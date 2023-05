„Palmy a písek, palmy a písek.“ Zájezdy do Thajska trnem v oku

reklama

Cestování je podle něj nejmarkantnějším příkladem plýtvání. „Lidé si neuvědomují, že až donedávna, což je statistika, která je úplně ohromující, až asi do 2015, nebo 2016 Německo jako národ s málo přes 80 milionů lidí utratilo za rok víc peněz na cestování do zahraničí na osobu než Spojené státy. To je neuvěřitelná statistika. Evropané mají ohromnou intenzitu cestování do zahraničí. Lidé dneska běžně jezdí na jiný světadíl," sdělil Smil. „Kdyby lidé jezdili za něčím, co je jedinečný zážitek. Ale to jsou palmy a písek, palmy a písek. Thajsko, Bali, Cancún," zmínil.

Jak je možné dosáhnout podle Smila úspor v průmyslu? „To je základní problém vyřešit potíže s energií. Kdyby se to dalo vyřešit autem, tak dám to auto na benzin pryč a koupím elektroauto. Ale to, čemu říkáme konečná spotřeba energie, to je rozptýlené na malé kousíčky. Ne na tak malé, ale na mnoho kusů. Letecká doprava, železniční doprava, silniční doprava. Když vyřeším silniční dopravu, nevyřešil jsem železniční - a vůbec jsem nevyřešil leteckou dopravu. A vůbec jsem nevyřešil dopravu po mořích. Já můžu mít elektromobily všude, ale jak dopravuji všechny ty věci, abych ty elektromobily dopravil. Jak já dostanu ten grafit, v každém elektrickém autě je skoro sto kilogramů mědi. Jak já dostanu tu měď z Chile do Evropy, aby to ten Volkswagen vyrobil? Musím to naložit na obrovskou loď, která je poháněná čím? Obrovskými dieselovými motory. Mám nějakou obrovskou loď, která by jela na sluneční elektřinu, nebo větrnou elektřinu? Nemám," poznamenal.

„Všechno patrně, co máte na sobě, bylo vyrobeno v Číně, nebo v Indii, nebo v Pákistánu. Jak se to dostalo k nám? Na té obrovské lodi v tom kontejneru. Ty lodě mají největší dieselové motory na světě. 80 až 90 MW. Když já tedy vyřeším elektromobily, vůbec jsem nevyřešil kontejnerové lodě. Když jsem vyřešil kontejnerové lodě, tak jsem nevyřešil létání, jenom doprava. Pak mám průmysl, pak mám zemědělství a pak mám lehký a těžký průmysl, pak mám budovy, takže to je právě to, že vyřešit jednu věc..." zmínil dále Smil.

Řeč byla i o industrializaci. Podle Smila je žádoucí, aby se Evropa znovu industrializovala, není to ale příliš pravděpodobné. Vlády se totiž podle jeho slov mění a jde o proces, který zabere 10 a více let, než přinese výsledky.

A co vede lidi k tomu, aby si pořizovali větší a větší SUV? Větší a větší domy, větší bazény? „Byl jsem minulý týden v Texasu a v roce 1950 průměrná rozloha nového domu postaveného ve Spojených státech byla 90 metrů čtverečních. Dneska průměrná rozloha domu má ve Spojených státech asi 250 metrů čtverečních a průměrná rozloha domu soukromého v Texasu je 500 metrů čtverečních. Tam musí být místnosti, které ten obyvatel za několik let nenavštíví. Zároveň velikost rodiny se za posledních 50 let zmenšila. V padesátých letech měli lidé 3-4 děti," podotkl Smil. „Zrovna tak s velikostí bazénů, aut, všeho. Nejen ve Spojených státech, je to na celém státě. Argentina je jedna z nejzkrachovalejších zemí na světě. Ale přistáváte na letišti v Argentině a vidíte kolem sebe samé bazény. Létání do Thajska, bazény v Argentině, 500 čtverečních metrů baráky v Texasu, je to možné. A co je možné, to lidé udělají. A kdyby mohli postavit tisíc, postaví 1000 čtverečních metrů," rozhorlil se Smil.

