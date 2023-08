„PRO, Trikolora, Svobodní. Likvidace!“ Petr Žantovský varuje. Co se chystá?

reklama

Přehled mediálních zajímavostí začne tím, co zcela podle očekávání prosvištělo Senátem. „To je ten zesílený zákon lex Babiš, čili zákon o omezení vlastnictví médií v rukou politiků. Samozřejmě že je to zákon naprosto absurdní, protože je účelový. Když to vezmu do důsledku, tak kterýkoli starosta, který na menší obci vydává nějaký obecní časopis a má v tom svůj majetek, že vlastní tiskárnu, takové případy jsou, tiskne to tam, má v tom tedy nějaký majetkový podíl, se v tuto chvíli stává člověkem, který přestupuje tento zákon. A začíná to těmi starosty. Přitom všichni vidí jenom toho Babiše, případně nějaké jiné exponenty. Ale je to zase jenom lex Babiš 2,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

A v kritice toho, co naši zákonodárci sesmolili a schválili, pokračuje. „Je to naprosto perfidní – jak říká padouch Horác Badman na adresu arizonské pěnice Tornádo Lou ‚perfidní rachomejtle‘ – zákon, naprosto účelový, který nikam nevede. Jenom si na něm Piráti brousí ostruhy a dělají ramena, jak jsou výborní a jak plní svůj volební program. Ale pro občany to nemá smysl vůbec žádný, protože si jakýkoli občan počínaje – co já vím – Markem Španělem přes Křetínského až po Bakalu či kohokoli jiného může koupit jakékoli množství médií bez sebemenšího omezení. A jenom proto, že třeba má rád tu či onu stranu, jí bude nadržovat. A který zákon bude tohle ošetřovat? No, žádný. Proto je to celé naprostý nesmysl a je vidět, že naše vládnoucí klany nemají vůbec žádný právní základ a žádné právní vědomí,“ míní mediální analytik.

Stávající garnitura se hodlá na dlouho zabetonovat u moci

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 94% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14287 lidí

Se svobodou slova souvisí také druhá dnešní poznámka. „Mě fascinoval pan ministr Rakušan tím, jak začal rozdělovat nepřátele naší slavné liberální demokracie na tradiční dezinformátory, dezoláty, na ty, co už známe a máme je zmapované, a na ty antisystémové síly, které ani sám není dost dobře schopen vydefinovat. Jenom mu jeho nějací poradci nebo nějací fámulusové na ministerstvu řeknou, že to je móda, která přichází ze Spojených států a že se rozbíhá i u nás, a že prostě ti lidé nechtějí spolupracovat se státem. Místo toho, aby se ministr vnitra zabýval tím, proč ti lidé nechtějí se státem spolupracovat a jestli náhodou stát na tom nemá nějaký podíl, tak to rovnou hodí do pytle s názvem antisystémové síly a označí to za větší nebezpečí pro naší liberální demokracii než to nebezpečí dosavadní,“ podotýká mediální odborník.

Strany se označí za antisystémové a bude na ně paragraf

Považuje to jen za další a další floskule, kterými tato vláda pouze maskuje, že nic neumí. „A že nic nedělá a že je tam jenom od toho, aby plnila příkazy odjinud a absolutně nemá sebemenší vlastní názor na nic. Mně to připomíná komunismus, když se hledali ti vnitřní nepřátelé a na nich se ukazovalo, jak je ten socialismus velice stabilní a důležitý a jak ho všichni milují. Tak teď už chybí jenom nějaká podpisová akce typu Anticharty, že by třeba soudruh Rakušan zorganizoval nějakou akci, kdy by ti umělci, co vždy vlezou do těch správných útrob, třeba Daniel Hůlka nebo kdokoli další, který bere jednou metál od toho a pak mu ho vrací, v tom tady máme takovou pěknou tradici, sepsali, že chtějí klid na práci a odmítají zrádné činy těch dezolátů a antisystémových stran. Myslím si, že prakticky to má znamenat jediné. Staví se konstrukce na to, aby se našla právní opora pro likvidaci neparlamentních stran,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: Odpad v podobě komentáře. Žantovskému se nad některými autory vrací mládí v sedmdesátých letech Okamura na obrazovce? Problém. Proběhl útok na nového šéfa ČT. Petr Žantovský vstal ze židle, když to viděl Dezoláti, Putinovci... Ti jdou proti ČT. Padlo veřejně! Nový ředitel byl u toho. Petr Žantovský má jasno Stačilo vyměnit jediné slovo... Jak Piráti přesně naplnili odborníkovu definici dezinformátora

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 17577 lidí takzvaní antisystémovci argumentují tím, že Československo bylo rozbito protiprávně a že se tedy cítí býti občany Československé federativní republiky. No, myslím si, že ministr by měl mít takové právníky, kteří by mu vysvětlili, že Československo nezaniklo rozbitím, ale zaniklo systémem ‚stop. zavíráme dveře, začínáme‘, což naše Ústava umožňovala,“ upozorňuje mediální analytik.

