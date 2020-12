„Pamatuji, co říkal Havel...“ Jana Bobošíková končí v XTV. Takhle se rozloučila

reklama

Začátek rozhovoru patřil vzpomínkám na televizní krizi. Bobošíková řekla, že věděla, že přimout post ředitelky zpravodajství od Jiřího Hodače znamená pustit se na tenký led. A také ji od toho rodina i přátelé odrazovali. „Nicméně já mám svým způsobem ráda dobrodružství a určité výzvy, tak jsem na ten tenký led vstoupila,“ řekla. Svého rozhodnutí prý nelituje ani teď, ani v minulosti nelitovala. „Byla to cenná zkušenost, draze zaplacená, ale nelitovala jsem,“ prozradila a dodala, že necítí vůči nikomu žádný vztek nebo negativní emoce. Anketa Kdo by se Vám po diskutovaném odchodu Petra Dvořáka z ČT líbil v jejím čele? Moderátor Jakub Železný 3% Poslanec Patrik Nacher 74% Novinář Milan Fridrich 3% Mediální analytik Michal Klíma 0% Předseda Rady ČT Pavel Matocha 15% Novinářka Alexandra Mynářová 5% hlasovalo: 1554 lidí

Špatně ji prý překvapily některé televizní tváře, jež měla zafixované jako milé herce a herečky či jako důvěryhodné zpravodajce. „Oni se najednou chovali úplně jiným způsobem, než by člověk od slušného člověka očekával.“

Co se týče rozvoje, Bobošíková konstatovala, že ČT se rozrostla na sedm televizních kanálů z původních dvou a snaží se nabízet a tvořit pro diváky obrovské množství programů, což je pozitivní. „Na druhé straně je otázka, kam se dostala v tom úzkém segmentu zpravodajství a publicistiky, což je jenom malá část její činnosti, byť velmi viditelná. A tam si myslím, že kromě technologických změn, neprošla ta televize změnou k větší pluralitě názorů a k větší svobodě. Tam se obávám, že ty názory jsou velmi jednosměrné a že to, čemu se říká vyvážené poskytování informací, tak to se vyvažuje tak, že v noci se dávají ty názory, které se osazenstvu toho zpravodajství nelíbí a přes den se dávají názory, se kterými to osazenstvo souzní. Já vím, že to nelze takhle říct na 100 %, ale tak to na mě působí,“ hodnotila prezidentka ISDE.

Pokud jde o příčinu, podle ní je řada novinářů levicová a progresivistická a ti novináří, kteří takoví nejsou, to mají v této skupině těžké. A proto je pro management ČT stále těžší pluralitu vytvářet. Dodala, že na výsledek má vliv i vzdělávání na novinářských fakultách, nad kterým nejen ona kroutí hlavou. Proto je prý těžké najít lidi, kteří věří, že svoboda slova je pro každého a nejen pro jednu skupinu.

Fotogalerie: - Klausův institut

Řeč přišla i na Hanu Lipovskou, kolegyni Jany Bobošíkové z Institutu svobody a demokracie a také radní ČT. Odcházející moderátorka řekla, že to možná některé lidi překvapí, ale prý se snaží rozředit nemilosrdnou kritiku České televize, která v diskusích s Lipovskou zaznívá. A čas od času se podělí o své zkušenosti s tím, jak se tvoří televizní program a kde se může jednat o lidskou chybu místo zlého úmyslu.

V rámci popisu práce svého institutu vzpomněla Bobošíková i na bývalé prezidenty. „Já si velmi dobře pamatuji na étos Václava Havla a na étos Václava Klause z počátku 90. let. Kdy Václav Havel velmi rád používal tu okřídlenou Voltairovu větu: Nesouhlasím s vámi, ale udělám všechno pro to, abyste mohl to, s čím nesouhlasím říkat.“ Na to se v ISDE snaží navázat. A chtějí bránit i pluralitní demokracii, u jejíhož vzniku stál také Václav Klaus, jak Bobošíková podotkla. Proto institut vyhledává a sdílí informace.

Po slovech o ISDE se Xaver vrátil k médiím. Bobošíková odhadla, že veřejnoprávní média mají díky koncesionářským poplatkům své jisté, ale v komerční sféře číhá krize. A protože reklamní trh není nekonečný, tak bude na tom novinářském přecpáno. A podotkla, že ač někdo sociálním médiím věří a někdo ne, lidé je sledují v podstatě se stejným zaujetím, jako klasická média, takže jsou pro ně konkurencí. A rozevírají nůžky mezi vnímáním světa na sociálních médiích a v mainstreamových médiích.

Kam chce zamířit po práci v XTV Bobošíková neřekla. Uvedla jen, že chystá něco nového, ale na detaily byla skoupá.

Psali jsme: Profesor Beran: V Lidlu covid nechytíte! Bolesti u vakcíny? Očkoval jsem 40 tisíc lidí a zde je pravda Xaver se baví: Šarapatka trucoval, pak vytáhl dopis a seřvali ho. Výživné střípky z Rady ČT Zapadlo: Aby herec rozvážel pizzu?! Xaver vážně mluvil na Radě ČT Xavere, troubo, padlo. A také: Přijel doktor. Umírají důchodci, řekl při kafíčku. Ale...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.