„Papež ukázal Ukrajině, jak nechápe, v čem se ocitla.“ Dohra slov k Rusům

Z ukrajinského vedení zaznívá, že papež je opět nástrojem ruské propagandy. Kdy Západ konečně zjistí, komu skutečně v hlavě haraší, ptá se v této souvislosti ekonom Pavel Šik a upozorňuje na krvavá jatka na frontě a na to, že kyjevští mocipáni chystají další velkou mobilizaci masa na frontu. Ukrajina se podle něj stala pěšákem ve hře mocných. Na druhou stranu z Ukrajiny padlo i to, že papež svým destruktivním diskurzem pro současný humanismus nahrává Putinovi.

reklama

„Celý západní mainstream už píše o desastru ukrajinské protiofenzivy. Minulý týden to napsal deník The Washington Post, zmiňují to komentáře v deníku The Wall Street Journal, články v britském deníku Financial Times, komentáře v The National Interest doporučují okamžité jednání, ale…“ začíná svůj komentář, který uveřejnil na svém facebooku Pavel Šik a upozorňuje dál na to, že představy a skutečnosti se mohou v mnohém lišit.

„… ale Kyjev neustále žene obyčejné chlapy na smrt a z absurdních cílů Britů a Američanů, zabránit Rusku mít kontrolu nad Černým morem, neslevuje,“ pokračuje ekonom s tím, že by si zainteresované mocnosti měly přiznat, že celá ta nesmyslná válka, kterou způsobilo s velkou pravděpodobností zrušení neutrálního statusu Ukrajiny, musí skončit a že se Ukrajina v současné době stala pěšákem ve hře mocností a že odmítnutí mírových jednání na jaře 2022 byla chyba.“

„Celá slavná protiofenziva byla plánovaná na propagandistických falešných odhadech o slabosti ruských sil,“ dodává k tomu ještě Šik.

Místo výše uvedených přiznání ale podle ekonoma kyjevští mocipáni chystají další velkou mobilizaci masa na frontu.

„Manipulují celý národ jakousi neoconskou chimérou o boji dobra proti zlu, vyřazují demokratické volby jako nástroj občanské kontroly a obelhávají své spoluobčany o skutečných stavech padlých a zraněných,“ naráží Šik na neochotu prezidenta Zelenského uspořádat volby a také na nezveřejňování statistik padlých Ukrajinců.

To vše za situace, kdy byla zahájena výstavba nového hřbitova pro zemřelé vojáky, který má mít rekordní kapacitu a je srovnáván se slavným americkým vojenským hřbitovem v Arlingtonu.

Pak už ale Pavel Šik míří k roli papeže Františka ve zmíněné válce.

„Já nejsem katolík, ale tenhle papež se mi od začátku svou blízkostí k lidem líbil. A líbí se mi čím dál tím víc, protože prokazuje i lidskou odvahu ve světě obráceném na hlavu. Odvahu přihlásit se ke svým věřícím jako ‚papas‘, jako taťka, co miluje a povzbuzuje všechny své děti, i když tropí hlouposti,“ naznačuje, že je mu papež sympatický právě proto, že není papežem jen pro vybrané, ale pro všechny, i když s nimi nemusí souhlasit.

„Svým postojem od začátku konfliktu na Ukrajině se pokoušel zprostředkovat mír a vždy na mír a ukončení bojů apeloval, ale jak víme, mír je již rok a půl sprosté slovo,“ naráží ekonom na skutečnost, že mnohé výzvy k mírovému řešení ukrajinského konfliktu jsou chápány jako slabost, či u nás dokonce jako kolaborace s ruským režimem.

„František ve svých komentářích kritizoval i výrobce zbraní ze západních zemí za to, že podněcují krveprolití a dal najevo, že se orientuje i v mocenské šachové partii, když naznačil, že tento konflikt je se vší pravděpodobností vyprovokovaný, že ho způsobilo ‚štěkání u ruské brány‘,“ je Šik přesvědčen o tom, že se papež velmi dobře vyzná i v mezinárodních politických otázkách a v dalším textu kritizuje i kyjevskou propagandu, mnohdy prý vylhanou.

