoří ceny potravin, mají velmi krátký konec. Pouze na dvou místech – první je komoditní burza, ta je na evropské úrovni, ta je pro suroviny, a pak regály maloobchodních řetězců. To jsou jediná dvě místa, kde se tvoří ceny potravin,“ poznamenal Hlaváček.

Pozice nejsilnějších řetězců v Česku podle tržeb si udržují Lidl a Kaufland, značky patřící pod německou společnost Schwarz Gruppe, se sídlem v Neckarsulmu. Jak informuje server Peníze.cz, společnost vlastní 82letý Dieter Schwarz, patřící mezi nejbohatší lidi na světě.

Do německé skupiny, tentokrát Rewe, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, spadají i další řetězce Billa a Penny. Další německé společnosti Metro AG, se sídlem v Düsseldorfu, patří řetězec Metro. Ten má lehkou českou stopu, přes 40 procent zde získali Daniel Křetínský a Patrik Tkáč prostřednictvím společnosti EP Global Commerce. Německé společnosti pak patří i Globus.

Obchody Albert pak patří akciové společnosti sídlící v Nizozemsku – Ahold Delhaize, Tesco je řetězcem britským. Jediným větším českým řetězcem je COOP, který patří Jednotě, dále pak na českém trhu působí také maloobchodní síť Hruška či JIP východočeská.

Podle žebříčku TOP 50 českého obchodu časopisu Zboží a prodej, který zveřejnil mimo jiné server Kupi.cz, měl Lidl v roce 2022 tržby 73,15 miliardy korun, Kaufland na druhém místě 63,03 miliardy a Albert 61,44 miliardy.

