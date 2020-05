„Pan Fajn.“ Tohle se Hřibovi líbit nebude. A z nábřeží v Praze je Donbas?

Na webových stránkách Info.cz vyšel komentář Petra Holce, který rozebral uzavírku Smetanova nábřeží v Praze. Jan Čižinský to na Facebooku okomentoval slovy, že je hlavní, že se protrhla neviditelná hráz nicnedělání. Prý to dělají pro nás. „Prostě do současného stavu věcí, které někde fungují líp a jinde hůř, hodíte granát a něco se stane. Cokoli, na výsledku nezáleží,“ parafrázoval Petr Holec. „A že to ničemu nepomůže a nábřeží teď díky betonovému valu připomíná spíše Donbas než západní Evropu, kterou se chtějí mladé a nezkušené kádry z Pirátů a Prahy sobě inspirovat? No a co. Nejdůležitější je samotná akce,“ dodal. Jakou přezdívku má primátor Zdeněk Hřib? I to komentátor zjistil.

Napsal to v souvislosti s uzavírkou Smetanova nábřeží pro automobily. Načež ještě dodal, jak Holec zmínil: „Vítězství všech Pražanů, kteří chtějí moderní město s čistším vzduchem a funkční veřejnou dopravou.“ Prý je to tedy konečně venku. Konečně se tedy mělo zjistit, co se během vlády Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu děje. „Byť v rámci objektivity řekněme, že by posledně jmenovaná parta byla nejradši, kdyby se mnohé věci ze společného koaličního díla neděly, protože se od nich pořád musí distancovat,“ zmínil komentátor Info.cz.

To, co víme, je tedy podle Holce to, že programem výše zmíněných stran koalice je tedy něco udělat a uvidí se teprve až potom, co se to udělá. Prý za každou cenu. „Prostě do současného stavu věcí, které někde fungují líp a jinde hůř, hodíte granát a něco se stane. Cokoli, na výsledku nezáleží. Trumfem je samotná akce,“ parafrázoval Holec. On sám se prý jako Pražan začíná bát, co ještě zažije během vlády současné pražské koalice. Jelikož koalice vládne od roku 2018, tak mu ještě zbývají dva roky trápení. Jelikož je Praha velkým městem, tak o podobné nápady na magistrátu údajně není nouze, spíše naopak, podobných případů je podle Holce víc a víc. „Jak se kupí koaliční průšvihy, trumfují se hlavně Piráti s Prahou sobě v zoufalství. V souvislosti se Smetanovým nábřežím je dokonce napadlo, že by se auta také otáčela kolem tramvajové refýže u Žofína. Jejich radní od toho upustili, až když je kolegové ze Spojených sil upozornili na to, že by řidiče nutili dělat dopravní přestupky, protože na rozdíl od nich nejezdí po městě jen na koloběžce,“ upozornil Petr Holec.

V další části článku upozornil na to, jak se přezdívá primátorovi Zdeňku Hřibovi – prý pan Fajn. To je údajně z toho důvodu, že na všech jednáních zastupitelstva i při jednotlivých hovorech s ostatními politiky odpovídá na vše fajn. To prý není ten hlavní problém Hřiba, tím hlavním problémem je prý to, že není schopen magistrát normálně řídit a koaliční strany jako Piráti či Praha sobě se měly uchýlit k carskému způsobu vládnutí. „Jejich politici si vymýšlejí nesmysly, které v rámci slibované transparentnosti často nekonzultují ani s koaličními Spojenými silami, a maximálně je zavádějí do praxe v rámci svých koaličních portfolií.“

Psali jsme: VIDEO To se Hřibovi nepovedlo. „Krásně tu je“. Kávička v centru a za zadkem 42 tun železa

To samé se mělo stát právě s uzavírkou Smetanova nábřeží. To bylo zavřeno náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem. Ten to prý měl zakázat, protože může, ačkoliv s tím nesouhlasily Spojené síly pro Prahu ani městská část Praha 1, které se uzavírka dotýká nejvíce. Prý hlavní je to, že se protrhla neviditelná hráz nicnedělání. „A že to ničemu nepomůže a nábřeží teď díky betonovému valu připomíná spíše Donbas než západní Evropu, kterou se chtějí mladé a nezkušené kádry z Pirátů a Prahy sobě inspirovat? No a co. Nejdůležitější je samotná akce,“ dodal Holec.