„Stálé výtky, že podle názoru Kyjeva málo kritizuje Rusko, může být způsobeno i tím, že ve spoustě případů se kyjevská válečná propaganda ukázala jako vylhaná.“

Známý ekonom pak pokračuje porovnáním přístupu k minulým a současné válce.

„Když Spojené státy vedly své války, nikoho by nenapadlo zatracovat obyčejné mladé Američany nebo americkou historii. Nyní ale v určité části společnosti patří už ke standardu považovat Rusy za podlidi a dle názoru Kyjeva k nim nesmí ani hlava katolické církve smířlivě nebo povzbudivě promluvit.“

O to víc si ale Šik papeže Františka váží.

„Světu dává lekci v humanismu, protože všude jsou lidské bytosti a všude jsou i jeho věřící, pro které on je nejvyšším symbolem, jakkoli to nevěřícím lidem může připadat zastaralé a nemoderní. Všude, i v Rusku,“ je si jistý Pavel Šik, který dál odkazuje na vyjádření ukrajinského ministerstva zahraničí.

To uvedlo, že je velmi nešťastné, že ruské velkopanské myšlenky, které jsou ve skutečnosti příčinou chronické ruské agrese, vědomě či nevědomě zaznívají z úst papeže, jehož posláním je podle našeho chápání právě otevřít ruské mládeži oči před katastrofálním kurzem současného ruského vedení.

„Pokud budeme tento komentář brát upřímně, spíše to dokumentuje, jak hluboké je možná nepochopení kyjevského vedení, v jaké mocenské hře se jejich země ocitla,“ myslí si Šik a s tím, že korunu všemu nasadil vysoce postavený poradce ukrajinského prezidenta Michail Podoljak.

„Pokud papežovy věty zhodnotíme s nadhledem, zjistíme, že jsou bezpodmínečnou podporou agresivního imperialismu, chválou krvavé myšlenky ‚ruského světa‘, která znamená brutální ničení svobod a životního stylu druhých,“ prohlásil Podoljak a pokračoval s tím, že František svým „destruktivním diskurzem pro současný humanismus“ nahrává Putinovi.

„Zdá se, že papež opět posloužil jako nástroj ruské propagandy,“ uzavřel poradce prezidenta Zelenského a evidentně tím Pavla Šika rozladil.

„To, že kyjevským mocipánům už totálně hrabe, není nic nového. Ale překvapuje mě, že se za tahle slova z Kyjeva nezvedne obrovská vlna kritiky z řad západních katolíků a nedají jasně najevo, kam tahle zvrácená logika Kyjeva, který se pohodlně uvelebil v hnízdě války, patří,“ zmínil Šik i svoje rozčarování z toho, že se nikdo ze západní Evropy proti takto dehonestujícím slovům namířeným proti hlavě katolické církve nepostavil.

Dodejme, že Podoljakova odpověď obsahovala i následující věty:

„František podporuje Putinovu mizantropickou ideologii, jeho genocidní sklony. Musíme si položit otázku, co je katolická církev, co je křesťanství, co je zakrvácená Ukrajina nevinných obětí. Zdá se, že papež se opět stal nástrojem ruské propagandy. Právě spoléháním se na triádu Peter–Kateřina–Stalin přichází ruská armáda zabít Ukrajince. Papež je vyzdvihuje a Putin je využívá k odstranění naší identity.“

„Takhle postavit svět na hlavu se už dlouho nikomu nepodařilo. Podle mého jsou podobné skutečnosti a především nekritické mlčení Západu v podobných absurdnostech důvodem, proč se sympatie celosvětově od Západu i jeho protežované Ukrajiny odkloňují,“ uzavřel známý ekonom a publicista Pavel Šik.

Psali jsme: „Západ musel kousnout do kyselého jablka.“ Co se stalo na konferenci u Saúdů „Něco tak protiprávního jsem neviděl.“ Kauza ruské tenistky se rozjíždí. Právníci tuší žalobu „Vzorní občané“. Státní ústav roztřídil Čechy, dopadlo to všelijak „Moje děti vám nedám!“ Připustili, že by se státy NATO zapojily. Odpor je tu hned

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.