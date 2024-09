„Ožebračují vás. Projevte odpor jako ve filmu Sedm statečných.“ Kandidát Smetana netradičně k voličům

V pátek a v sobotu půjdou Češi, Moravané a Slezané k volebním urnám. Budou volit do krajů a ve třetině obvodů také do Senátu. Jedním z těch, kteří budou usilovat o hlasy voličů, je i podnikatel Jiří Smetana kandidující na Chomutovsku s podporou SPD, Trikolory, Svobodných a PRO.

Osobně má prý moc rád film Sedm statečných. Na videu kolujícím na sociálních sítích prozradil, že ho viděl asi dvacetkrát.

„A uvědomil jsem si během kampaně tady v chomutovském obvodu obrovskou míru rezignace, znechucení se současnými politiky a se současnou politikou,“ prozradil Smetana. Od lidí na ulicích často slyšel, že to nestojí za nic, ale nedá se s tím nic dělat. „Tak jsem si přesně vzpomněl na tenhle film, jak se cítili ti ubozí vesničané terorizovaní Calverovou bandou, která od nich vybírala desátky, terorizovala je, šikanovala je a oni cítili podobnou beznaděj. Ale, jak to vyřešili? Jestli si vzpomínáte, tak si najali 7 statečných,“ připomínal Smetana.

„A abychom prolomili tu rezignaci, tak je třeba tady v chomutovském obvodu, ať už v Kadani, v Klášterci, ve Vejprtech nebo tady v Jirkově najít ne 7, ale 7 000 statečných lidí z obvodu Chomutov, kteří se nebudou bát přijít k senátním volbám za několik dní a hodit hlas, který bude protestní,“ rozjel se Smetana.

Představil také plán, co by jako senátor za Chomutovsko prosazoval.

Prosazoval by koncepční plán, co s uhelnými a tepelnými elektrárnami, protože vláda podle jeho názoru jedná překotně. „Je třeba jasného postupu, který by byl sociálně, logisticky a nákladově co nejméně bolestivý,“ zdůraznil na facebooku.

Současně chce řešit vyloučené lokality a prosazuje konec ustupování, volá po posílení bezpečnosti a vyžaduje stopku pro neziskové organizace z Prahy.

Na celostátní úrovni hodlá prosazovat dostupné bydlení pro všechny.

Požádal voliče, aby mu 7 tisíc z nich dalo hlas a umožnili mu tak postoupit do druhého kola senátních voleb a v tomto druhém kole mu pomoci zabojovat „proti současné bandě“ a dovolili mu vyzdvihnout odpor, „který bude proti té současné bandě, která podobně jako Calverova banda ožebračovala vesničany, ožebračuje vás. Nejen v okrese Chomutov, ale v celé naší krásné zemi,“ nešetřil tvrdými slovy Smetana.