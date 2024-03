„Paříž a Berlín by hořely, kdyby to tam Fiala udělal stejně.“ Pořad s Babišem. Přišla posila

reklama

Třetí díl podcastu Sorry jako začala moderátorka Lucie Plíšková otázkou od příznivců podcastu na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, zda by se nebránil účasti v nějaké reality show. StarDance Babiš hned zamítl, párové tančení mu podle jeho slov nejde, individuálnímu tančení by ne možná neřekl.

V Prostřenu by Babiš možná uvařil vajíčka. Na účast v Survivoru by musel více trénovat fyzičku.

O Clash of the Stars – české organizace bojových sportů zaměřující se výhradně na zápasy influencerů – Babiš zájem nemá. „Vím, že ten organizátor má sen, že do Clash půjde Fiala proti Babišovi. Ale já myslím, že ani on, ani já bychom to nechtěli. Takže asi ne,“ dodal Babiš s tím, že se na Clash of the Stars někdy dívá.

Sport, který však Babiše zajímá, je fotbal. Ve čtvrtek dokonce navštívil se svou dcerou Vivien zápas Sparty a Liverpoolu.

Připomněl, že ač strany, jako TOP 09, STAN nebo Piráti, chtěly podle svých programů manželství pro všechny prosadit, nebýt 66 hlasů hnutí ANO, neprošel by zákon ani v té formě, v jaké nakonec prošel.

„Našich 66 hlasů zařídilo to, že konečně budou mít de facto stejná práva. No ale nebude to manželství, bude to partnerství. Takže samozřejmě nám to nikdo neuzná, že díky nám se něco povedlo,“ řekl Babiš a dodal, že podle něj to dopadlo dobře, ač si je vědom, že někteří lidé jsou nespokojení. „Je podstatné, že se to změní a že ta práva budou mít, protože zkrátka si to zaslouží a budou mít lehčí život.“

Pokud by jeho děti mu sdělily, že by si svůj život přáli strávit s osobou stejného pohlaví, reagoval by Babiš otevřeně. „Myslím, že bych reagoval absolutně normálně. Pro mě jsou děti na prvním místě, pro mě jsou smyslem života,“ řekl Babiš.

Na kampaň do evropských voleb se Babiš těší, baví ho se fotit. „Myslím, že kampaň bude fajn. Že to lidi zaujme,“ řekl.

Do druhé části podcastu se k Andreji Babišovi připojil host, již dříve zmiňovaný Martin Hlaváček, a kohout Silver se tak znovu stal námětem hovoru. „To je kohout mých dětí. Ty ho kdysi vyhrály v Říčanech na výstavě exotického ptactva,“ vysvětlil europoslanec kohoutův původ. V domácnosti s ním žije již třetím rokem.

Babiš následně posluchačům zdůraznil, že Hlaváček je úspěšným europoslancem, který bojuje za zájmy českých zemědělců v Evropě. „Na rozdíl od tý naší vlády, která na zemědělce kašle,“ dodal.

„Tak snažíme se hlavně hájit české zájmy. A to tvrdě,“ začal Hlaváček vysvětlovat svou náplň práce v Evropském parlamentu. „Ono to jinak ani nejde, protože to, co nám přinesla tahle komise, mělo v mojí branži hrozně moc dopadů. Podstata Green Dealu pro zemědělství a potravinářství je docela jednoduchá: Odvést zemědělce od výroby potravin a převést je na údržbu krajiny.“

Hlaváček uvedl, že studie se shodují na tom, že do roku 2050 bude potřeba o 40 až 60 procent potravin víc – podle růstu populace. „Nemá tedy moc smysl, aby se Evropa zbavovala produkce potravin,“ doplnil europoslanec.

Požadavky českých zemědělců, kteří v únoru protestovali, jsou podle jeho názoru oprávněné. „Protože zemědělci jsou v zoufalé situaci. Pokud by jim ceny na trhu zaplatily náklady, tak by určitě v ulicích nebyli,“ uvedl s tím, že v takové situaci by jim Green Deal ani byrokracie nevadily.

Hlaváček zmínil, že se v Česku sešly tři věci: Evropa uvalila na zemědělce nové podmínky zvyšující náklady, ceny klesly na úroveň před dvanácti lety a česká vláda zemědělcům zkrátila a přerozdělila podpory.

„Já se vlastně divím, že se o své zájmy neperou ještě víc. Oni mají ještě víc důvodů než Francouzi nebo Němci. Kdyby ve Francii nebo v Německu vláda udělala zemědělství to, co naše vláda, tak by Paříž i Berlín shořely,“ řekl Hlaváček.

