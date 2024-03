„Padne i Oděsa.“ Kam až Rusové postoupí? Elon Musk dal odpověď

Elon Musk na sociální síti X reagoval na vyjádření mezinárodně uznávaného odborníka a poradce v oblasti městských válek a dalších vojenských záležitostí Johna Spencera, který ohledně rusko-ukrajinského konfliktu hovořil o ruské slabosti, nadhodnocoval šance Ukrajiny a také byl podporovatelem neúspěšné ukrajinské letní protiofenzívy.

Vizionář Musk na to v diskusi reagoval slovy, že každý hlupák musel tušit, jak katastrofálně ukrajinská protiofenziva dopadne. „Pro Ukrajinu to bylo tragické plýtvání životy, když zaútočila na větší armádu,“ zmínil, a že Rusové měli silnější obranu a silnější dělostřelectvo, zatímco Ukrajina postrádala obrněné jednotky a neměla vzdušnou převahu. „To mohl předvídat každý hlupák,“ pravil Musk.

Připomněl, že již před rokem jeho doporučení ukrajinské straně bylo, aby dala všechny zdroje na obranu. Protože udržet území bez silných přírodních bariér je složité. Ačkoliv podle Muska šance, že by Rusko obsadilo celou Ukrajinu není zjevná, Rusko určitě získá více území, než má dnes.

„Čím déle bude válka trvat, tím více území Rusko získá, dokud nenarazí na Dněpr, který je těžké překonat. Pokud však bude válka trvat dostatečně dlouho, padne i Oděsa. Skutečnou otázkou podle mého názoru zůstává, zda Ukrajina ztratí veškerý přístup k Černému moři, nebo ne. Než k tomu dojde, doporučuji vyjednat dohodu,“ uzavřel majitel společnosti Tesla Elon Musk.