Taková neznalost udivuje i u této silně nekompetentní vlády

Československo prostě zaniklo bez následnického státu a vznikly dva nové: Česká republika a Slovenská republika. „To bylo zcela v duchu Ústavy. Neříkám, jestli to tehdy mnoha lidem vonělo, či nevonělo, mnoho lidí mělo spoustu sentimentu s česko-slovenským soužitím, ale dnes se většina z nich i na té slovenské straně shoduje, že to pro oba národy bylo docela důležité z hlediska psychického, ekonomického a konec konců i bezpečnostního. Takže ten krok byl správně. Ale tohle nechci rozebírat. Mě udivuje, že ministr vnitra nemá právníka, který by mu takto banální věc, jakou je rozpad federace, vysvětlil právním a ústavním způsobem. To mě tedy opravdu udivuje i u této silně nekompetentní vlády,“ přiznává Petr Žantovský.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslední téma se týká skutečnosti, že prezident Petr Pavel podepsal česko-americkou dohodu o obranné spolupráci (DCA). „To se samozřejmě dalo čekat, naopak předpokládat se nedala žádná kontrapozice nebo něco takového, poněvadž pan generál je proškolen správným způsobem. Ví, co má dělat, co je správně, takového si ho zvolili ti, co ho volili. Toto všechno museli vědět, pokud to nevěděli, jsou hloupí a je to jejich chyba. Ale ani o tom nechci mluvit. Chci mluvit o tom, že mě udivilo, jak strašně málo se v našich médiích, včetně těch mainstreamových, tématu obranné smlouvy DCA věnovala pozornost a proč se o ní tak strašně málo mluvilo,“ vysvětluje mediální odborník, co ho vedlo k následujícímu zamyšlení.

Fotogalerie: - Vládní tiskovka

Trikem se podařilo národu vsugerovat, že DCA je hlavní obrana

Vzpomíná, že vždy v minulosti, ať už před rokem 1989 nebo po něm, když chtěla příslušná vrchnost prosadit nějakou záležitost, tak ji prosazovala kobercovým náletem mainstreamových médií a vysvětlovala to každému úplně do posledního písmene. „Nyní to proběhlo skoro až v klidu, jako by to nikoho nezajímalo. A souběžně s tím se povedl zázračný trik. Nevím, kým modelovaný a marketovaný, ale opravdu povedený, že se 55 let po invazi v srpnu 1968 a po třiceti letech vcelku klidného soužití Ruska se zbytkem světa a Česka s Ruskem, které bylo dáno mimochodem smlouvou mezi Havlem a Jelcinem o přátelství a spolupráci ze začátku 90. let, podařilo vsugerovat velké části národa, že to, že podepisujeme smlouvu DCA, je naše hlavní obrana proti nebezpečí, které táhne z Ruska,“ žasne Petr Žantovský.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Neví, kde to nebezpečí táhne, sám ho ještě neviděl. „Možná se špatně dívám, ale spíš mě na tom zajímá obrovská síla toho souručenství vzdělávacího systému médií a celkové společenské atmosféry, že se nám tu tohle vytvořilo. A souběžně s tím generál jmenuje ústavní soudce a mimo jiné pana Fremra, který, jak víme, má prsty v estébáckých procesech a je to postava přinejmenším velice sporná. Přitom tentýž pan generál nám tvrdil ve své kampani, že chce být prezidentem všech a všechny spojovat. A najednou plivl do tváře všem obětem komunistického režimu, kteří byli souzeni nebo kriminalizováni lidmi, jako byl pan Fremr, pan Stříž a podobně,“ nechápe mediální analytik kroky hlavy státu.

Generál by si měl všimnout, že je tu ještě spousta lidí s pamětí

Vždyť tihle lidé, co patřili ve svých funkcích k pilířům minulého režimu, obsazují podstatná místa v naší nynější společenské soustavě. „A dosazuje je tam mimo jiné pan generál z Hradu. Nevím, jestli si takhle představuje, že spojuje národ. Já myslím, že ho rozděluje a že se přitom dotýká citů a oprávněných obav těch lidí, kteří opravdu za toho minulého režimu trpěli. On netrpěl, on studoval na rozvědčíka a byl oporou tehdejšího režimu. Chápu, že jemu samotnému to žádný vnitřní problém nedělá. Ale měl by si všimnout, že v téhle zemi je ještě spousta lidí s pamětí. A neměl by na ně kašlat,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: „Zanedbával. Nezbývá než zaplatit.“ Konec veterána ve zpravodajství ČT. Žantovský je zvědav Odhalil nový šéf ČT své plány brzy? Petr Žantovský tuší, co se chystá uvnitř „Kavek“ Barák plný nenávisti a intrik. Žantovský bilancuje, jak se ČT do tohoto stavu dostala Kauza Ševčík. Nejde o pomyslnou účast na výtržnictví s ukrajinskou vlajkou. Petr Žantovský zná ten pravý spouštěč

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.