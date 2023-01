„Pan Babiš straší válkou.“ ČT se ptala dětí. Překvapili i důchodci

Na uplynulé prezidentské volby a jejich výsledky se v pondělí zaměřili i Reportéři ČT. „Občané této země odmítli extrémní rétoriku a sázku na vypjatý radikalismus, se kterým přišla Babišova kampaň do druhého kola,“ uvedl v něm právník a sociolog Jiří Přibáň s tím, že jsou letošní volby ukázkou, jak je dokáže prohrát „spoléhání se na negativní emoce a vyvolání strachu“. „Hra na nejhlubší city, co se týče strachu o své blízké, o budoucnost, byla úplně neuvěřitelná,“ hodnotil též politolog Stanislav Balík. Reportéři ČT se ptali i dětí. „Pan Babiš straší lidí válkou,“ dozvěděli se na základní škole.

K porážce svého soupeře se po dotazu pořadu vyjádřil i sám Pavel, a to zejména k výsledkům v Babišových Průhonicích. K tomu, že Babiše porazil více než 70 procenty hlasy i v jeho bydlišti, Pavel pronesl politování a poukázal na rozdíl v jeho obci Černouček, kde Babiš obdržel jen 9 procent hlasů. „To je mi ho líto – že ho takhle sousedé vnímají. Mě v Černoučku vnímají trochu jinak,“ řekl nově zvolený prezident.



Proč tomu tak bylo? „Mě vadí furt ta ‚válka‘, ‚mír‘, ‚válka‘, ‚mír‘. Jsme rodiče, jsme dědeček s babičkou, takže to slovo válka nám tam docela vadilo,“ pronášejí u stolu podporovatelé Babiše svou výtku k průběhu volební kampaně.

Balík pak upozornil, že se Pavlovi podařilo oslovit voliče, kteří jsou v rámci vnímání prostředí ve Sněmovně rozděleni a oslovil jak podporovatele současné vládní koalice, tak i voliče podporují opozici. Souhlasí s tím i Dvořáková, jež ukázala na počet Pavlových hlasů a to, že to „rozhodně není počet hlasů“, které by měli jen vládní podporovatelé.

Jeden z voličů Pavla se po zveřejnění výsledků nechal slyšet, že jej samotného rozdíl hlasů překvapil. „Když se koukáme s manželkou na sociální sítě, tak většinou Babiš hází špínu na pana Pavla. Nebyl tam článek, který by byl opačný,“ padlo.



Naopak jiný z respondentů neskrýval opačné překvapení, jelikož předpokládal, že se Babiš stane příští hlavou státu. „Mě tam Pavel nesedí,“ vyřkne s tím, že se mu na druhém z kandidátů nezdálo například to, že se neohradil proti přijetí eura. „A jak to je prostě voják a jak je ta válka teďka tam na tý Ukrajině… Aby nás nakonec do toho nezatáh…“ dodal směrem k Pavlovi.



Naopak jiný z oslovených míní, že tvrzení o válce bylo „nesmyslné“. „Hlavní téma bylo nesmyslné tvrzení, že někdo chce do války? To je úplná blbost,“ měl jasno senior ze Zbirohu. A dodal: „Kdopak by chtěl do války? Nikdo.“



Právě ve Zbirohu Reportéři ČT navštívili i tamní základní školu a tázali se jedné z učitelek na to, jak vnímají atmosféru české děti. Pedagožka vzpomenula, že děti o válce hovořily zejména v dnech po napadení Ukrajiny a pak najednou znovu až po prvním kole prezidentských voleb.

A jak vnímaly volební kampaň samotné děti? Dle jejich odpovědí Babiš nebodoval ani u nich. „Nelíbilo se mi, že v jedné diskuzi řekl, že by nepomohl ani sousedům. Třeba Polsku, kdyby tam byla válka,“ shrnula například jedna z dívek.



„A vadilo ti, i že (Babiš) překrucoval výrok Petra Pavla ohledně míru? Vzbuzovalo to v tobě i strach?“ tázala se po této odpovědi žákyně reportérka, načež ta přiznala, že „trochu jo“ a začala se obávat, že by „mohla být válka i tady“.



„Nevím, co se stane, takže se bojím, že by mohla bejt i válka,“ pronáší poté i její spolužačka.



Starší žáci se před volebním víkendem vyjadřovali pro to, aby už bylo po všem. „Je to už moc… Je to hrozně vyhrocené a lidé se kvůli tomu hádaj,“ mínili. „Protože pan Babiš straší lidí válkou,“ přiblížila jedna ze žákyň. „Tady to není tak pravděpodobný, ale stejně se bojím, protože lidé jsou šílení. A může se to stát,“ dodala však druhá.

Aktivista Bohumil Kartous, který se označuje coby „expert na dezinformace“, pak v pořadu označil počínání Babišova týmu za „neetické nebo nemorální“. Témata volební kampaně expremiéra Babiše i taktiku jeho tým zvolil dle Kartouse totožnou s „dezinformátory“.



Ne všichni byli zcela vyhranění. Jeden z Babišových voličů v Chebu nakonec nad výhrou Pavla nesmutnil. „Nevadí. Bude dalším premiérem a bude to parádní. A z druhé strany: Pana generála Pavla respektuji a jako prezidenta si ho i přeji,“ zaznělo v pořadu.

